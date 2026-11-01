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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'जेल के ताले टूटेंगे, आजम खान छूटेंगे', रामपुर में लगे आजमवादी पोस्टर

'जेल के ताले टूटेंगे, आजम खान छूटेंगे', रामपुर में लगे आजमवादी पोस्टर

रामपुर में समाजवादी की जगह आजमवादी पोस्टर ने नई बहस छेड़ दी है. आजम खान की रिहाई पर लगे पोस्टर में आजम खान के साथ हुए जुल्म का हिसाब लेने की बात कही गयी हिया.

Written By : नितीश कुमार पाण्डेय |  Updated at : 01 Nov 2026 01:08 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के रामपुर में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान शनिवार को जमानत पर जेल से बाहर आए, लेकिन निकलते हुए उन्हें ईडी ने गिरफ्तार कर लिया. इस बीच अब शहर में लगे पोस्टरों ने समाजवादी पार्टी में नई हलचल पैदा कर दी है. जिसमें समाजवाद की जगह आजमवाद लिखा है.

यह पोस्टर इसरार अली नामक शख्स द्वारा लगवाया गया, उन्होंने खुद को आजमवादी बताया है. पोस्टर पर लिखा है, "जेल के ताले टूटेंगे, आजम खान छूटेंगे,आजम खान पर हुए एक-एक जुल्म का होगा हिसाब." इसके साथ ही पोस्टर पर फिलिस्तीन का झंडा लगा है. लेकिन जिस तरह से आजम खान के समर्थन में यह पोस्टर लगाया गया है, उसने नई चर्चा छेड़ दी है.

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29 अक्टूबर को मिली जमानत 

यहां बता दें कि 29 अक्टूबर को इलाहाबद हाईकोर्ट ने दो पैन कार्ड मामले में आजम खान और उनके अब्दुल्ला आजम को जमानत दे दी थी. जिसके बाद शनिवार शाम को उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया.लेकिन जेल से बाहर आते ही ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और अपने साथ गाजियाबाद ले गयी. जहां रविवार सुबह कोर्ट में पेश किया गया.

जेल से रिहा होने के बाद आजम खान ने कहा कि उन्हें मुसलमान होने की सजा मिल रही है और उनका कुसूर यूनिवर्सिटी बनाना है. जबकि अब्दुल्ला आजम फ़िलहाल रिहा हैं. आजम खान के समर्थकों ने जेल के बाहर नारेबाजी भी की थी.

रामपुर से लखनऊ में हलचल तेज 

आजम खान की रिहाई, उसके बाद गिरफ्तारी पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव समेत पूरी पार्टी ने ऐतराज जताया है. लेकिन अब जिस तरह आजमवादी के पोस्टर पॉलिटिक्स शुरू हुई है, उसने सपा के भीतर ही कई सवाल खड़े कर दिए हैं. हालांकि इसको लेकर अभी सपा की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं ये है और न ही किसी वरिष्ठ नेता का बयान सामने आया है. अब सबकी निगाहें ईडी के अगले कदम पर टिक गयीं हैं.

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Published at : 01 Nov 2026 01:08 PM (IST)
Tags :
UP NEWS AZam Khan
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