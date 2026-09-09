गांधी समाधि के पास आजम के बेटे की जमीनों पर ED की निगाह! बुरे फंसेंगे सपा नेता?

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान के जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े मामले के बाद अब उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की गांधी समाधि के पास स्थित करीब 10 हजार गज बेशकीमती जमीन भी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच के दायरे में आने की चर्चा है. बताया जा रहा है कि साल 2022 में अब्दुल्ला आजम ने यह जमीन अपने करीबी अनवार और सालिम से खरीदी थी, उस समय आजम खां जेल में थे.

जमीन की खरीद-फरोख्त को लेकर उस समय भी सवाल उठे थे. प्रशासनिक जांच में जमीन कोसी नदी के डूब क्षेत्र में पाई गई थी. आरोप है कि डूब क्षेत्र की जमीन की रजिस्ट्री कराई गई. इस मामले में लेखपाल संजय गंगवार की ओर से 19 जनवरी 2024 को शहर कोतवाली में अब्दुल्ला आजम, अनवार, सालिम और अब्दुल्ला परवेज के खिलाफ धोखाधड़ी समेत संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी.

बताया गया है कि अब्दुल्ला आजम के नाम जमीन की रजिस्ट्री तीन चरणों में हुई. 21 फरवरी 2022 को 0.9110 हेक्टेयर, जबकि 4 अप्रैल और 8 अप्रैल 2022 को 0.304-0.304 हेक्टेयर जमीन की रजिस्ट्री कराई गई. स्थानीय स्तर पर कुछ लोगों ने प्रशासन से शिकायत कर सरकारी जमीन की रजिस्ट्री कराए जाने का आरोप लगाया था.

वहीं 19 अगस्त को ईडी ने जौहर विश्वविद्यालय के साथ शौकत रोड स्थित एएंडएस इंटरप्राइजेज पर भी छापेमारी की थी. यह फर्म अनवार और सालिम के नाम से संचालित बताई जाती है. सूत्रों के अनुसार ईडी की टीम ने छापेमारी के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज अपने कब्जे में लिए हैं. इनमें गांधी समाधि के पास स्थित जमीन की खरीद-फरोख्त और रजिस्ट्री से जुड़े दस्तावेज भी शामिल बताए जा रहे हैं.

जमीन की खरीद में स्टांप चोरी के आरोप

यह जमीन बेहद बेशकीमती बताई जा रही है. स्थानीय बाजार भाव करीब एक लाख रुपये प्रति गज बताया गया है. जमीन की खरीद में स्टांप चोरी के आरोप भी लगे थे, जिसके बाद प्रशासन की ओर से एक करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाए जाने की जानकारी सामने आई थी.

काले धन के इस्तेमाल की आशंका

फिलहाल इस मामले में अब्दुल्ला आजम समेत सभी आरोपी जमानत पर हैं. वहीं, जमीन की खरीद-फरोख्त में कथित वित्तीय अनियमितताओं और काले धन के इस्तेमाल की आशंका को लेकर ईडी की जांच की चर्चा ने इस मामले को फिर सुर्खियों में ला दिया है. हालांकि, ईडी की ओर से इस जमीन को लेकर किसी अलग कार्रवाई या आरोप की आधिकारिक पुष्टि अभी सामने नहीं आई है.