उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर चल रही बातचीत के बीच सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान ने बड़ा बयान दिया है. एबीपी न्यूज़ को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उन्होंने दोनों दलों के बीच किसी तरह के विवाद की अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि सपा और कांग्रेस के बीच मामला बिल्कुल ठीक है.

आजम खान ने कहा, 'आप चाहते हैं कि सपा और कांग्रेस में लड़ाई हो जाए, आपका अरमान पूरा हो जाए, लेकिन आपका अरमान पूरा नहीं होगा.' सीटों की संख्या पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि यह दो राजनीतिक पार्टियों का मामला है और गठबंधन हो जाएगा.

'गठबंधन नहीं तोड़ना है...'

आजम खान ने बताया कि अखिलेश यादव जब उनसे जेल में मिलने आए थे, तब कांग्रेस की सीटों की सूची लेकर भी आए थे. उस दौरान बातचीत में यही तय हुआ था कि गठबंधन नहीं तोड़ना है. उन्होंने कहा कि पिछली कांग्रेस और मौजूदा कांग्रेस के नेतृत्व में फर्क है, इसी वजह से पहले समझौता हुआ था. आजम खान ने कांग्रेस नेतृत्व को लेकर राहुल गांधी से अपील करते हुए कहा कि क्षेत्रीय पार्टियों को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए.

उन्होंने गठबंधन की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि दोनों दलों को आपसी तालमेल बनाए रखना चाहिए. आजम खान के इस बयान को ऐसे समय में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जब दोनों पार्टियों के बीच सीट बंटवारे को लेकर लगातार बैठकें हो रही हैं और सीटों के समीकरण पर चर्चा जारी है.