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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडरामपुर जेल प्रशासन पर भड़कीं आजम खान की पत्नी, कहा- परमिशन के बाद भी बेटे को दोस्त ने मिलने नहीं दिया गया

रामपुर जेल प्रशासन पर भड़कीं आजम खान की पत्नी, कहा- परमिशन के बाद भी बेटे को दोस्त ने मिलने नहीं दिया गया

Azam Khan News: आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला रामपुर जेल में सजा काट रहे हैं. ईद के बाद मुलाकात के दौरान, जेल प्रशासन ने अब्दुल्ला के दोस्त को मिलने से रोका, जिससे आजम की पत्नी तंजीन फातिमा नाराज हुईं.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 26 Mar 2026 08:44 AM (IST)
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समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता मोहम्मद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम दो पैन कार्ड मामले में रामपुर जेल में 7 साल की सजा काट रहे हैं. अब आजम परिवार ने रामपुर जेल प्रशासन पर बड़े आरोप लगाए हैं. दरअसल, ईद के बाद आजम खान और अब्दुल्ला आजम से मिलने के लिए पत्नी डॉ तंजीन फातिमा, बड़े बेटे अदीब आजम और अब्दुल्ला आजम के दोस्त अनवार रामपुर जेल पहुंचे थे. 

यहां जेल प्रशासन ने आजम खान की पत्नी और बेटे को तो उनसे मुलाकात करने दी लेकिन अब्दुल्लाह के दोस्त अनवार को मुलाकात करने से मना कर दिया. इसको लेकर तंजीन फातिमा नाराज दिखीं. 

'लोगों को अंदर नहीं भेजना चाहता जेल प्रशासन'- तंजीन फातिमा

आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा ने कहा, "अनवार को रोकने की वजह पता नहीं चली है. मैं जेल प्रशासन से यह मालूम करना चाहती हूं कि आखिर उन्हें क्यों रोका गया? क्योंकि अनवार का नाम उन 9 लोगों की सूची में है, जिन्हें पुलिस और एलआईयू ने वेरीफाई किया था. उसके बाद भी उन्हें जेल के अंदर जाने की इजाजत नहीं थी."

'दिक्कतों में रहने को मजबूर आजम खान'- तंजीन फातिमा

जेल में मुलाकात को लेकर तंजीन फातिमा ने कहा कि मुलाकात ठीक ही रही, मगर जेल प्रशासन शायद लोगों को अंदर नहीं भेजना चाहता ताकि प्रशासन की अंदरूनी सच्चाई लोगों की नज़र में न आए. शुरू से ही मैं कह रही हूं कि आज़म खान की पीठ में दर्द रहता है. बहुत तबीयत खराब रहती है. मानवता के नाते उन्हें लेटने के लिए तख्त तक नहीं दिया गया. जिस बैरक में उन्हें रखा या है, वहां मच्छर भी ज्यादा हैं.

'ईरान में मारी गईं बच्चियों के प्रति संवेदना व्यक्त करने गलत कैसे?'

यूसुफ मलिक पर बयान को लेकर दर्ज हुई एफआईआर पर तंजीन फातिमा ने कहा, "यूसुफ मलिक भी एक पैरोकार थे, वो भी मिलने गए थे. बाहर आकर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, वो ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं था जो उनके विरुद्ध एफआईआर की जाए. उस स्टेटमेंट में केवल जो ईरान में 160 बच्चियां स्कूल में मारी गई हैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की थी. आज़म साहब की तरफ से भी संवेदना व्यक्त की थी. आज़म साहब का नाम उन्होंने इसलिए लिया था क्योंकि आज़म खान खुद स्कूलों और जौहर यूनिवर्सिटी के फाउंडर हैं. ज़ाहिर है बच्चियों को पढ़ाते हैं तो बच्चियों के इस तरीके से खत्म होने पर संवेदना तो व्यक्त करेंगे ही."

इतना ही नहीं, तंजीन फातिमा ने आगे कहा, "हम खुद अनुशासन प्रिय लोग हैं. अनुशासन में रहते हैं, इसलिए जो कुछ भी हम लिखकर अधिकारियों, पीएम और सीएम और सबको देंगे कि आज जो सुलूक हमारे साथ हो रहा हो वो किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के साथ हो सकता है."

Input By : बाबर खान
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Published at : 26 Mar 2026 08:29 AM (IST)
Tags :
Abdullah Azam Tanzeen Fatima UP News AZam Khan Rampur News
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