अयोध्या में पूरा परिवार खत्म, पति की हत्या कर खुद भी ट्रेन से कटी पत्नी, मासूम की भी मौत

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom पुलिस घरेलू विवाद के एंगल से कर रही जांच.

उत्तर प्रदेश के अयोध्या से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पति-पत्नी के विवाद ने पूरे परिवार को खत्म कर दिया. थाना रौनाही क्षेत्र के करेरू गांव में पत्नी ने पहले अपने पति की हथौड़े से मारकर हत्या कर दी, फिर 22 दिन के दुधमुंहे बच्चे के साथ कमरे को बंद कर दिया. इसके बाद खुद अयोध्या-लखनऊ रेलखंड पर ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली.

बताया जा रहा है कि घटना के वक्त पति के माता-पिता खेत में गेहूं काटने गए हुए थे. इसी दौरान किसी बात को लेकर पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ, जो इतना बढ़ गया कि पत्नी ने हथौड़े से वार कर पति की हत्या कर दी. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज जांच शुरू कर दी है.

महिला का शव रेलवे लाइन पर मिला

वारदात के बाद महिला ने 22 दिन के नवजात शिशु को कमरे में बंद कर बाहर से ताला लगा दिया और घर से निकल गई. बाद में अयोध्या-लखनऊ रेलखंड पर देवराकोट के पास उसका शव ट्रेन से कटा हुआ मिला. इधर, जब परिजन वापस लौटे तो कमरे का दरवाजा बंद मिला. अंदर जाकर देखा गया तो नवजात शिशु मृत अवस्था में पड़ा था, जिससे पूरे गांव में मातम फैल गया.

पुलिस ने शुरू की जांच

सूचना मिलते ही मौके पर एसपी ग्रामीण बलवंत चौधरी, लिंक अफसर आशीष निगम और रौनाही थाना पुलिस पहुंची और जांच शुरू कर दी है. पुलिस पूरे मामले को घरेलू विवाद से जोड़कर देख रही है और हर पहलू से जांच की जा रही है. पुलिस शवों के पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इन्तजार कर रही है. परिजनों ने भी कोई अन्य आशंका जाहिर नहीं की है.

एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत से गांव में सन्नाटा पसरा है. सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ, जिसने एक मां को इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया.