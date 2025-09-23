आजम खान आज 23 महीने बाद आज सीतापुर जेल से बाहर आ रहे हैं. गुरुवार 18 तारीख को आजम खान को क्वालिटी बार मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिली थी जिसके बाद उनके बाहर निकलने का रास्ता साफ हो गया था. कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद आज आजम खान सुबह 10:30 बजे जेल के बाहर खुली सांस लेंगे.

आजम खान को जेल के बाहर रिसीव करने के लिए कार्यकर्ताओं का एक बड़ा हुजूम देखने को मिल रहा है. अलग-अलग जिलों से नेता कार्यकर्ता अपने नेता से मिलने के लिए जेल पहुंच रहे हैं. नेताओं ने abp न्यूज़ से बातचीत में कहा कि आजम खान के साथ जुल्म और ज्यादती हुई है , इस सरकार ने ज्यादती करी है और गलत मुकदमे मैं फसाया है . पर आजम खान अब बाहर आएंगे और 27 के चुनाव में एक नई इबारत लिखेंगे .आज़म खान के बसपा में जाने की सुगबुगाहट पर नेताओं ने कहा कि यह बात बिल्कुल गलत है, जिस व्यक्ति ने पार्टी की नींव रखी हो वह पार्टी क्यों छोड़ेगा .आजम खान आखिरी सांस समाजवादी पार्टी में लेंगे.

आजम खान को लेने के लिए आज उनके बड़े बेटे अदीब आजम भी सीतापुर जेल पहुँचे हैं . शुरुआती तौर पर उन्होंने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की, हालांकि बाद में उन्होंने यह बात कही कि आज उनके लिए बड़ा दिन है और पूरे प्रदेश के लिए बड़ा दिन है. उन्होंने कहा कि लोगों ने आज़म खान की रिहाई के लिए दुआएं करी हैं . उन्होंने साथ ही कहा कि आज के हीरो आजम खान है , आज जो बोलेंगे आजम खान बोलेंगे.

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आज़म की रिहाई 10 बजे के बाद होगी. ये देरी इसलिए हो रही है क्योंकि अभी 2 जुर्माने भरने बचे हैं, जो कि 10 बजे कोर्ट खुलने के बाद भरे जाएंगे, उसके बाद ही रिहाई होगी.