उत्तराखंड में मोदी सरकार की इस हेल्थ योजना में हुआ बड़ा बदलाव, खत्म किए गए पुराने प्रावधान

उत्तराखंड में आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के संचालन को लेकर राज्य सरकार ने बड़े नीतिगत बदलाव किए हैं. वित्तीय अनुशासन को मजबूत करने और योजनाओं की प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से कई प्रोत्साहन राशियां और पुराने प्रावधान समाप्त कर दिए गए हैं. इस संबंध में शासन ने औपचारिक शासनादेश जारी कर दिया है.

शासनादेश के मुताबिक हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर में स्थित ईएचसीपी श्रेणी के सूचीबद्ध अस्पतालों को दी जा रही 10 प्रतिशत अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि को समाप्त कर दिया गया है. इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्रों को छोड़कर राज्य के अन्य क्षेत्रों में स्थित एंट्री लेवल एनएबीएच मान्यता प्राप्त अस्पतालों को मिलने वाला 10 प्रतिशत अतिरिक्त इंसेंटिव भी अब नहीं दिया जाएगा. साथ ही विभिन्न पैकेज दरों पर दिए जाने वाले मल्टीपल इंसेंटिव की व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है. अब अधिकतम अनुमन्य प्रोत्साहन केवल एक ही श्रेणी के तहत दिया जाएगा.

मोतियाबिंद सर्जरी योजना से बाहर

राज्य सरकार ने राज्य पोषित अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के तहत एक अहम बदलाव करते हुए मोतियाबिंद सर्जरी को योजना से बाहर कर दिया है. हालांकि किडनी डायलिसिस से जुड़ा उपचार पूर्व की तरह योजना में शामिल रहेगा. इसके अलावा ईएसआई कार्ड धारकों को भी अब अटल आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा, उन्हें इस योजना से अलग कर दिया गया है.

प्रोत्साहन राशि को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाएगा

सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि आयुष्मान भारत और अटल आयुष्मान योजनाओं को अब बीमा मोड में संचालित किया जाएगा. इसके तहत बीमा कंपनियों के माध्यम से उपचार की व्यवस्था लागू की जाएगी. शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि राज्य के सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में राज्य पोषित स्वास्थ्य योजनाओं के अंतर्गत इलाज पर दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाएगा.

बीमा मोड में संचालन के लिए बीमा कंपनियों के चयन हेतु आरएफपी (रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल) तैयार कर शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं. सरकार का कहना है कि इन बदलावों से योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी, अनावश्यक खर्च पर रोक लगेगी और स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन अधिक प्रभावी तरीके से किया जा सकेगा.