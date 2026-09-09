Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडगांधी समाधि के पास आजम के बेटे की जमीनों पर ED की निगाह! बुरे फंसेंगे सपा नेता?

गांधी समाधि के पास आजम के बेटे की जमीनों पर ED की निगाह! बुरे फंसेंगे सपा नेता?

लेखपाल संजय गंगवार की ओर से 19 जनवरी 2024 को शहर कोतवाली में अब्दुल्ला आजम, अनवार, सालिम और अब्दुल्ला परवेज के खिलाफ धोखाधड़ी समेत संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी.

Written By : बाबर खान, रामपुर |  Updated at : 09 Sep 2026 02:06 PM (IST)
Preferred Sources

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान के जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े मामले के बाद अब उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की गांधी समाधि के पास स्थित करीब 10 हजार गज बेशकीमती जमीन भी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच के दायरे में आने की चर्चा है. बताया जा रहा है कि साल 2022 में अब्दुल्ला आजम ने यह जमीन अपने करीबी अनवार और सालिम से खरीदी थी, उस समय आजम खां जेल में थे.

जमीन की खरीद-फरोख्त को लेकर उस समय भी सवाल उठे थे. प्रशासनिक जांच में जमीन कोसी नदी के डूब क्षेत्र में पाई गई थी. आरोप है कि डूब क्षेत्र की जमीन की रजिस्ट्री कराई गई. इस मामले में लेखपाल संजय गंगवार की ओर से 19 जनवरी 2024 को शहर कोतवाली में अब्दुल्ला आजम, अनवार, सालिम और अब्दुल्ला परवेज के खिलाफ धोखाधड़ी समेत संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी.

बताया गया है कि अब्दुल्ला आजम के नाम जमीन की रजिस्ट्री तीन चरणों में हुई. 21 फरवरी 2022 को 0.9110 हेक्टेयर, जबकि 4 अप्रैल और 8 अप्रैल 2022 को 0.304-0.304 हेक्टेयर जमीन की रजिस्ट्री कराई गई. स्थानीय स्तर पर कुछ लोगों ने प्रशासन से शिकायत कर सरकारी जमीन की रजिस्ट्री कराए जाने का आरोप लगाया था.

वहीं 19 अगस्त को ईडी ने जौहर विश्वविद्यालय के साथ शौकत रोड स्थित एएंडएस इंटरप्राइजेज पर भी छापेमारी की थी. यह फर्म अनवार और सालिम के नाम से संचालित बताई जाती है. सूत्रों के अनुसार ईडी की टीम ने छापेमारी के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज अपने कब्जे में लिए हैं. इनमें गांधी समाधि के पास स्थित जमीन की खरीद-फरोख्त और रजिस्ट्री से जुड़े दस्तावेज भी शामिल बताए जा रहे हैं.

जमीन की खरीद में स्टांप चोरी के आरोप

यह जमीन बेहद बेशकीमती बताई जा रही है. स्थानीय बाजार भाव करीब एक लाख रुपये प्रति गज बताया गया है. जमीन की खरीद में स्टांप चोरी के आरोप भी लगे थे, जिसके बाद प्रशासन की ओर से एक करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाए जाने की जानकारी सामने आई थी.

काले धन के इस्तेमाल की आशंका

फिलहाल इस मामले में अब्दुल्ला आजम समेत सभी आरोपी जमानत पर हैं. वहीं, जमीन की खरीद-फरोख्त में कथित वित्तीय अनियमितताओं और काले धन के इस्तेमाल की आशंका को लेकर ईडी की जांच की चर्चा ने इस मामले को फिर सुर्खियों में ला दिया है. हालांकि, ईडी की ओर से इस जमीन को लेकर किसी अलग कार्रवाई या आरोप की आधिकारिक पुष्टि अभी सामने नहीं आई है.

और पढ़ें

About the author बाबर खान, रामपुर

बाबर खान उत्तर प्रदेश के रामपुर की खबरों पर नजर रखते हैं. राजनीतिक, सामाजिक और क्राइम की खबरों पर खास पकड़ है.
Read More
Published at : 09 Sep 2026 02:06 PM (IST)
Tags :
Abdullah Azam Khan UP NEWS AZam Khan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश के हेलिकॉप्टर को नहीं मिली उतरने की अनुमति, भड़क उठे सपा चीफ
अखिलेश के हेलिकॉप्टर को नहीं मिली उतरने की अनुमति, भड़क उठे सपा चीफ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव की जिम्मेदारी के बाद अब बदलेगा विनोद तावड़े का पता, BJP खोज रही घर
यूपी चुनाव की जिम्मेदारी के बाद अब बदलेगा विनोद तावड़े का पता, BJP खोज रही घर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सहारनपुर मस्जिद ध्वस्तीकरण मामला पहुंचा हाईकोर्ट, याचिका दाखिल
सहारनपुर मस्जिद ध्वस्तीकरण मामला पहुंचा हाईकोर्ट, याचिका दाखिल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'ये आपको भी निपटा देंगे...,' ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश को क्यों चेताया?
'ये आपको भी निपटा देंगे...,' ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश को क्यों चेताया?
Advertisement

