राम मंदिर चढ़ावा चोरी: आरोपी लवकुश मिश्रा ने पत्नी के नाम खरीदी थी जमीन, दस्तावेज आया सामने

अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण का मामले में बड़ा खुलासा हुआ हैं. इस मामले में आरोपी लवकुश मिश्रा की पत्नी के नाम ज़मीन के दस्तावेज सामने आए हैं. ये जमीन सोहावल तहसील के ग्राम बनीपुर में है. आरोपी ने साल 2025 में पत्नी के नाम से एक ज़मीन का बैनामा कराया था. जिस पर दो मंजिला मकान के निर्माण कार्य भी चल रहा है.

श्रीराम जन्मभूमि मंदिर चंदा चोरी मामले में जैसे-जैसे जाँच आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे कई बड़े खुलासे हो रहे हैं और आरोपियों कि संपत्तियों की जानकारी भी सामने आ रही हैं. रविवार को पुलिस की टीम रुदौली कोतवाली स्थित ठाकुरान फगौली के रहने वालने लवकुश मिश्रा के घर पहुंचीं, जहां तमाम दस्तावेजों की जाँच की और परिवार के सदस्यों से पूछताछ की.

बीते साल पत्नी के नाम खरीदी जमीन

इस जाँच में सामने आया है कि आरोप लवकुश मिश्रा ने बीते साल 2025 में सोहावल तहसील के बनीपुर गांव में एक ज़मीन खरीदी थी, ये ज़मीन उसने अपनी पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम पर खरीदी थी. इस ज़मीन का बैनामा 16 अक्टूबर 2025 को दर्ज कराया गया है. इस ज़मीन के दस्तावेज भी एबीपी न्यूज के हाथ लगे हैं. ये गाँव अयोध्या शहर से सटा हुआ इलाका है. हालांकि इस ज़मीन को लेकर आधिकारिक रुप से कुछ नहीं किया गया है.

मामले की जाँच में जुटी पुलिस

बता दें कि लवकुश मिश्रा चढ़ावा चोरी मामले में एक और आरोपी अनुकल्प मिश्रा का साला है. अनुकल्प की ही सिफारिश पर उसे राम मंदिर में दान में आए पैसे को गिनने का काम दिया गया था. आसपास के लोगों का कहना है कि राम मंदिर में काम मिलने के बाद से ही किराये के घर में रहने वाले लवकुश की जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी. उसने एक लाख रुपये से अधिक क़ीमत की एक मोटरसाइकिल भी खरीदी थी.

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पुलिस लगातार इस मामले की जाँच में जुटी है. जाँच में सभी आरोपियों के बैंक खातों से लेकर उनके खर्च और तमाम एंगल से जाँच की जा रही हैं. ये भी जानने की कोशिश की जा रही है कि गणना कक्षा से पैसे किस तरह छिपाकर बाहर ले जाए जाते थे और चोरी का पैसा कहां-कहां इस्तेमाल किया गया.

इस बीच लवकुश मिश्रा के पिता बच्चू लाल का बयान भी सामने आया है उन्होंने बताया कि लवकुश की चार-पांच महीने पहले ही नौकरी लगी थी. जाँच के दौरान घर में से चार-पांच लाख रुपये बरामद हुए हैं वो लेकर चले गए हैं.

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