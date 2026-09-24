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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडपरिवार के लिए कभी चलाई कैब... दिल छू लेगी Asian Games में ब्रॉन्ज जीतने वाले सलमान की कहानी

परिवार के लिए कभी चलाई कैब... दिल छू लेगी Asian Games में ब्रॉन्ज जीतने वाले सलमान की कहानी

आइची-नागोया में हो रहे एशियन गेम्स 2026 में मेंस डबल स्कल्स में सलमान खान ने ब्रॉन्ज मेडल जीत देश का नाम रोशन किया. सलमान ने कहा कि सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि उन्होंने अपने देश का झंडा ऊंचा किया.

Written By : गौरव अग्निहोत्री |  Updated at : 24 Sep 2026 02:34 PM (IST)
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आइची-नागोया में हो रहे एशियन गेम्स 2026 में गुरुवार 24 सितंबर को मेंस डबल स्कल्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले सलमान खान ने अपनी इस उपलब्धि को गर्व का पल बताया. उन्होंने कहा कि यह उनकी पहली एशियन गेम्स थी और यहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने काफी मेहनत की है. सलमान ने कहा कि सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि उन्होंने अपने देश का झंडा ऊंचा किया. सलमान खान का जन्म उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के पूरे ढिंगई में हुआ था और वे चार भाइयों और दो बहनों में सबसे बड़े थे.

सलमान खान ने रेस के दौरान आई चुनौतियों का जिक्र करते हुए कहा कि चुनौतियां बहुत सारी थीं. उन्होंने बताया कि वहां की कंडीशन आसान नहीं थी. वेव्स और हवा की वजह से कभी हेडविंड तो कभी टेलविंड का सामना करना पड़ा. उन्होंने बताया कि उनकी क्रू चार-पांच दिन पहले ही बनी थी. ऐसे में वह और उनके पार्टनर सतनाम खान सिर्फ इसी सोच के साथ रेस में उतरे थे कि डबल में उतरना है और हर हाल में देश का झंडा ऊंचा करना है. उन्होंने कहा कि दोनों ने ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए, बिना मेडल वापस नहीं आना है.

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1800-1900 मीटर तक गोल्ड पोजीशन पर आ गए थे सलामन

सलमान ने बताया कि करीब 1800-1900 मीटर तक वे गोल्ड पोजीशन पर आ गए थे, लेकिन इसके बाद उनकी हालत काफी खराब हो गई. उन्होंने कहा कि उनकी और उनके पार्टनर की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था. ऐसा लग रहा था कि पता नहीं रेस कब खत्म होगी और शरीर पूरी तरह जवाब दे चुका था. इसके बावजूद दोनों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और आखिरकार ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया.

एशियन गेम्स की रेस को लेकर सलमान ने कहा कि यह बहुत हार्ड रेस होती है और एशियन गेम्स बहुत बड़ा इवेंट और मंच है. सभी देशों के खिलाड़ी काफी मजबूत होते हैं और पूरी तैयारी के साथ आते हैं. ऐसे में मुकाबला काफी कठिन था. उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना 100 प्रतिशत नहीं, बल्कि 110 प्रतिशत दिया और उनके पास जितनी ताकत थी, वह सब कुछ लगा दिया.

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पिता का सपना था कि बच्चों को डियन आर्मी में कराएं भर्ती

सलमान खान ने अपनी जिंदगी के संघर्ष को याद करते हुए बताया कि साल 2016 में डेंगू की वजह से उनके पिता का निधन हो गया था. उन्होंने कहा कि उनके पिता का सपना था कि वह अपने बच्चों को मेहनत करवाएं और उन्हें इंडियन आर्मी में भर्ती कराएं. उस समय सलमान आर्मी की भर्ती की तैयारी कर रहे थे और उनका रिटन एग्जाम बाकी था. पिता के बीमार होने के बाद तीन-चार दिन में उनका निधन हो गया. सलमान ने कहा कि वह आज भी अपने पिता को बहुत मिस करते हैं.

इसके बाद रोइंग और इंडियन आर्मी तक पहुंचने की अपनी जर्नी के बारे में सलमान ने बताया कि उन्होंने करीब एक साल तक कैब चलाई. साल 2018 में जनवरी के आसपास भी वह कैब चला रहे थे. इसी दौरान उनके एक दोस्त का फोन आया और उसने उन्हें आर्मी की भर्ती देखने की सलाह दी. दोस्त ने कहा कि यह काम उनके लिए नहीं है और अगर वह अच्छी मेहनत करें तो आर्मी में उनका सिलेक्शन हो सकता है.

सलमान ने बताया कि उन्होंने दोस्त की बात को गंभीरता से लिया और एक बार कोशिश करने का फैसला किया. उस समय भर्ती में करीब चार महीने का समय था. उन्होंने उन चार महीनों में काफी मेहनत की और इंडियन आर्मी के बॉम्बे इंजीनियर एंड ग्रुप में खड़की में भर्ती हो गए. सलमान ने कहा कि इंडियन आर्मी ने जमीन से जुड़े एक आम इंसान को कहां से कहां तक पहुंचाया है, इसके लिए वह इंडियन आर्मी के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं. उन्होंने अपने आर्मी ग्रुप और साईं का भी शुक्रिया अदा किया.

मेडल जीतने के बाद डेलीगेशन हेड को गले लगाकर रो पड़े सलमान

मेडल जीतने के बाद भावुक होने के पल को याद करते हुए सलमान ने अपने सीओ कर्नल रामाकृष्णन का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि कर्नल रामाकृष्णन बहुत नेक और अच्छे इंसान हैं और उन्हें बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं. सलमान ने कहा कि उनके लिए जितने भी शब्द कहे जाएं, वह कम हैं. यही वजह है कि मेडल जीतने के बाद का वह पल उनके लिए बेहद भावुक था और वह अपने डेलीगेशन हेड को गले लगाकर रो पड़े.

अपने मेडल के मायने बताते हुए सलमान ने कहा कि सबसे पहले इससे उनके देश का झंडा ऊंचा होता है. इसके साथ उनका नाम भी जुड़ता है और जब तक वह रहेंगे, यह नाम रहेगा कि वह एशियन गेम्स के मेडलिस्ट हैं. उन्होंने कहा कि यह उनके लिए बहुत बड़ी बात है. डबल स्कल्स में मिले मेडल को लेकर सलमान ने कहा कि यह डबल स्कल्स में पहली बार आया मेडल है, खासकर हैवी डबल में. उन्होंने कहा कि इस उपलब्धि से उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है और यह उनके लिए गर्व की बात है.

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About the author गौरव अग्निहोत्री

गौरव अग्निहोत्री बीते एक साल से एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. गौरव को राजनीति, खेल, मनोरंजन और धर्म विज्ञान में विशेष रुचि रही है. गौरव का जन्म दिल्ली में हुआ है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में डिग्री प्राप्त की है. गौरव का सपना है कि वह आगे जाकर एंटरटेनमेंट फील्ड में अपनी एक अलग पहचान बनाएं. गौरव को क्रिकेट खेलने के साथ-साथ किताबें पढ़ने और मूवी देखने का शौक है. इसी के साथ गौरव किस्से-कहानियां भी लिखते हैं. 
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Published at : 24 Sep 2026 02:33 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Asian Games 2026
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