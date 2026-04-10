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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअयोध्या में पूरा परिवार खत्म, पति की हत्या कर खुद भी ट्रेन से कटी पत्नी, मासूम की भी मौत

अयोध्या में पूरा परिवार खत्म, पति की हत्या कर खुद भी ट्रेन से कटी पत्नी, मासूम की भी मौत

Ayodhya News In Hindi: थाना रौनाही क्षेत्र के करेरू गांव में पत्नी ने पहले अपने पति की हथौड़े से मारकर हत्या कर दी, फिर 22 दिन के दुधमुंहे बच्चे के साथ कमरे को बंद कर दिया.

By : शिवेंद्र द्विवेदी, अयोध्या | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 10 Apr 2026 04:29 PM (IST)
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  • पुलिस घरेलू विवाद के एंगल से कर रही जांच.

उत्तर प्रदेश के अयोध्या से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पति-पत्नी के विवाद ने पूरे परिवार को खत्म कर दिया. थाना रौनाही क्षेत्र के करेरू गांव में पत्नी ने पहले अपने पति की हथौड़े से मारकर हत्या कर दी, फिर 22 दिन के दुधमुंहे बच्चे के साथ कमरे को बंद कर दिया. इसके बाद खुद अयोध्या-लखनऊ रेलखंड पर ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली.

बताया जा रहा है कि घटना के वक्त पति के माता-पिता खेत में गेहूं काटने गए हुए थे. इसी दौरान किसी बात को लेकर पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ, जो इतना बढ़ गया कि पत्नी ने हथौड़े से वार कर पति की हत्या कर दी. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज जांच शुरू कर दी है.

महिला का शव रेलवे लाइन पर मिला

वारदात के बाद महिला ने 22 दिन के नवजात शिशु को कमरे में बंद कर बाहर से ताला लगा दिया और घर से निकल गई. बाद में अयोध्या-लखनऊ रेलखंड पर देवराकोट के पास उसका शव ट्रेन से कटा हुआ मिला. इधर, जब परिजन वापस लौटे तो कमरे का दरवाजा बंद मिला. अंदर जाकर देखा गया तो नवजात शिशु मृत अवस्था में पड़ा था, जिससे पूरे गांव में मातम फैल गया.

पुलिस ने शुरू की जांच

सूचना मिलते ही मौके पर एसपी ग्रामीण बलवंत चौधरी, लिंक अफसर आशीष निगम और रौनाही थाना पुलिस पहुंची और जांच शुरू कर दी है. पुलिस पूरे मामले को घरेलू विवाद से जोड़कर देख रही है और हर पहलू से जांच की जा रही है. पुलिस शवों के पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इन्तजार कर रही है. परिजनों ने भी कोई अन्य आशंका जाहिर नहीं की है.

एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत से गांव में सन्नाटा पसरा है. सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ, जिसने एक मां को इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया.

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About the author शिवेंद्र द्विवेदी, अयोध्या

शिवेंद्र द्विवेदी एबीपी न्यूज़ से अयोध्या से जुड़े हैं. चार वर्षों के अनुभव के साथ धार्मिक, समाज और प्रशासन की खबरों पर खास नजर रखते हैं.
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Published at : 10 Apr 2026 04:29 PM (IST)
Tags :
Ayodhya News UP NEWS CRIME NEWS
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