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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडExplained: आजम खान पश्चिमी UP की सियासत में 'हाथी' तो हैं, लेकिन क्या 'शेर' नहीं रहे?

Explained: आजम खान पश्चिमी UP की सियासत में 'हाथी' तो हैं, लेकिन क्या 'शेर' नहीं रहे?

22 अक्टूबर 2026 को अखिलेश यादव ने रामपुर जेल में आजम खान से मुलाकात की और पश्चिमी UP की 13 सीटों की लिस्ट पर उनसे चर्चा की. हालांकि, यह अब 'आदेश' नहीं, बल्कि 'सलाह' का स्तर लगता है.

Written By : ज़ाहिद अहमद |  Updated at : 23 Oct 2026 10:33 AM (IST)
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पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत में आजम खान का नाम कभी किसी तारीफ या आलोचना से परे था और उन्हें 'रामपुर के शेर' कहा जाता था. हालांकि, 2026 में तस्वीर बदल चुकी है. 78 साल के आजम खान नवंबर 2025 से रामपुर जेल में बंद हैं, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी साथ में हैं और पार्टी में उनकी जगह को लेकर सवाल उठते रहे हैं. समाजवादी पार्टी (SP) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 22 अक्टूबर 2026 को जेल में उनसे मुलाकात की और कहा, 'आजम थे, आजम हैं और आजम रहेंगे'. यह बयान सियासी मजबूरी भी लगता है, क्योंकि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले SP के पास आजम खान को पूरी तरह नजरअंदाज करने का विकल्प नहीं है. 

सवाल यह है कि क्या जेल में बंद आजम खान के पास अब भी वो 'हैसियत' और 'असर' बाकी है, जो कभी उनके इशारे पर पूरे रोहिलखंड की सियासत चलती थी?

आजम खान की 'ताकत' का पैमाना क्या है?

आजम खान को समझने के लिए तीन आंकड़े काफी हैं:

  • 10 बार विधायक और एक बार सांसद: उन्होंने 1980, 1985, 1989, 1991, 1993, 2002, 2007, 2012, 2017 और 2022 में रामपुर सदर सीट से जीत दर्ज की. सिर्फ 1996 में उन्हें हार मिली.
  • 25 से 30 विधानसभा सीटों पर असर: सियासी जानकार मानते हैं कि पश्चिमी UP में करीब 25 से 30 सीटों पर उनका प्रभाव है, खासकर रामपुर, मुरादाबाद, संभल और आसपास के इलाकों में.
  • SP का 'मुस्लिम चेहरा': पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक और दशकों तक UP की सियासत का सबसे बड़ा मुस्लिम चेहरा रहने के नाते, वो आज भी मुस्लिम वोटरों को एकजुट रखने का 'सिंबल' हैं.

इन तीनों आंकड़ों के साथ एक चौथा आंकड़ा भी जुड़ा है- लगभग 100 आपराधिक मामले. हेट स्पीच से लेकर जमीन हड़पने तक के आरोपों में उन्हें कई बार दोषी ठहराया गया है. इस वजह से उन्हें विधानसभा की सदस्यता से भी अयोग्य ठहराया गया. यही 'सियासी संपत्ति' और 'कानूनी देनदारी' का दोहरा चरित्र उनकी आज की हैसियत तय करता है.

तो क्या 'असर' अभी भी जारी है?

इलेक्शन एनालिस्ट अमिताभ तिवारी इसका जवाब हां में देते हैं, लेकिन 3 सबूतों के साथ...

सबूत- 1: अखिलेश की जेल में मुलाकात

22 अक्टूबर 2026 को अखिलेश यादव ने रामपुर जेल जाकर आजम खान से करीब एक घंटे तक बात की. यह मुलाकात सिर्फ 'मुलाकात' नहीं थी. सूत्रों के मुताबिक, दोनों ने सभी 403 विधानसभा सीटों की सियासी स्थिति की समीक्षा की और 2027 चुनाव की रणनीति पर चर्चा की. अगर आजम खान का कोई असर नहीं बचा होता, तो पार्टी अध्यक्ष जेल तक क्यों जाते?

