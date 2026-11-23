समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान जेल से रिहाई के बाद लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं. उनके बाहर आने के बाद यूपी में मुस्लिम वोटों को लेकर लड़ाई तेज हो गई है. इस बीच सपा नेता ने आजाद समाज पार्टी के मुखिया और नगीना से सांसद चंद्रेशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी के गठबंधन पर भी तीखा हमला किया है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि वो नगीना जाकर कहेंगे कि आपने हमारे सीने में खंजर उतार दिया.

सपा नेता आजम खान ने हाल में स्वतंत्र पत्रकार अजीत अंजुम को दिए एक इंटरव्यू में असदुद्दीन ओवैसी से लेकर चंद्रशेखर आजाद और उनके गठबंधन पर जोरदार हमला बोला. अपने अलग अंदाज के लिए मशहूर आजम ने चंद्रशेखर का नाम लिए बिना कहा कि वो मुस्लिम वोटों के सहारे सांसद बने हैं. वो नगीना जाएंगे और वहां के वोटरों को शुक्रिया अदा करेंगे.

चंद्रशेखर और ओवैसी के गठबंधन पर हमला

आजम खान ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आज़ाद को अक्ल से काम करना चाहिए. इसके साथ ही उन्होंने दोनों नेताओं को हद में रहने की नसीहत भी दे दी. सपा नेता कहा- "वो (चंद्रशेखर आजाद) मुसलमान वोटों से सांसद बने हैं..हक अदा कर दिया उन्होंने..मैं वहां (नगीना) के मुसलमानों से भी मिलने जाऊंगा कि भाई तुमने खंजर दे दिया हमारे दिल में खंजर उतारने के लिए"

आजम खान ने आगे कहा कि "मेरी दरख्वास्त है दोनों साहिबान से कि दो चार दिन गुजरने दें. दोनों अक्ल से काम लें, कि वो हम पर तरस खाएं और ख़ुद पर भी रहम करें. बात निकलेगी तो बहुत दूर तलक जाएगी. बेहतर है लोग अपनी हदों में रहे और हमारी तकदीरों से ना खेलें. वहां तो काट डालेंगे कहने वाले भी बरी हो गए और हमें जेल हो गई. आख़िर ये किसकी इनायतें हैं."

ओवैसी पर भी उठाए सवाल

असदुद्दीन ओवैसी पर तंज कसते हुए आजम खान ने कहा कि जिसके चार विधायक हों अपने राज्य में.. वो 400 का दावेदार हो ये मामूली बात है? अब्दुल दरी नहीं उठाएगा. लानत हो हर उस इंसान पर जो अब्दुल से दरी उठवाने की बात कर रहे हैं. क्योंकि, अब्दुल अल्लाह का नाम है.

उन्होंने आगे कहा कि उनकी दुआ मेरे लिए बहुत अच्छी है लेकिन, इस दुआ के पीछे वो दवा किसकी कर रहे थे? आज़म ने तंज कसते हुए कहा कि मेरे इतने मुकदमों में बैरिस्टर साहब ने एक भी वकालत नामा भी नहीं लगाया और मेरे लिए दुआ भी करा गए? मेरे दिल को कितना सुकून होता अगर एक वकालत नामा भी उनका मेरे नाम का लग जाता है क्योंकि मेरा पास तो इतना बड़ा तो वकील भी नहीं था.