वीडियोज

Hanuman Ansh की सफलता पर Chandan K Anand ने बताया Neem Karoli Baba का चमत्कार या मेहनत?
Sansani: कानपुर में Killer बहू का सीक्रेट प्लान ! UP CRIME News
UP Viral News: Bareilly में करीब 4 करोड़ की लागत से बन रही थी टंकी, कटान के चलते नदी में समाई
Punjab Drug Row | Breaking News: मंत्री से सवाल पूछने वाले को जहर पीना पड़ा? | Janhit | CM Mann
Janhit With Chitra Tripathi: BAPS संतों पर फ्रांस में विवाद क्यों हुआ ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आतंकी मसूद अजहर पर पाकिस्तान ने बोला झूठ, अब अफगानिस्तान ने खोली पोल
आतंकी मसूद अजहर पर पाकिस्तान ने बोला झूठ, अब अफगानिस्तान ने खोली पोल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश के हेलिकॉप्टर को नहीं मिली उतरने की अनुमति, भड़क उठे सपा चीफ
अखिलेश के हेलिकॉप्टर को नहीं मिली उतरने की अनुमति, भड़क उठे सपा चीफ
क्रिकेट
दलीप ट्रॉफी फाइनल: 700 रन बनाकर भी हार जाएगी साउथ जोन, वैभव की टीम बनेगी चैंपियन; जानें कैसे
700 रन बनाकर भी हार जाएगी साउथ जोन, वैभव की टीम बनेगी चैंपियन; जानें कैसे
साउथ सिनेमा
The Paradise US Advance Booking: कुछ ही घंटों में 1 लाख डॉलर पार, अमेरिका में नानी की नई फिल्म का गजब क्रेज
अमेरिका में नानी की 'द पैराडाइज' का गजब क्रेज, धुआंधार हो रही प्री सेल
इंडिया
विधानसभा चुनावों के लिए BJP को 1400 करोड़ का चंदा! कांग्रेस को कितना मिला?
विधानसभा चुनावों के लिए BJP को 1400 करोड़ का चंदा! कांग्रेस को कितना मिला?
इंडिया
अमेरिका में मिला तलाक भारत में नहीं चलेगा! साकेत कोर्ट का बड़ा फैसला
अमेरिका में मिला तलाक भारत में नहीं चलेगा! साकेत कोर्ट का बड़ा फैसला
Home Tips
Milk Storage Tips: उबला दूध फ्रिज में क्यों हो जाता है खराब? जान लें असली वजह
उबला दूध फ्रिज में क्यों हो जाता है खराब? जान लें असली वजह
एग्रीकल्चर
गांव में कैसे खोलें ट्रैक्टर की एजेंसी? कितना आएगा कुल खर्च
गांव में कैसे खोलें ट्रैक्टर की एजेंसी? कितना आएगा कुल खर्च
ABP NEWS
Viral Video: मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को मिला तेंदुए वाला 'सरप्राइज'!
Viral Video: मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को मिला तेंदुए वाला 'सरप्राइज'!
ABP NEWS
Viral Video: रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेंदुए ने अधिकारी पर कर दिया हमला!
Viral Video: रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेंदुए ने अधिकारी पर कर दिया हमला!
ABP NEWS
Truck Accident: घंटों की मशक्कत के बाद 2 क्रेनों की मदद से निकाला गया ट्रक!
Truck Accident: घंटों की मशक्कत के बाद 2 क्रेनों की मदद से निकाला गया ट्रक!
ABP NEWS
Navneet Rana Crying Video: बाघिन मां से मिलकर खूब रोईं नवनीत राणा, हो गईं वायरल!
Navneet Rana Crying Video: बाघिन मां से मिलकर खूब रोईं नवनीत राणा, हो गईं वायरल!
ABP NEWS
Viral Video: पढ़ाई करने स्कूल में पहुंचा सांप, देखकर छात्रों ने मचाया शोर!
Viral Video: पढ़ाई करने स्कूल में पहुंचा सांप, देखकर छात्रों ने मचाया शोर!
Embed widget