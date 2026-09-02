राम मंदिर ट्रस्ट को जल्द मिलेंगे CEO, इकबाल अंसारी बोले- 'इससे कामकाज में...'

अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट की आज अहम बैठक होने जा रही है. बैठक में ट्रस्ट से जुड़े कई प्रमुख सदस्य मौजूद रहेंगे. माना जा रहा है कि बैठक में मंदिर के कामकाज और प्रबंधन को बेहतर बनाने के साथ-साथ नए CEO की नियुक्ति को लेकर भी चर्चा हो सकती है.

बैठक में वीएचपी के संगठन सचिव बजरंग लाल बांगड़ा, वीएचपी प्रबंध समिति के सदस्य दिनेश चंद्र, धार्मिक समिति के सदस्य राजकुमार दास, ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी के अलावा नृत्यगोपाल दास और दिनेंद्र दास मौजूद रहेंगे. वहीं, वासुदेवानंद सरस्वती, परमानंद गिरी और विश्वप्रसन्ना तीर्थ ऑनलाइन बैठक से जुड़ेंगे.

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नए CEO की नियुक्ति पर चर्चा

ट्रस्ट की बैठक में नए CEO की नियुक्ति को लेकर भी चर्चा होने की संभावना है. CEO की नियुक्ति को मंदिर के प्रशासन और रोजमर्रा के कामकाज को बेहतर तरीके से संचालित करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है.

VIDEO | Ayodhya, Uttar Pradesh: Former litigant in the Babri Masjid case Iqbal Ansari says, "Ayodhya is the city of Lord Ram, and better facilities should be provided to devotees. The trust meeting is being held today and the appointment of a new CEO is likely to be discussed.… pic.twitter.com/0K59JUGono — Press Trust of India (@PTI_News) September 2, 2026

बाबरी मस्जिद मामले के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने भी बैठक और संभावित नियुक्ति को लेकर अपनी बात रखी है. उन्होंने कहा, “अयोध्या भगवान राम की नगरी है और यहां आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलनी चाहिए. आज ट्रस्ट की बैठक हो रही है और इसमें नए सीईओ की नियुक्ति होने जा रही है, यह एक अच्छी बात है, क्योंकि इससे कामकाज में सुधार होगा और मंदिर के प्रबंधन को बेहतर तरीके से संचालित करने में मदद मिलेगी."

श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर भी जोर

इकबाल अंसारी ने कहा, "श्रद्धालुओं के लिए सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए और मंदिर का उचित रखरखाव होना चाहिए. जो श्रद्धालु अयोध्या में दर्शन और पूजा के लिए आते हैं, उन्हें बेहतर सुविधाएं मिलनी चाहिए. अयोध्या धर्म की नगरी है और लोग यहां पूजा करने और भगवान का आशीर्वाद लेने आते हैं. सीईओ की नियुक्ति से सुविधाओं और प्रबंधन में और सुधार होने की उम्मीद है.”

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ट्रस्ट की इस बैठक पर सभी की नजरें टिकी हैं. अगर नए CEO की नियुक्ति को लेकर फैसला होता है, तो इससे मंदिर के प्रशासन और कामकाज में बदलाव देखने को मिल सकता है. इसके साथ ही श्रद्धालुओं की सुविधाओं और मंदिर के बेहतर रखरखाव को लेकर भी अहम फैसले लिए जाने की उम्मीद है.