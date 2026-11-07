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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडDeepotsav Live: अयोध्या में दीपोत्सव की धूम, CM योगी ने की आरती, लाखों दीयों से जगमगाई रामनगरी

Deepotsav Live: अयोध्या में दीपोत्सव की धूम, CM योगी ने की आरती, लाखों दीयों से जगमगाई रामनगरी

अयोध्या में दीपोत्सव का आगाज हो गया है. 30 लाख दीयों से राम नगरी जगमगा उठेगी. दीपोत्सव की पल पल की अपडेट के लिए एबीपी लाइव से जुड़े रहें.

Written By : ज़हीन तकवी  | Updated at : 07 Nov 2026 06:57 PM (IST)

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अयोध्या में दीपोत्सव की धूम
Source : ANI

Background

दिवाली के मौके पर राम नगरी अयोध्या में दीपोत्सव की शुरुआत हो चुकी है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार (7 नवंबर) को अयोध्या में हैं. इस दौरान अपने संबोधन में सीएम योगी ने कहा कि 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या का राजकुमार अयोध्या वापस आया, उस समय भी अयोध्या के लोगों ने अयोध्या को जीवंत होते हुए देखा था. आज की अयोध्या त्रेतायुग का स्मरण कराती है. 

मुख्यमंत्री योगी ने आगे कहा, "अयोध्यापुरी के बारे में, सरयू के बारे में, हमने रामायण के माध्यम से सुना होगा, आज वह दृश्य जीवंत  रूप से देखने को मिल रही है. ये ताकत ऐसे ही नहीं हुई, श्रीराम की चेतना ही भारत की चेतना है, ये भारत की संस्कृति है, संस्कार हैं, श्रीराम भारत के प्राण हैं, और श्रीराम भारत के आत्मसम्मान है. अयोध्या के कण कण में राम विराजमान हैं."

उन्होंने आगे कहा, "हो सकता है कि चुनौतियां आई होंगी, उन चुनौतियों का सामना करने के लिए राम भक्तों ने, नागाओं ने, निहंगों ने उसका सामना भी किया. हमने 500 वर्षों के गुलामी के कालखंड में, विदेशी आक्रांताओं के कालखंड में लगता था कि फिर वे विराजमान हो पाएंगे या नहीं. आज अयोध्या फिर से उस गौरव को प्राप्त करने के लिए, जिसके लिए कारसेवकों ने अपना बलिदान दिया." 

सीएम योगी ने संबोधन में कहा कि आज पीएम मोदी के मार्गदर्शन के अनुरूप जिस अयोध्या में कभी श्रीराम के नाम पर लाठी और गोली चलती थी, जिस अयोध्या में कभी राम के नाम को प्रतिबंधित करने का पाप होता था.रने का पाप होता था, जिस अयोध्या को उपेक्षित बना दिया था, आज वही अयोध्या फिर से त्रेतायुग की याद कराते हुए जीवंत हो उठी है. 

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि मुझे आश्चर्य होता है उन लोगों पर जो लोग कथा में जाते हैं और उन्हें कथा की मर्यादा नहीं पता है, उन्हें ये भी नहीं पता होता है कि वो कथा है या मुशायरा है. कथाओं की पवित्र परंपरा है, लेकिन वे लोग राम की मर्यादा को मुशायरे के दायरे में लाकर अपवित्र करने का कुत्सित प्रयास करते हैं. 

उन्होंने कहा कि मैं अप सबसे आह्वान करने आया हूं, अयोध्या में तीन घंटे बिजली मिलती थी, आज अयोध्या स्मार्ट सिटी भी है. आज अयोध्या के मार्ग धर्म पथ, भक्ति पथ, श्रीराम पथ के रूप में दुनिया को आकर्षित कर रहे हैं, पहले अयोध्या पर अंकुश लगता था, कोई जय श्रीराम नहीं बोलेगा. जिन लोगों ने न्यायालयों में वकीलों की फौज खड़ी कर के राम के अस्तित्व को नकारने का प्रयास किया था, आज कम से कम इतनी सद्बु्द्धि तो आई की राम का अस्तिव है. ये हमारी वैचारिक विजय है. राम ने सबको अपनाया था, लेकिन अगर कोई मारीच बनकर आया था तो वो राम के बाणों से बच भी नहीं पाया था.

18:51 PM (IST)  •  07 Nov 2026

Deepotsav Live: सीएम योगी ने सरयू नदी के तट पर की आरती

अयोध्या में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपोत्सव में हिस्सा लेते हुए अयोध्या में सरयू नदी के तट पर आरती की. सरयू नदी के किनारे स्थित 56 घाटों को 30 लाख से अधिक मिट्टी के दीपों से रोशन किया गया है.

18:42 PM (IST)  •  07 Nov 2026

Deepotsav Live: 30 लाख दीयों से जगमगाई रामनगरी अयोध्या

अयोध्या में 10वें दीपोत्सव के अवसर पर 'राम की पैड़ी' घाट लाखों मिट्टी के दीपों से जगमगा उठा. वहीं सरयू नदी के किनारे स्थित 56 घाट 30 लाख से मिट्टी के दीपों से रोशन किए गए. 

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