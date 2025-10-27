आजमगढ़ में शख्स की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या, हमलावरों की तलाश में जुटी पुलिस

उत्तर प्रदेश के जनपद आजमगढ़ में अपराधियों ने जिले की कानून व्यवस्था को चुनौती दी है, ताजा मामला मुबारकपुर थाना क्षेत्र के मंझरिया गांव से सामने आया है. मंझरिया गांव में बाइक सवार बदमाशों ने दूध विक्रेता की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी. वहीं इस घटना से इलाके में डर व दहशत का माहौल है.

जानकारी के मुताबिक, मुबारकपुर थाना क्षेत्र के मंझरिया गांव के पास सोमवार को दिनदहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने दूध बेचने जा रहे व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी. इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी है.

बताया गया कि मुबारकपुर थाना क्षेत्र के पियरोपुर गांव निवासी पतिराज यादव उर्फ टिल्ठू (52) दूध बेचने का काम करते थे. सोमवार को वह रोज की तरह दूध लेकर गांवों में बेचने जा रहे थे. करीब 11 बजे जब वह मंझरिया गांव के पास पहुंचे, तभी बाइक पर सवार दो बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी. गोली लगने से पतिराज यादव मौके पर गिर पड़े और उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही पुलिस

इसके बाद आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी. गोली चलने की सूचना पर मुबारकपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी होते ही वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे. पुलिस बदमाशों की तलाश में आसपास के क्षेत्रों में दबिश दे रही है. वहीं इस मामले जानकारी होने पर मृतक के घर में कोहराम मच गया.

पुलिस का दावा जल्द गिरफ्त में आरोपी

पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि दूध बेचने जा रहे पतिराज यादव को अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी. घटना की जानकारी होते ही स्थानीय थाने की पुलिस फील्ड यूनिट व अधिकारी मौके पर पहुंचे. हत्यारो की तलाश के लिए पुलिस की चार टीमों का गठन किया गया है, जल्द ही हत्यारे पुलिस की पकड़ में होंगे.