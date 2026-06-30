राम मंदिर मामला: बैंक ऑफ बड़ौदा को नोटिस, चढ़ावे का इतना पैसा होता है जमा, आरोपियों के भी अकाउंट

अयोध्या राम मंदिर में कथित चंदा चोरी का मामला देशभर में गरमाया हुआ है. इस बीच मामले में बैंक ऑफ बड़ौदा के अयोध्या ब्रांच से भी पूछताछ की गई है. इस बैंक की जांच की वजह समेत कई जानकारियां निकलकर सामने आई है. सूत्रों के मुताबिक अयोध्या पुलिस ने बैंक ऑफ बड़ौदा ब्रांच में एक नोटिस सर्व किया था. बैंक ऑफ बड़ौदा में ट्रस्ट का एक खाता है, जिसमें भक्त सिर्फ ऑनलाइन चढ़ावा जमा करते हैं. QR कोड से जो पैसे आते हैं वो ही यहां जमा होते हैं. कैश का काम नहीं है, ना ही बैंक ऑफ बड़ौदा के कर्मचारी ट्रस्ट में या कैश गिनने में कोई रोल नहीं है.

चढ़ावे का कितना पैसा बैंक ऑफ बड़ौदा में होता है जमा?

पूरे चढ़ावे का 10 से 15 पर्सेंट चढ़ावा ही इस बैंक में सिर्फ ऑनलाइन मोड में जमा होता है. 10 से 15 परसेंट ऑनलाइन चढ़ावा बैंक ऑफ बड़ौदा और पीएनबी में आता है बाकी सब एसबीआई में आता है. एसबीआई ही आउटसोर्स कैशियर रखता है. ट्रस्ट का मेन बैंक एसबीआई है.

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मंदिर में हर महीने औसतन 1 से डेढ़ करोड़ का चढ़ावा

जबसे ट्रस्ट बना है तब से मंदिर बनने और अब 2026 तक हर महीने रूटीन दिनों में 1 से डेढ़ करोड़ का चढ़ावा चढ़ता है. महाकुंभ के समय और छुट्टियों में ये डबल तक 4 से 5 करोड़ ऑनलाइन आता है. साल में एक दो बार ट्रस्ट के लोग कभी पैसा विदड्रॉल करते हैं. सिर्फ चेक के माध्यम से प्रक्रिया होती है. बड़ा अमाउंट होता है तो ट्रस्ट के बड़े अधिकारियों से क्रॉस चेक करके Cheque क्लियर किया जाता है.

बैंक ऑफ बड़ौदा में किस किस शख्स का खाता है?

सूत्रों के मुताबिक चंपत राय का एक खाता बैंक ऑफ बड़ौदा अयोध्या ब्रांच में है, जो दिल्ली से बहुत सालों पहले ट्रांसफर होकर आया था. एक्टिव अकाउंट नहीं है, इसमें बहुत कम अमाउंट है. अनिल मिश्रा का खाता बैंक ऑफ बडौदा अयोध्या ब्रांच में है और 2-3 महीने पहले 20 लाख रुपए का लोन इसी बैंक से अनिल मिश्रा ने एक ईवी गाड़ी के लिए लिया था. ट्रस्ट का एक ऑनलाइन चढ़ावे के लिए खाता है जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट सिंपली वेबसाइट पर लिखा हुआ है.

नामजद आरोपियों के खाते

पुलिस ने बैंक ऑफ बड़ौदा को नोटिस देकर पूछा कि एफआईआर में कुछ आरोपियो के खातों की डिटेल्स चाहिए. पुलिस की तरफ से तीन लोगों के बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स मांगी गई थी.

अविनाश शुक्ला, नामजद आरोपी

मनीष यादव, टिन्नू यादव का भतीजा

सुप्रिया मिश्रा, लवकुश की पत्नी (आरोपी नहीं)

बैंक ऑफ बड़ौदा ने क्या दिया जवाब?

बैंक ऑफ बड़ौदा ने तुरंत इस बारे में लिखित में जवाब दिया. बैंक की ओर से बताया गया कि हमारे यहां अविनाश शुक्ला का खाता है, मनीष यादव का खाता है. सुप्रिया मिश्रा का खाता इस बैंक ब्रांच में नहीं है. मनीष यादव के अकाउंट में 1400 रुपए मात्र हैं. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल से अब तक अकाउंट इस्तेमाल नहीं किया गया है.

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