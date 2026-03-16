यूपी: अयोध्या में संदिग्ध हालात में मिला युवक का शव, जेब से मिले आधार कार्ड से हुई पहचान

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उत्तर प्रदेश के अयोध्या जनपद में कोतवाली थाना क्षेत्र के रानोपलाई पुलिस चौकी क्षेत्र में आज उस समय सनसनी फैल गयी, जब स्थानीय लोगों ने झाड़ियों एक व्यक्ति के शव को फांसी के फंदे पर देखा. सूचना पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से शव और आसपास के इलाके को खंगाला. जेब से मिले आधार कार्ड से मृतक की पहचान हरियाणा निवासी अनिल कुमार पुत्र रोशन लाल के रूप में हुई है.

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम को भेज जांच शुरू कर दी है. पहली नजर में इसे आत्महत्या माना जा रहा है. अधिकारियों ने बताया कि आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है. मृतक के परिजनों से भी संपर्क शुरू किया गया है, आगे की कार्रवाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर होगी.

क्या है पूरा मामला ?

रानोपलाई पुलिस चौकी क्षेत्र में दुकान चलाने वाले अभय सोनकर ने बताया कि वे दुकान पर थे, एक लड़के ने आकर बताया कि झाड़ियों में एक शख्स ने फांसी लगा ली है. आसपास के लोगों के साथ मौके पर पहुंचे तो यहां वाकई एक व्यक्ति फांसी पर लटका हुआ था. अन्य दुकानदारों ने भी यही स्थिति बताई. किसी को भी मृतक के बारे में कोई जानकारी नहीं है. फिलहाल घटना के बाद इलाके में काफी देर अफरा-तफरी का माहौल रहा.

पुलिस ने शिनाख्त के साथ शुरू की जांच

मौके पर पहुंचे पुलिस कर्मियों ने छानबीन के बाद बताया कि मृतक की पहचान फरीदाबाद निवासी अनिल कुमार के रूप में हुई है. अन्य कोई पहचान नहीं हो पाई है. फ़िलहाल फरीदाबाद पुलिस को मृतक का हुलिया और आधार कार्ड डिटेल साझा की गयी है, ताकि परिजनों से संपर्क हो सके. बाकी अभी शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है.

इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में तरह-तरह की चर्चाएं भी हैं, क्यूंकि हरियाणा से आकर कोई अयोध्या में आत्महत्या क्यों करेगा ? फिर कहीं ये ह्त्या का मामला तो नहीं ? फिलहाल सभी सवालों के जबाब अब पुलिस की जांच के बाद ही मिल सकेंगे.