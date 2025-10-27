'ए अल्लाह, दुआओं की लाज रख...', ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में पहुंचे आजम खान का छलका दर्द

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और महासचिव आजम खान जेल से बाहर आने के एक महीने के बाद अजमेर की प्रसिद्ध सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज की दरगाह पर हाजिरी लगाई और दुआ मांगी. इस दौरान आजम ने दरगाह के विजिटर रजिस्टर में उर्दू में जो अपने दिल की बात लिखी और मुराद मांगी.

आजम खान ने इस रजिस्टर में क्या लिखा इसे लेकर कई तरह की चर्चाएं की जा रही हैं. उन्होंने इस रजिस्टर में सबसे पहले कुरान की आयत लिखी और 'बिस्मिल्लाहि रहमानिर्रहीम' से शुरू किया, जिसका मतलब है 'अल्लाह के नाम से शुरू करता हूं जो बड़ा दयालु और कृपालु है.'

आजम खान ने उर्दू में लिखी ये बात

इसके बाद आजम खान ने उर्दू में एक शेर लिखा जिसका मतलब कुछ इस तरह से था- बिस्मिल्लाहि रहमानिर्रहीम.. जिसे ले गई है अभी हवा वो वर्क था दिल की किताब का, कहीं आंसुओं से लिखा हुआ कहीं आंसुओं से मिटा हुआ.. ये हाल पूरी मिल्लत ए इस्लामिया का पल-पल और तिल-तिल घुलने वाली उम्मत को अल्लाह की खास तवज्जो की जरूरत है.

नीज बारी तआला की भी खास तवज्जो ही अब बचा पाएगी. अल्लाह के वली और दौरे माजी से लेकर दौरे हाजिर तक इस्लाम की पहचान और उसका गुरूर हैं बुज़ुर्गान ए दीन. अल्लाह की बेहतरीन जन्नतों में मकीं होंगे मगर, न जाने हम कहां होंगे.

ए अल्लाह इस मकाम ए ख़ास पर की गई दुआओं की लाज रख और मिल्लत को पूरी दुनिया में बचाने के लिए कुन फरमा दीजिए. आमीन.. खादिमों का ख़ादिम न चीज़ों का नाचीज़- मोहम्मद आजम खान

सपा नेता का झलका दर्द

आजम खान के इन जज़्बात से साफ़ पता चलता है कि वह खुद बहुत दुखी हैं और पूरी दुनिया के मुसलमानों के हाल को लेकर भी वह बड़े चिंतित है. इस लेख में सूफी संतों पर वह अपना गहरा विश्वास जताते हुए खुदा से मुसलमानों के लिए खास रहमो करम की दुआ कर रहे हैं.

उन्होंने ख़ुद को सेवादारों का सेवादार और नाचीज़ लिखते हुए अपने हस्ताक्षर किए है. आजम खान और उनके परिवार पर सैकड़ों मुकदमे चल रहे हैं जिनमें से कुछ में उनको सजा भी हो चुकी है और अभी वह जमानत पर बाहर हैं. इस दौरान सपा नेता आजम खान के साथ उनके छोटे बेटे अब्दुल्लाह आजम और करीबी सपा नेता यूसुफ मलिक, अनवार और सालिम भी मौजूद थे.

नोएडा में छठ पूजा पर सुरक्षा चाक-चौबंद, सभी घाटों पर कड़े इंतजाम, 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात