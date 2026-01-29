उत्तर प्रदेश के अयोध्या में समाजवादी पार्टी के नेता मोईद खान को कोर्ट ने नाबालिग से गैंगरेप के आरोपों से बरी कर दिया है. जिस पर प्रतिक्रया देते हुए संभल से समाजवादी पार्टी सांसद जिया उर रहमान बर्क ने यूपी सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं. उन्होंने कहा, "यह सरकार पहले ही तय कर देती है कि कौन दोषी है, कौन अपराधी है, जबकि आज सच सामने आ गया है."

सपा सांसद ने कहा कि "न्यायपालिका के फैसले का सम्मान करते हैं, सरकार पहले ही लोगों को अपराधी बता कर बुलडोज़र चला देता है. ऐसे में मेरी मांग तो यह है कि तमाम अधिकारी जिन्होंने बुलडोजर चलाने का आदेश दिया था. उन सबके खिलाफ बर्खास्तगी की कार्रवाई हो."

वहीं इस मामले पर बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने सरकार का बचाव किया है. उन्होंने कहा कि ये कोर्ट का फैसला है. लेकिन हमारी सरकार में अपराध को लेकर जीरो टॉलरेंस है. इस से एक और बात तय होती है सपा ऐसे लोगों का बचाव करती है.

क्या था पूरा मामला ?

यह मामला 29 जुलाई 2024 को तब प्रकाश में आया, जब पीड़िता गर्भवती हो गई और भदरसा थाना क्षेत्र में गैंगरेप का मामला दर्ज हुआ. इस मामले में मोईद खान और उनके नौकर राजू खान के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ. मोईद खान सपा के पूर्व नागर अध्यक्ष रहे थे और सांसद अवधेश प्रसाद के करीबी माने जाते हैं. इसलिए मामला तूल पकड़ गया. सपा भी निशाने पर आ गयी थी.

मोईद खान पर बुलडोजर कार्रवाई

इस मामले में योगी सरकार की सख्ती साफ नजर आई. पुलिस प्रशासन ने मोईद खान की बेकरी और खान कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चला दिया. जेल भेजने के साथ ही उन पर गैंग्स्टर भी लगाया. सपा ने तब भी बुलडोजर कार्रवाई का विरोध किया था.

मोईद खान के खिलाफ नहीं मिले सुबूत

अदालत में इस केस में 13 गवाह पेश हुए, लेकिन कोई भी सुबूत मोईद खान के खिलाफ नहीं मिला. यही नहीं फीटस का DNA टेस्ट निगेटिव आया. जिस पर कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया. उनके नौकर राजू का DNA मैच हुआ है. जिस पर कोर्ट गुरूवार को सजा सुनाएगी. अदालत का फैसला आने के बाद सपा के निशाने पर योगी सरकार आ गयी है. बुलडोजर कारवाई को लेकर सरकारी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग तेज हो गई है.