सबूत- 2: जेल से भेजी 15 नामों की लिस्ट

अक्टूबर 2026 की शुरुआत में आजम खान ने अखिलेश यादव को 15 नामों की एक लिस्ट भेजी. इसमें रामपुर, संभल, मुरादाबाद, सहारनपुर, मेरठ और बदायूं से चुनाव लड़ने वाले संभावित उम्मीदवारों के नाम थे. यानी वो जेल में बंद होकर भी टिकट बांटने की सियासत में सक्रिय हैं.

यह भी सच है कि अखिलेश ने 2024 में उनकी नाराजगी के बावजूद मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी को रामपुर से लोकसभा का टिकट दिया था, जिससे यह साफ होता है कि उनका 'वीटो' अब पहले जैसा नहीं है.

सबूत- 3: पार्टी के अंदरूनी लोगों की चेतावनी

SP के रामपुर जिला अध्यक्ष अजय सागर ने खुद कहा है, 'अगर हम आजम को नजरअंदाज करेंगे तो चुनाव में नुकसान उठाना पड़ेगा.' यह बयान बताता है कि पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता अब भी आजम खान को एक ऐसी ताकत मानते हैं, जिसे अनदेखा करना खुद के लिए नुकसानदेह है.

तो क्या 'हैसियत' में कमी नहीं आई?

CSDS के संजय कुमार इसका जवाब हां में देते हैं. अगर सिर्फ 'हां' कहकर बात खत्म कर दी जाए, तो यह आधा सच होगा. आजम खान की हैसियत में पिछले कुछ सालों में गहरी दरार पड़ी है और इसके भी तीन ठोस सबूत हैं.

सबूत-1: रामपुर सदर सीट का हाथ से निकलना

आजम खान ने 2022 के विधानसभा चुनाव में रामपुर सदर सीट से बीजेपी के आकाश सक्सेना को 55,141 वोटों के बड़े अंतर से हराया था. हैट स्पीच केस में दोषी ठहराए जाने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई और सीट खाली हो गई. इसके बाद हुए उपचुनाव में कांटा पलट गया. आकाश सक्सेना ने इस बार आजम खान के 'गढ़' में उनकी पार्टी (SP) के उम्मीदवार को लगभग 34,000 वोटों से हरा दिया. यानी उनका 'गढ़' पहली बार किसी बाहरी के हाथ में गया.

सबूत- 2: 2024 में समर्थकों का मुंह फेरना

2024 के लोकसभा चुनाव में SP के मोहिबुल्लाह नदवी ने रामपुर सीट 87,434 वोटों से जीती, लेकिन आजम खान के समर्थकों ने पार्टी के टिकट बंटवारे से नाराज होकर प्रचार से दूरी बना ली. यह दिखाता है कि उनका 'वोट ट्रांसफर' करने का दम अब पहले जैसा नहीं है.

सबूत- 3: 'शेर' से 'नाइट' बनने की कहानी

एक समय के सियासी शतरंज के राजा, अब ज्यादा से ज्यादा 'नाइट' की भूमिका निभा सकते हैं. जब वो सितंबर 2025 में जमानत पर रिहा हुए, तो उनकी अगुवाई करने वाले समर्थकों की भीड़ 'हजारों' से सिमटकर 'कुछ सौ' रह गई थी. यह सिर्फ भीड़ का आंकड़ा नहीं है. यह उनकी 'सड़क की ताकत' में आई कमी का सबूत है.

आजम खान के खिलाफ 2022 तक 87 आपराधिक मामले दर्ज थे. हैट स्पीच केस में 3 साल की सजा और विधानसभा सदस्यता रद्द होना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है. यह लगातार चलने वाली कानूनी प्रक्रिया उन्हें राजनीतिक रूप से 'जेल और कोर्ट' तक सीमित रखती है, जिससे सड़क पर सक्रिय राजनीति करने की उनकी क्षमता सीमित होती जा रही है.

जेल में हैं, तो 'असर' कैसे बचा हुआ है?

