समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की रिहाई का इंतजार खत्म होने वाला है. लगभग 23 महीने से उत्तर प्रदेश स्थित सीतापुर जेल में बंद आजम खान मंगलवार को रिहा हो सकते हैं. उनकी रिहाई से पहले सीतापुर प्रशासन ने जेल के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं.

सीतापुर शहर में जिला प्रशासन ने धारा 163 लागू कर दी है और पुलिस लाउडस्पीकर के जरिए इसकी जानकारी दे रही है. जेल के आसपास किसी भी प्रकार की भीड़ जुटाने की अनुमति नहीं है. इसके अलावा, ड्रोन का इस्तेमाल कर जेल पर आने-जाने वालों पर नजर रखी जा रही है. आजम की रिहाई के लिए सपा समर्थक लखीमपुर, आगरा, लखनऊ, रामपुर, बरेली समेत कई जिलों से सीतापुर जेल पहुंचे हैं.

साथ ही, जेल रोड पर समर्थकों की भारी भीड़ के कारण जाम की स्थिति पैदा हो गई, जिसके बाद पुलिस ने जाम को खुलवाया. इसके साथ ही, उन्होंने रास्ते में खड़ी गाड़ियों का चालान काटा और बेवजह आने-जाने वाले लोगों को मौके से हटाया.

पुलिस ने क्या कहा?

सीओ सिटी विनायक भोसले ने मीडिया से बातचीत में कहा, 'सीतापुर शहर की सड़कें संकरी हैं और नवरात्रि के चलते पहले से ही भीड़भाड़ है. बिना वजह किसी को रुकने की इजाजत नहीं. धारा 163 के तहत कार्रवाई की जा रही है और सड़कों से भीड़ हटाई जा रही है. हमारी अपील है कि सभी लोग पुलिस का सहयोग करें.'

लंबे समय से कानूनी दांव-पेंचों में फंसे आजम खान को भले ही पहले ही कई मामलों में जमानत मिल चुकी थी, लेकिन प्रक्रिया में देरी के चलते वह जेल से बाहर नहीं आ पा रहे थे.