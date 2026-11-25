उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर विभिन्न दलों की तैयारियां जारी हैं. चुनावों की तैयारियों के साथ टिकट किसे मिलेगी किसे नहीं इसको लेकर भी चर्चाएं तेज हो जाती हैं. इस बीच खबरे हैं कि बीजेपी अपने मौजूदा विधायकों की टिकट काट सकती है. इन खबरों पर अब प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने एक बयान से विराम लगा दिया है.

लखनऊ में आयोजित ABP न्यूज़ के 'शिखर सम्मेलन' में सीएम योगी ने कहा कि टिकट काटने का फैसला किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता है, बल्कि पार्टी एक तय प्रक्रिया के तहत ही काम करती है. उन्होंने इस दौरान उस प्रक्रिया को समझाया भी और ये भी दावा किया कि उनकी सरकार के विधायकों ने पिछली सरकारों के विधायकों से कई गुना अधिक अच्छा काम किया है.

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योगी ने कहा- पार्टी तय प्रक्रिया के तहत ही काम करेगी

दरअसल, उनसे जब सवाल किया गया कि यूपी में 'योगी से बैर नहीं, विधायकों तुम्हारी खैर नहीं', का नारा इन दिनों खुब चर्चा में है. तो क्या बीजेपी इस बार मौजूदा विधायकों के टिकट काटने वाली है? इस पर सीएम योगी ने कहा कि इसपर पार्टी तय प्रक्रिया के तहत ही काम करेगी. उन्होंने कहा, "बीजेपी की अपनी चुनाव समिति होती है. समिति के सुझावों के बाद संसदीय बोर्ड के पास सारे नाम जाते हैं."

विधायकों का किया बचाव

सीएम योगी ने NDA के विधायकों का बचाव करते हुए कहा कि हर विधायक ने अपने इलाके में जितना कार्य किया है, चाहे वो बीजेपी के हो या NDA के जितने भी विधायक हो, उन्होंने अपने इलाके में जितना काम किया है, मेरा मानना है कि उनसे पहले के किसी भी विधायक ने पिछले दस वर्षों में जितना काम हुआ है उससे अधिक काम कभी नहीं किया है.

टिकट कटने के सवाल पर उन्होंने आगे कहा, "जब चुनाव आते हैं तो थोड़ा बहुत ये सब चलता रहता है, कई सारी चीजें होती है, कई समस्याओं का समाधान पहले ही हो चुका है, तो बहुत सारी प्रक्रिया में रहती है." उन्होंने कहा कि विधायक लगातार अपने इलाके में अच्छा कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं.

'बीजेपी जोड़ने में विश्वास करती है'

इसके बाद उन्होंने कहा कि बीजेपी का काम किसी तो तोड़ने का नहीं बल्कि जोड़ने का है. उन्होंने कहा "हमारा काम काटने का नहीं, जोड़ने का होता है, हम जोड़ने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. बीजेपी जोड़ने में विश्वास करती है, तोड़ने में नहीं. विपक्ष के तमाम हम उसको गिरवायेंगे."

कुल मिलाकर सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि आगामी चुनावों में किसी भी विधायक के टिकट कटने का फैसला पार्टी की संसदीय बोर्ड करती है, न कि किसी एक व्यक्ति का होगा. साथ ही सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि NDA के विधायकों ने अच्छा काम किया है, इसका मतलब है कि जिस भी विधायक ने अपने इलाके में अच्छा काम किया है उसको पार्टी दोबारा टिकट दे सकती है.