इसका जवाब आजम खाम की 'सियासी विरासत' और 'भावनात्मक जुड़ाव' से जुड़ा है.

रामपुर की आबादी में 42% मुस्लिम, 23% OBC, 17% दलित और 14% उच्च जाति के वोटर हैं. आजम खान ने दशकों तक इस इलाके में स्कूल, अस्पताल, सड़कें और मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी जैसी संस्थाएं बनवाईं. भले ही उन पर जमीन हड़पने के आरोप लगे हों.

आम मुस्लिम वोटर के लिए वो सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि 'अपने हक के लिए लड़ने वाला आदमी' हैं. रामपुर के लोगों ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा, 'अगर आजम BJP में शामिल हो जाते, तो इतने साल जेल में नहीं रहते. यह SP का सबसे बड़ा मुस्लिम नेता होने की कीमत है.'

यही भावना उन्हें जेल में बंद होकर भी 'प्रासंगिक' बनाए रखती है. यही भावना अखिलेश यादव के लिए भी मजबूरी है. अगर वो आजम खान से दूरी बनाते हैं, तो मुस्लिम वोटरों का एक बड़ा हिस्सा नाराज हो सकता है, खासकर जब असदुद्दीन ओवैसी पश्चिमी UP में सक्रिय हैं.

'हाथी' तो हैं, लेकिन 'शेर' नहीं

पॉलिटिकल एक्सपर्ट रशीद किदवई कहते हैं कि आजम खान की आज की हैसियत को एक वाक्य में समझना है तो यही कहेंगे कि वो अब भी 'हाथी' हैं, जिसे पार्टी को हटाना मुश्किल है, लेकिन अब 'शेर' नहीं हैं, जिसके दहाड़ से पूरा जंगल कांप जाए. आजम का असर तीन हद तक बचा है:

  • रामपुर और आसपास की 25-30 सीटों पर मुस्लिम वोटरों को एकजुट करने की क्षमता
  • जेल से भी टिकट बंटवारे में दखल
  • SP के भीतर 'मुस्लिम चेहरे' के तौर पर उनकी अनिवार्यता

यह असर अब पहले जैसा 'वीटो पावर' नहीं है. अखिलेश ने 2024 में उनकी नाराजगी के बावजूद अपना फैसला लिया और पार्टी संगठन में उनके करीबियों को हटाकर नए लोगों को लाने की कोशिशें हो रही हैं.

2027 के चुनाव में आजम खान का असली 'टेस्ट' यह होगा कि क्या उनके समर्थक जेल में बंद उनके नेता के लिए सड़क पर उतरकर वोट डालेंगे या फिर पार्टी के नए चेहरों के साथ चले जाएंगे. जब तक वो जेल में हैं, तब तक उनका 'असर' एक भावनात्मक हथियार की तरह काम करेगा, लेकिन एक संगठनात्मक ताकत की तरह नहीं. यही उनकी हैसियत की सबसे बड़ी सीमा है.

About the author ज़ाहिद अहमद

ज़ाहिद अहमद इस वक्त ABP न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. टेलीविजन और डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में उन्हें करीब 9 साल का तजुर्बा है. इससे पहले वे 3 बड़े मीडिया संस्थानों में भी अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं. वे ओरिजिनल सेक्शन की एक्सप्लेनर टीम में सीनियर सब एडिटर रहे. ज़ाहिद आउटपुट डेस्क, बुलेटिन प्रोड्यूसिंग और बॉलीवुड सेक्शन को बतौर असिस्टेंट प्रोड्यूसर लीड भी कर चुके हैं. देश-विदेश, सियासत, कारोबार, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, चुनाव और समाजी मुद्दों पर उनकी गहरी पकड़ है. आसान लहजे में असरदार और भरोसेमंद एक्सप्लेनर पेश करना उनकी पहचान है.
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Published at : 23 Oct 2026 10:33 AM (IST)
Tags :
SAPA Akhilesh Yadav Explainer AZam Khan UP Assembly Election 2027 UP Election 2027
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