ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडआजम खान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, PMLA कोर्ट का आदेश; डासना जेल भेजे जाएंगे सपा नेता

आजम खान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, PMLA कोर्ट का आदेश; डासना जेल भेजे जाएंगे सपा नेता

आजम खान को ईडी ने रामपुर जेल से बाहर आते ही गिरफ्तार कर लिया था, जिसको लेकर जेल के बाहर काफी विरोध भी देखने को मिला था.  ईडी ने उन्हें जौहर यूनिवर्सिटी मामले में गिरफ्तार किया है.

Written By : जय प्रकाश |  Updated at : 01 Nov 2026 02:22 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में रामपुर से शनिवार को सपा नेता आजम खान को ईडी ने गिरफ्तार किया था. आज ईडी ने उन्हें गाजियाबाद में सीबीआई कोर्ट में नम्बर-1 अवनीश पांडे के कोर्ट में पेश किया. जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया.

दरअसल आजम खान को ईडी ने रामपुर जेल से बाहर आते ही गिरफ्तार कर लिया था, जिसको लेकर जेल के बाहर काफी विरोध भी देखने को मिला था.  ईडी ने उन्हें जौहर यूनिवर्सिटी मामले में गिरफ्तार किया है.

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM उमर अब्दुल्ला और निधि राजदान की शादी के खिलाफ फतवा जारी, मौलाना बोले- ये जायज नहीं
CM उमर अब्दुल्ला और निधि राजदान की शादी के खिलाफ फतवा जारी, मौलाना बोले- ये जायज नहीं
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Azam Khan Arrest Live: आजम खान को 14 दिन की न्याययिक हिरासत, सपा नेता का डासना जेल बना नया ठिकाना
आजम खान को 14 दिन की न्याययिक हिरासत, सपा नेता का डासना जेल बना नया ठिकाना
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'घबराइए मत, इलाज में नहीं आने देंगे दिक्कत', जनता दर्शन में बोले CM योगी
'घबराइए मत, इलाज में नहीं आने देंगे दिक्कत', जनता दर्शन में बोले CM योगी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'ये माहौल PM मोदी के खिलाफ नहीं, गरीबों के प्रति', दिल्ली में प्रदर्शन के बीच बोले CM योगी
'ये माहौल PM मोदी के खिलाफ नहीं, गरीबों के प्रति', दिल्ली में प्रदर्शन के बीच बोले CM योगी

यह भी पढ़ें: यूपी में शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में बसपा, मायावती ने बुलाई अहम बैठक

सरकारी धन के दुरुपयोग का है मामला 

यह पूरा मामला सरकारी धन के दुरुपयोग का है. इसमें  ईडी ने सार्वजनिक मूलभूत ढांचे और आम जनता से जुड़े कार्यों के लिए रखे गए सरकारी धन को निजी शिक्षण संस्थान यानी जौहर विश्वविद्यालय के निर्माण में इस्तेमाल किये जाने का आरोप लगाते हुए गत 28 अक्टूबर को विश्वविद्यालय की जमीन और इमारतों को कुर्क  कर लिया था.

29 अक्टूबर को मिली थी जमानत 

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दो पैन कार्ड मामले में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को जमानत दे दी थी. 31 अक्टूबर की शाम को दोनों को जेल से रिहा होना था. लेकिन ईडी अधिकारियों ने जेल से ही आजम को गिरफ्तार कर लिया था. आजम खान ने इस मौके पर कहा कि उन्हें मुसलमान होने की सजा मिल रही है. उनका गुनाह यूनिवर्सिटी बनाना है.

समाजवादी पार्टी ने भी इसे जानबूझकर आजम खान के खिलाफ साजिश बताया है. फिलहाल अब ईडी की कार्रवाई शुरू हो गयी है. जिसमें आजम खान को 14 दिन के लिए डासना जेल भेज दिया गया है.

अब्दुल्ला आजम ने भी अपने बयान में यही बात दोहराई थी कि उन्हें मुसलमान होने की सजा मिल रही है. फिलहाल जिस तरह से आजम खान की जमानत के बाद रिहाई और फिर ईडी की कार्रवाई हुई, उसने यूपी की सियासत तेज कर दी है. सपा के बड़े नेता पूरे मामले पर निगाह रखे हैं.

यह भी पढ़ें: अखिलेश का CM योगी पर हमला, बोले- 1.27 करोड़ वोट कटे तो रामलीला मैदान आना चाहिए

