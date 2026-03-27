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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअयोध्या: रामनवमी पर रामलला के दरबार पहुंचे निरहुआ, रवि किशन, CM योगी की चुटकी को बताया हास्य विनोद

अयोध्या: रामनवमी पर रामलला के दरबार पहुंचे निरहुआ, रवि किशन, CM योगी की चुटकी को बताया हास्य विनोद

Ayodhya News In Hindi: अयोध्या में रामनवमी पर दिनेश लाल यादव 'निरहुआ' ने रामलला के दर्शन किए और पूजा की. उन्होंने योगी आदित्यनाथ और रवि किशन के बीच हंसी-मजाक को सामान्य बताया.

By : शिवेंद्र द्विवेदी, अयोध्या | Edited By: जतिन राय | Updated at : 27 Mar 2026 07:37 AM (IST)
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रामनगरी अयोध्या में रामनवमी के पावन अवसर पर सियासी और सांस्कृतिक हलचल तेज हो गई. भोजपुरी फिल्म अभिनेता और पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि पर विधि-विधान से पूजा-अर्चना की. दर्शन के बाद निरहुआ ने जहां अपनी आस्था जताई, वहीं देश के मौजूदा मुद्दों और राजनीति पर भी खुलकर बयान दिया.

 रवि किशन पर योगी की चुटकी को बताया हास्य विनोद

रवि किशन पर योगी आदित्यनाथ की चुटकी को लेकर निरहुआ ने कहा कि महाराज जी उनसे आनंद लेते रहते हैं, हास्य विनोद करते रहते हैं. रवि किशन जी उनके बहुत प्रिय हैं और इसे हास्य विनोद की तरह ही देखा जाना चाहिए.

 पेट्रोल-सिलेंडर पर बोले - अफवाहों से बचें, कोई किल्लत नहीं

देश में पेट्रोलियम और गैस को लेकर चल रही चर्चाओं पर निरहुआ ने कहा कि प्रधानमंत्री देश की जनता के लिए हर स्तर पर व्यवस्था सुनिश्चित कर रहे हैं और किसी भी चीज की कमी नहीं है. उन्होंने लोगों से अपील की कि जरूरत से ज्यादा स्टोर न करें और किसी भी तरह की घबराहट में न आएं. विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि युद्ध को लेकर अफवाहें फैलाकर जनता को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है और जनता को ऐसी अफवाहों से बचना चाहिए.

 अयोध्या पर बनाएंगे नई फिल्म, 2027 में योगी के समर्थन में उतरेंगे

राम मंदिर निर्माण के बाद अयोध्या पर बनी उनकी फिल्म को काफी सराहना मिली है और अब वह जल्द ही अयोध्या धाम पर एक और फिल्म बनाने की तैयारी में हैं. 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर निरहुआ ने कहा कि प्रदेश की जनता योगी आदित्यनाथ को दोबारा मुख्यमंत्री बनाना चाहती है और वह पूरी ताकत से उनके समर्थन में प्रचार करेंगे. साथ ही उन्होंने कहा कि 500 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं और अब हर व्यक्ति को उनके दरबार में आकर दर्शन करना चाहिए.

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About the author शिवेंद्र द्विवेदी, अयोध्या

शिवेंद्र द्विवेदी एबीपी न्यूज़ से अयोध्या से जुड़े हैं. चार वर्षों के अनुभव के साथ धार्मिक, समाज और प्रशासन की खबरों पर खास नजर रखते हैं.
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Published at : 27 Mar 2026 07:37 AM (IST)
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Ayodhya News UP NEWS
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