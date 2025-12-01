उत्तर प्रदेश की औरैया में एक चौंकाने वाला सामने आया है. यहां गोलगप्पे खाते समय एक महिला इकला देवी का जबड़ा लॉक हो गया. जिससे उनका मुंह खुला का खुला ही रह गया. घबराए परिजन उन्हें पहले जिला अस्पताल ले गए, लेकिन जब डॉक्टरों से उनकी स्थिति नहीं संभली तो उन्हें सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया. डॉक्टर भी इस तरह का केस देखकर हैरान हैं.

उधर परिजनों और खुद इकला देवी का रो-रोकर बुरा हाल है, अचानक इस तरह की घटना कैसे हो गयी किसी की समझ नहीं आ रहा. इस घटना को लेकर क्षेत्र में भी चर्चा और लोग कई तरह के कयास लगा रहे हैं.

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक दिबियापुर के गांव गोरी किशनपुर की एक 42 वर्षीय महिला इकला देवी किसी काम से औरैया आई थी. इस दौरान उसने एक चाट के ठेले पर गोलगप्पे खाने शुरू किए. लेकिन गोलगप्पे खाने के दौरान उसका जबड़ा खिसक गया और उसका मुंह खुला का खुला रह गया. काफी देर कोशिश करने के बाद जब महिला का मुंह बंद नहीं हुआ तो वो दर्द से रोने लगी. वहां खड़े अन्य परिजन पहले समझ ही नहीं पाए. इसके बाद उनकी स्थिति देख फौरन जिला अस्पताल ले गए.

अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों ने कोशिश की,लेकिन जबड़ा पूरी तरह लॉक हो चुका था. उन्होंने स्थिति देख हायर सेंटर रेफर कर दिया. डॉक्टरों के मुताबी इससे पहले कभी इस तरह का कोई केस नहीं आया जब खाते समय जबड़ा लॉक हो गया हो.

गोलगप्पे को लेकर दहशत

इकला देवी की हालत देख वहां गोलगप्पे खा रहे अन्य लोग डर गए. खुद चाट वाले ने भी कहा कि कभी ऐसा नहीं हुआ. लेकिन अब इस घटना की चर्चा ओरिया में तेजी से है.

परिजनों से मिली जानकारी के मुताबी अभी सैफई मेडिकल कॉलेज में भी इकला देवी का जबड़ा सही नहीं हुआ है, वहां भी डॉक्टर कोशिश कर रहे हैं.