About the author जय प्रकाश

जय प्रकाश, पत्रकारिता में 20 वर्षों का अनुभव. पत्रकारिता के क्षेत्र में रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग, डिजिटल कंटेंट, हाइपरलोकल जर्नलिज्म और न्यूज़ प्रोडक्शन में लंबे समय तक काम किया है. अनुभव राजनीति, प्रशासन, सामाजिक मुद्दों, अपराध और जनसरोकार से जुड़े विषयों की रिपोर्टिंग में रहा है. प्रिंट, डिजिटल, टीवी और वीडियो कंटेंट के लिए काम किया है और बदलते मीडिया परिदृश्य के साथ डिजिटल पत्रकारिता की नई तकनीकों को अपनाया है.
वर्तमान में डिजिटल न्यूज़ और कंटेंट के क्षेत्र में सक्रिय. तथ्य आधारित, निष्पक्ष और प्रभावशाली पत्रकारिता में विश्वास रखता हूं और जमीनी मुद्दों को सरल, स्पष्ट और विश्वसनीय तरीके से दर्शकों तक पहुंचाने को प्राथमिकता. ईटीवी, पी7, राजस्थान पत्रिका (डिजिटल), वन इंडिया (हिंदी ), पॉकेट एफएम (क्रिएटिव राइटर), वर्तमान में एबीपी न्यूज़ (हिंदी ) में कंसल्टेंट कार्यरत. इसके साथ ही हाथरस, आगरा, मऊ, मुरादाबाद में फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव.
Read More
Published at : 01 Nov 2026 02:20 PM (IST)
Tags :
UP NEWS AZam Khan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM उमर अब्दुल्ला और निधि राजदान की शादी के खिलाफ फतवा जारी, मौलाना बोले- ये जायज नहीं
CM उमर अब्दुल्ला और निधि राजदान की शादी के खिलाफ फतवा जारी, मौलाना बोले- ये जायज नहीं
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Azam Khan Arrest Live: आजम खान को 14 दिन की न्याययिक हिरासत, सपा नेता का डासना जेल बना नया ठिकाना
आजम खान को 14 दिन की न्याययिक हिरासत, सपा नेता का डासना जेल बना नया ठिकाना
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'घबराइए मत, इलाज में नहीं आने देंगे दिक्कत', जनता दर्शन में बोले CM योगी
'घबराइए मत, इलाज में नहीं आने देंगे दिक्कत', जनता दर्शन में बोले CM योगी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'ये माहौल PM मोदी के खिलाफ नहीं, गरीबों के प्रति', दिल्ली में प्रदर्शन के बीच बोले CM योगी
'ये माहौल PM मोदी के खिलाफ नहीं, गरीबों के प्रति', दिल्ली में प्रदर्शन के बीच बोले CM योगी
Advertisement

वीडियोज

ABP News: REEL का जुनून... मौत को चैलेंज ! | Sansani
Jan Mahabhiyog Programme: अभी-अभी 'जन महाभियोग'पर आई बड़ी खबर! | Rahul Gandhi | Congress | ABP
Jan Mahabhiyog Programme: जन महाभियोग में क्या-क्या हुआ? पूरी कहानी | Rahul Gandhi | BJP | Gyanesh
Jan Mahabhiyog Programme: जन-महाभियोग-रैली..खतरे में ज्ञानेश की कुर्सी? | Rahul Gandhi | Congress
Sandeep Chaudhary: 'ज्ञानेश हटाओ'...लोकतंत्र बचाओ या राजनीति चमकाओ? | Jan Mahabhiyog | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राहुल देश को बदनाम कर रहे', रामलीला मैदान की रैली पर जेपी नड्डा भड़के
राहुल देश को बदनाम कर रहे', रामलीला मैदान की रैली पर जेपी नड्डा भड़के
पंजाब
AAP के दो विधायकों ने दिया इस्तीफा, पंजाब चुनाव से पहले झटका
AAP के दो विधायकों ने दिया इस्तीफा, पंजाब चुनाव से पहले झटका
इंडिया
'महंगाई मैन का चाबुक', कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम बढ़ने पर क्या बोली कांग्रेस
'महंगाई मैन का चाबुक', कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम बढ़ने पर क्या बोली कांग्रेस
बॉलीवुड
'मैं 60 साल का हूं, इन बच्चों को देखो...', छात्र प्रदर्शन के दौरान पत्नी पोनी वर्मा से बोले थे प्रकाश राज
प्रदर्शन के दौरान प्रकाश राज को लेकर डर गई थीं पत्नी पोनी वर्मा, एक्टर ने दिया था ये जवाब
क्रिकेट
IND vs NZ 5th T20: बिना अभिषेक-वैभव के भारत ने 6 ओवर में बना दिए 90 रन, ईशान-अय्यर ने किया कमाल
बिना अभिषेक-वैभव के भारत ने 6 ओवर में बना दिए 90 रन, ईशान-अय्यर ने किया कमाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM उमर अब्दुल्ला और निधि राजदान की शादी के खिलाफ फतवा जारी, मौलाना बोले- ये जायज नहीं
CM उमर अब्दुल्ला और निधि राजदान की शादी के खिलाफ फतवा जारी, मौलाना बोले- ये जायज नहीं
इंडिया
'लाठीचार्ज देखकर डर गई थी', स्टूडेंट प्रोटेस्ट में शामिल प्रकाश राज की पत्नी का छलका दर्द
'लाठीचार्ज देखकर डर गई थी', स्टूडेंट प्रोटेस्ट में शामिल प्रकाश राज की पत्नी का छलका दर्द
ट्रेंडिंग
Viral Video: ट्रेन की पटरी के पास ऐसे होता है मोबाइल चोरी, वीडियो देख उड़ जाएंगे होश
ट्रेन की पटरी के पास ऐसे होता है मोबाइल चोरी, वीडियो देख उड़ जाएंगे होश
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget