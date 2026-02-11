उत्तर प्रदेश के औरैया में एक युवती ने शादी से बचने के लिए ऐसा फिल्मी ड्रामा रच दिया कि पूरा गांव दहशत में आ गया. 25 साल की रीना की शादी परिजन कहीं और तय कर चुके थे. लेकिन, लड़की को यह रिश्ता मंजूर नहीं था. ऐसे में रीना ने घर से भागने से पहले ऐसा प्लान बनाया, जिसने जानकर हर किसी का सिर चकराने लगा.

ये घटना औरैया के फफूंद थाना क्षेत्र की है. जहां रहने वाली रीना का परिजनों ने उसकी मर्जी के बिना ही रिश्ता तय कर दिया था. लेकिन, रीना इससे खुश नहीं थी और वो ये शादी नहीं करना चाहती थी. जिसके बाद उसने इस शादी से बचने के लिए बेहद फिल्मी कहानी बनाई और इस तरह घटना को अंजाम दिया कि परिजन सन्न रह गए.

सांप की केंचुल और चूड़ियां छोड़ हुई गायब

रीना रात में ही अपने घर से निकल गई और अपने कमरे में बिस्तर पर करीब 5 फीट लंबे सांप की केंचुल और कुछ चूड़ियां छोड़ी दी. ताकि ये लगे कि वो नागिन बन गई है. सुबह जब वो काफी देर तक अपने कमरे से नहीं निकली तो परिजनों को शक हुआ और जब वो कमरे में गए तो उनकी नजर केंचुल पर पड़ी, जिसके बाद हड़कंप मच गया.

इस घटना के बाद गांव वालों ने तरह-तरह की बातें बनानी शुरू कर दीं. किसी ने कहा कि लड़की नागिन बन गई है तो कोई इसे चमत्कार बताने लगा. देखते ही देखते लड़की के घर पर भीड़ जुटने लगी. आसपास के लोग भी ये नजारा देखने को लिए घर पहुंचने लगे. लोगों का लगा कि वो युवती इच्छाधारी नागिन थी जो केंचुली छोड़कर घर से निकल गई है.

पुलिस ने जांच की तो खुला मामला

कुछ ही घंटों में ये ख़बर आसपास के इलाकों में आग की तरह फैल गई, जिसके बाद आसपास के लोग भी सहम गए. मामला बढ़ते देख एक ग्रामीण ने इस पूरी घटना की सूचना स्थानीय पुलिस थाने में दे दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की तो पूरा मामला पलट गया.

जांच में सामने आया कि रीना का पहले से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जबकि घरवाले उसकी शादी कहीं और कराना चाहते थे. इसी से बचने के लिए उसने नागिन वाला ड्रामा रच दिया और मौका देखते हुए रात के अंधेरे में प्रेमी के साथ फरार हो गई. हालांकि पुलिस अब तक युवती का बरामद नहीं कर पाई हैं. उसकी तलाश की जा रही है. ग्रामीणों को शक न हो इसलिए उसने ये ड्रामा रचा था.