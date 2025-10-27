हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'ए अल्लाह, दुआओं की लाज रख...', ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में पहुंचे आजम खान का छलका दर्द

Azam Khan News: सपा नेता आजम खान शनिवार को अजमेर शरीफ दरगाह पहुंचे, जहां उनका दर्द छलक पड़ा.

By : उबैदुर रहमान | Updated at : 27 Oct 2025 02:05 PM (IST)
Preferred Sources

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और महासचिव आजम खान जेल से बाहर आने के एक महीने के बाद अजमेर की प्रसिद्ध सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज की दरगाह पर हाजिरी लगाई और दुआ मांगी. इस दौरान आजम ने दरगाह के विजिटर रजिस्टर में उर्दू में जो अपने दिल की बात लिखी और मुराद मांगी. 

आजम खान ने इस रजिस्टर में क्या लिखा इसे लेकर कई तरह की चर्चाएं की जा रही हैं. उन्होंने इस रजिस्टर में सबसे पहले कुरान की आयत लिखी और 'बिस्मिल्लाहि रहमानिर्रहीम' से शुरू किया, जिसका मतलब है 'अल्लाह के नाम से शुरू करता हूं जो बड़ा दयालु और कृपालु है.' 

आजम खान ने उर्दू में लिखी ये बात

इसके बाद आजम खान ने उर्दू में एक शेर लिखा जिसका मतलब कुछ इस तरह से था- बिस्मिल्लाहि रहमानिर्रहीम.. जिसे ले गई है अभी हवा वो वर्क था दिल की किताब का, कहीं आंसुओं से लिखा हुआ कहीं आंसुओं से मिटा हुआ.. ये हाल पूरी मिल्लत ए इस्लामिया का पल-पल और तिल-तिल घुलने वाली उम्मत को अल्लाह की खास तवज्जो की जरूरत है. 

नीज बारी तआला की भी खास तवज्जो ही अब बचा पाएगी.  अल्लाह के वली और दौरे माजी से लेकर दौरे हाजिर तक इस्लाम की पहचान और उसका गुरूर हैं बुज़ुर्गान ए दीन. अल्लाह की बेहतरीन जन्नतों में मकीं होंगे मगर, न जाने हम कहां होंगे. 

ए अल्लाह इस मकाम ए ख़ास पर की गई दुआओं की लाज रख और मिल्लत को पूरी दुनिया में बचाने के लिए कुन फरमा दीजिए. आमीन.. खादिमों का ख़ादिम न चीज़ों का नाचीज़- मोहम्मद आजम खान

सपा नेता का झलका दर्द 

आजम खान के इन जज़्बात से साफ़ पता चलता है कि वह खुद बहुत दुखी हैं और पूरी दुनिया के मुसलमानों के हाल को लेकर भी वह बड़े चिंतित है. इस लेख में सूफी संतों पर वह अपना गहरा विश्वास जताते हुए खुदा से मुसलमानों के लिए खास रहमो करम की दुआ कर रहे हैं.

उन्होंने ख़ुद को सेवादारों का सेवादार और नाचीज़ लिखते हुए अपने हस्ताक्षर किए है. आजम खान और उनके परिवार पर सैकड़ों मुकदमे चल रहे हैं जिनमें से कुछ में उनको सजा भी हो चुकी है और अभी वह जमानत पर बाहर हैं. इस दौरान सपा नेता आजम खान के साथ उनके छोटे बेटे अब्दुल्लाह आजम और करीबी सपा नेता यूसुफ मलिक, अनवार और सालिम भी मौजूद थे.  

Published at : 27 Oct 2025 02:05 PM (IST)
विश्व
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
इंडिया
स्पोर्ट्स
