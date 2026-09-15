अयोध्या गोलीकांड से गरमाई सियासत, स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया प्रदर्शन

अयोध्या के कंदैला गोलीकांड में घायल राम लखन मौर्य की मां पार्वती देवी ने मंगलवार को इलाज के दौरान किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के ट्रामा सेंटर में दम तोड़ दिया. 25 अगस्त को हुई फायरिंग में पार्वती देवी घायल हुई थीं. उन्हें गंभीर हालातों में ट्रामा सेंटर रेफर किया गया था. इससे पहले उनके बेटे राम लखन मौर्य की भी मौत हो चुकी है. वहीं, पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने घटना पर सवाल उठाते हुए लखनऊ में प्रदर्शन किया है.

पूर्व मंत्री की जेसीपी से हुई नोकझोक

गोली लगने से घायल हुई पार्वती देवी की मौत की सूचना के बाद पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य अपने समर्थकों के साथ पोस्टमार्टम हाउस पहुंच गए. उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए समर्थकों के साथ जमकर नारेबाजी की. इस दौरान पूर्व मंत्री की जेसीपी बबलू कुमार से नोंकझोक भी हुई. स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि अयोध्या पुलिस-प्रशासन दो-तीन और लाशें गिरने का इंतजार कर रहा है. पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए.

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आरोपी परिवार को दे रहे धमकी

स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि अयोध्या में गोली और बमबारी जैसी घटनाएं उत्तर प्रदेश के प्रशासन पर सीधे तौर पर उंगली उठा रही है. दबंगों ने गोलीबारी और बमबारी करके पहले राम लखन मौर्य की हत्या कर दी. अब उसकी मां पार्वती की भी मौत हो गई है. यह दोहरा हत्याकांड हो गया.

मौर्य ने कहा कि इस मामले में सरकार का सबसे बड़ा निकम्मापन यह है कि 15 दिन बीत जाने के बाद भी नामजद आठ आरोपियों में से सिर्फ तीन की गिरफ्तारी हुई है. दबंग खुलेआम घूमकर परिवार को धमकियां दे रहे हैं. ऐसा लगता है कि अयोध्या पुलिस-प्रशासन दो-तीन और लाशें गिरने का इंतजार कर रहा है. उन्होंने कहा कि हम जल्द ही परिवार के साथ DGP से मिलेंगे. कहा कि सरकार समय रहते जंगलराज और गुंडाराज पर रोक नहीं लगाई तो हम बड़े स्तर पर धरना-प्रदर्शन करेंगे.

25-25 हजार का इनाम घोषित

उन्होंने कहा कि हत्याकांड मामले में पुलिस ने मीरा सिंह, विजयभान सिंह और विजय प्रताप सिंह को नामजद किया है. इनके खिलाफ BNS की धारा 103, 109 समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है. तीनों के फरार होने पर अयोध्या SSP ने 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है. पुलिस ने मामले में राजमणि, सचिन उपाध्याय, प्रज्वल सिंह, दीपक प्रजापति, मनीष शर्मा और इंद्रभानु सिंह के खिलाफ भी कार्रवाई की है. इसके बावजूद तीनों नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है.

ये हुई थी घटना

दरअसल, अयोध्या के पूराकलंदर थाना क्षेत्र के कंदैला गांव में 25 अगस्त गोली-बम कांड हुआ था. शाम करीब 6 बजे जमीन और रास्ते के पुराने विवाद को लेकर रामलखन मौर्य पर पहले बम से हमला किया गया और फिर गोली मारकर हत्या कर दी गई. इसमें उनकी मां पार्वती देवी भी गंभीर रूप से घायल हुई थी.

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