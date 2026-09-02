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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडराम मंदिर ट्रस्ट को जल्द मिलेंगे CEO, इकबाल अंसारी बोले- 'इससे कामकाज में...'

राम मंदिर ट्रस्ट को जल्द मिलेंगे CEO, इकबाल अंसारी बोले- 'इससे कामकाज में...'

अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट की अहम बैठक आज होगी. नए CEO की नियुक्ति और श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर चर्चा की संभावना है. इकबाल अंसारी ने बेहतरी की उम्मीद जताई.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 02 Sep 2026 12:01 PM (IST)
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अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट की आज अहम बैठक होने जा रही है. बैठक में ट्रस्ट से जुड़े कई प्रमुख सदस्य मौजूद रहेंगे. माना जा रहा है कि बैठक में मंदिर के कामकाज और प्रबंधन को बेहतर बनाने के साथ-साथ नए CEO की नियुक्ति को लेकर भी चर्चा हो सकती है.

बैठक में वीएचपी के संगठन सचिव बजरंग लाल बांगड़ा, वीएचपी प्रबंध समिति के सदस्य दिनेश चंद्र, धार्मिक समिति के सदस्य राजकुमार दास, ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी के अलावा नृत्यगोपाल दास और दिनेंद्र दास मौजूद रहेंगे. वहीं, वासुदेवानंद सरस्वती, परमानंद गिरी और विश्वप्रसन्ना तीर्थ ऑनलाइन बैठक से जुड़ेंगे.

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नए CEO की नियुक्ति पर चर्चा

ट्रस्ट की बैठक में नए CEO की नियुक्ति को लेकर भी चर्चा होने की संभावना है. CEO की नियुक्ति को मंदिर के प्रशासन और रोजमर्रा के कामकाज को बेहतर तरीके से संचालित करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है.

बाबरी मस्जिद मामले के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने भी बैठक और संभावित नियुक्ति को लेकर अपनी बात रखी है. उन्होंने कहा, “अयोध्या भगवान राम की नगरी है और यहां आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलनी चाहिए. आज ट्रस्ट की बैठक हो रही है और इसमें नए सीईओ की नियुक्ति होने जा रही है, यह एक अच्छी बात है, क्योंकि इससे कामकाज में सुधार होगा और मंदिर के प्रबंधन को बेहतर तरीके से संचालित करने में मदद मिलेगी."

श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर भी जोर

इकबाल अंसारी ने कहा, "श्रद्धालुओं के लिए सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए और मंदिर का उचित रखरखाव होना चाहिए. जो श्रद्धालु अयोध्या में दर्शन और पूजा के लिए आते हैं, उन्हें बेहतर सुविधाएं मिलनी चाहिए. अयोध्या धर्म की नगरी है और लोग यहां पूजा करने और भगवान का आशीर्वाद लेने आते हैं. सीईओ की नियुक्ति से सुविधाओं और प्रबंधन में और सुधार होने की उम्मीद है.”

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ट्रस्ट की इस बैठक पर सभी की नजरें टिकी हैं. अगर नए CEO की नियुक्ति को लेकर फैसला होता है, तो इससे मंदिर के प्रशासन और कामकाज में बदलाव देखने को मिल सकता है. इसके साथ ही श्रद्धालुओं की सुविधाओं और मंदिर के बेहतर रखरखाव को लेकर भी अहम फैसले लिए जाने की उम्मीद है.

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About the author पंकज यादव

मेरा नाम पंकज यादव है. मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रहने वाला हूं. मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और बीबीएयू यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. मुझे पत्रकारिता में लगभग 8 साल का अनुभव है. मैंने इस दौरान अलग-अलग मीडिया संस्थानों लाइव टुडे न्यूज चैनल, इनशॉर्ट्स न्यूज ऐप और दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए काम किया है. मुझे पॉलिटिकल, खेल और फीचर से जुड़े लेख लिखना पसंद है.
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Published at : 02 Sep 2026 12:01 PM (IST)
Tags :
Ram Temple Trust UP NEWS Ayodhya NEWS
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