चढ़ावा चोरी जांच के बीच गोपाल राव की तस्वीर वायरल, रामलला की आरती में शामिल होने का दावा

उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में SIT जांच के बीच एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें ट्रस्ट से जुड़े गोपाल राव मंदिर में आरती करवाते हुए देखे जा रहे हैं. ये तस्वीर सोमवार सुबह की बताई जा रही है. जिसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं. क्योंकि दावा किया जा रहा था कि उनको हटा दिया गया है,अब इस तस्वीर ने नए सवाल खड़े कर दिए हैं.

वायरल तस्वीर में गोपाल राव आरती करवाते हुए दिख रहे हैं, यही नहीं उनका प्रोटोकॉल भी साफ नजर आ रहा है. तस्वीर वायरल होने के बाद अभी तक मंदिर प्रबंधन की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है. इस प्रकरण में अब तक आठ लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और चपंत राय व अनिल मिश्रा इस्तीफा दे चुके हैं.

SIT ने दो बार की थी गोपाल राव से पूछताछ

अयोध्या में चढ़ावा चोरी मामले में SIT टीम ने गोपाल राव से मंदिर परिसर में दो बार बुलाकर पूछताछ की थी. उनकी भूमिका संदिग्ध मानी जा रही थी. लेकिन मीडिया के सवालों पर वे चुप्पी साधे रहे. अब फिर एक बार हलचल बढ़ गयी है.

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यहां बता दें कि गोपाल राव संघ के प्रांत प्रचारक रह चुके हैं और VHP में केन्द्रीय सह मंत्री भी रह चुके हैं. वे मूल रूप से कर्नाटक के रहने वाले हैं. वे मंदिर में अनौपचारिक रूप से व्यवस्थापक माने जाते हैं. उनकी भूमिका मंदिर निर्माण, भोग-प्रसाद, पुजारी प्रबंधन, दर्शन-आरती और चढ़ावे की गिनती में महत्वपूर्ण है.

अब तक आठ गिरफ्तार

SIT रिपोर्ट के बाद हुई एफआईआर में आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इनमें लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, अविनाश शुक्ला, मनीष यादव. रमाशंकर यादव उर्फ़ टिन्नू,सुभाष चंद्र श्रीवास्तव और करुणेश पांडेय शामिल हैं. इनमें से कई के घरों और अन्य ठिकानों से भारी मात्रा में नगदी बरामद हुई थी. कुछ रिपोर्ट्स में SIT ने अपनी रिपोर्ट में 17 लोगों को आरोपी बनाया गया था, इनमें गोपाल राव, ट्रस्ट महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी डॉ. अनिल मिश्रा, टिन्नू यादव, अनिल मिश्रा भी शामिल थे.

SIT की शुरूआती जांच में चोरी के सुबूत मिलने की बात स्पष्ट हो चुकी है.माना जा रहा है कि 42 दिनों में 70 बार चोरी के मामले सामने आए, CCTV फुटेज से भी छेड़छाड़ हुई है, कई जगह सीसीटीवी भी नहीं मिले.

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