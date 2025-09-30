उत्तर प्रदेश के अयोध्या में रामलीला का आयोजन किया जा रहा है. जिसमें विशेष आकर्षण 240 फुट का रावण और 190 फुट का मेघनाद का पुतला है. जो रामलीला मुख्य आकर्षण है. बड़ी संख्या में लोग इस देखने आत हैं. लेकिन अब पुलिस ने सोमवार को सुरक्षा कारणों से 240 फुट ऊंचे रावण और 190 फुट ऊंचे मेघनाद व कुंभकर्ण के पुतले जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया. अधिकारियों ने यह जानकारी दी.

उन्होंने बताया कि प्रशासन ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए अयोध्या में दशहरे के दिन इतनी ऊंचाई वाले पुतलों के दहन पर प्रतिबंध लगा दिया. रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के सबसे ऊंचे पुतलों के दहन का कार्यक्रम अयोध्या की फिल्म कलाकार रामलीला समिति द्वारा आयोजित किया गया था.

राम कथा पार्क में एक महीने से पुतलों का निर्माण कार्य जारी था

अयोध्या के पुलिस क्षेत्राधिकारी देवेश चतुर्वेदी ने बताया कि सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए यह रोक लगाई गई है और आयोजक रामलीला समिति ने अब तक इसकी अनुमति नहीं ली थी. उन्होंने बताया कि गश्त के दौरान जब इन पुतलों का निर्माण होता देखा गया तो कार्रवाई की गई.

पुतलों का निर्माण पूरा तब लगा प्रतिबन्ध

इस बीच, फिल्म कलाकार रामलीला समिति के संस्थापक अध्यक्ष सुभाष मलिक ने बताया कि मध्यप्रदेश, राजस्थान और अन्य राज्यों के कारीगरों ने 240 फुट के रावण व अन्य पुतलों का निर्माण पूरा कर लिया है, जिनपर दहन से तीन दिन पहले प्रतिबंध लगा दिया गया. जिससे एकाएक पुतला निर्माण मुश्किल है. अचानक सुरक्षा कारणों से पुतला फूंकने पर प्रतिबंधन समझ से परे है. लोग इसी आकर्षण में रामलीला पहुंच रहे हैं. इस तरह रामलीला देखने आने वालों को निराशा हाथ लगेगी.

त्योहारों पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त

पुलिस क्षेत्राधिकारी चतुर्वेदी ने बताया कि दशहरा और दुर्गा पूजा त्योहारों की संवेदनशीलता को देखते हुए सभी दुर्गा पंडालों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं.