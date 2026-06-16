'राम मंदिर में चोरी अक्षम्य..', चढ़ावा चोरी मामले पर अनुप्रिया पटेल ने की कड़ी कार्रवाई की मांग

केंद्रीय मंत्री और अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल सोमवार को सुल्तानपुर पहुंची, जहां उन्होंने अपना दल कार्यकर्ता समागम में हिस्सा लिया. इस दौरान उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव से लेकर राम मंदिर दान पात्र में चोरी समेत तमाम मुद्दों पर खुलकर बात की. उन्होंने दावा किया कि 2027 में भी उनकी पार्टी एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगी और फिर से सरकार बनाएगी.

अनुप्रिया पटेल ने यूपी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर कहा कि NDA गठबंधन 2014 से जनता की पहली पसंद हैं. हमारे एनडीए देश और प्रदेश सरकार की योजनाएं लोगों के जीवन में परिवर्तन लाई हैं. यूपी से लेकर देश के अंदर एक सुशासन कायम हुआ है, विकास कार्य आगे बढ़े हैं. हमें पूरा भरोसा हैं आने वाले चुनाव में भी एनडीए गठबंधन ही जनता की पहली पसंद होगा.

सीट बंटवारे पर अनुप्रिया पटेल का बयान

विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर अनुप्रिया पटेल ने कहा कि अभी इस मुद्दे को लेकर बीजेपी के साथ कोई चर्चा नहीं हुई है, अभी बहुत जल्दबाजी होगी. फिलहाल हमारी नजर हर जिले, अलग-अलग विधानसभाओं के अंदर चुनाव में जाने के लिए संगठनात्मक तैयारी करने पर टिकी है. लक्ष्य एक है एनडीए की जीत सुनिश्चित करनी है, समय आने पर सहयोगियों के साथ सीटों के बंटवारे पर चर्चा होगी.

राम मंदिर चढ़ावा मामले को बताया गंभीर

राम मंदिर में चढ़ावे मामले पर अनुप्रिया पटेल ने कहा कि, ये बहुत गंभीर है और इसे राज्य सरकार ने संज्ञान ले लिया है. मामले की जाँच के लिए एसआईटी गठित की गई है. हम यही चाहते हैं कि जो भी दोषी हो उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए. मंदिर के साथ करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, मंदिर में चोरी अक्षम्य है.

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की बेटी अदिति पर अभद्र पोस्ट पर अनुप्रिया पटेल ने कहा कि हमारी लड़ाई है वो वैचारिक है, किसी का भी परिवार हो या बच्चा, किसी की भी बिटिया हो, हम सब परिवार के लोग हैं. हम किसी भी परिवार की बेटी के खिलाफ किसी भी प्रकार की अशोभनीय और अमर्यादित टिप्पणी की घोर निंदा करते हैं. बेटियों को राजनीतिक लड़ाई में घसीटने की ज़रूरत नहीं है.

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जातीय जनगणना पर कही ये बात

जातीय जनगणना पर अनुप्रिया पटेल ने कहा कि केंद्र सरकार इस ऐतिहासिक निर्णय को कर चुकी है. अपना दल ने इस मांग को संसद से लेकर सड़क तक उठाया. हम हमेशा से उसके पक्षधर रहें हैं और हमें खुशी है कि अपना दल ने समय समय पर न्यायोचित मांगे उठाई है. पीएम मोदी की सरकार ने हमारी मांग को पूरी किया है, जातीय जनगणना चल रही है. उसके बाद जातीय आंकड़े सरकार के पास आएंगे जो भी हमारे जातीय समुदाय जो आर्थिक रूप से पीछे हैं, आंकड़े आने के बाद नीतियां बनती हैं.

सपा-कांग्रेस के गठबंधन पर अनुप्रिया पटेल ने कहा कि ये कोई नया प्रयोग नहीं है, ये पहले भी हुआ है. इसके नतीजे भी आ चुके हैं. हमारा स्पष्ट मानना है एनडीए की सरकार ने देश और प्रदेश की तस्वीर को बदलने का काम किया है. सपा-कांग्रेस का गठबंधन पहले पराजित हुआ है, उसी तरीके से आगामी चुनाव में चारों खाने चित होगा.

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