आशुतोष महाराज ने जताई अपनी हत्या कराने की आशंका, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर लगाए आरोप

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर यौन शौषण का आरोप लगाने वाले श्री कृष्ण जन्मभूमि केस के पक्षकार आशुतोष ब्रह्मचारी ने अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने दावा किया कि पिछले कुछ समय से उनके विरुद्ध सुनियोजित गतिविधियां संचालित किए जाने की आशंका बढ़ती जा रही है. मेरी रेकी करवाई जा रही है और निगरानी रखी जा रही है.

आशुतोष महाराज ने कहा कि रामचंद्र दास उर्फ जय मिश्रा और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद द्वारा उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचा जा रहा है. उनकी गतिविधियों पर नजर रखने (रेकी करने), मुखबिरी कराने तथा उनके आवागमन की जानकारी एकत्र करने जैसी घटनाओं की जानकारी उन्हें प्राप्त हुई है. महाराज ने यह भी कहा कि उनके मोबाइल फोन को छीनने का प्रयास किए जाने तथा उनके संपर्कों और गतिविधियों की निगरानी किए जाने की आशंका है.

शंकराचार्य पर लगाए हत्या की साज़िश के आरोप

आशुतोष महाराज ने कहा कि उन पर ऑडियो एवं वीडियो क्लिप डिलीट करने के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा है तथा स्वयंभू तथाकथित शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद प्रकरण में माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम लेने का दबाव समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के यहां से बराबर दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि उनका कभी किसी नेता अथवा मुख्यमंत्री से कोई संपर्क नहीं रहा है. इसलिए वे किसी का नाम क्यों लें?

उन्होंने अपनी जान को खतरा होने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी कभी भी हत्या हो सकती है या उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट कराया जा सकता है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जय मिश्रा के साथ मदनमोहन दास भी मिला हुआ है. आशुतोष महाराज ने काम कि वो हाल ही में श्री महाकालेश्वर, श्री ओंकारेश्वर और माँ बगलामुखी धाम गए थे, जहां कुछ संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों द्वारा पीछा किया गया. जिससे उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है.

पुलिस प्रशासन से की सुरक्षा की मांग

यदि किसी व्यक्ति या समूह को उनके विचारों, धार्मिक गतिविधियों अथवा न्यायिक मामलों में उनकी भूमिका से आपत्ति है, तो उसका समाधान लोकतांत्रिक एवं कानूनी माध्यमों से होना चाहिए, न कि किसी प्रकार के भय, दबाव अथवा अवैधानिक गतिविधियों के माध्यम से. महाराज ने केंद्र एवं राज्य सरकार, पुलिस प्रशासन तथा संबंधित सुरक्षा एजेंसियों से मांग की है और आवश्यक कदम उठाने की अपील की.

महाराज ने कहा कि वे कानून एवं संविधान में पूर्ण विश्वास रखते हैं और जांच एजेंसियों को हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार हैं. उनके पास उपलब्ध एक ऑडियो वार्ता में उनके गुरुदेव, पद्म विभूषण जगद्गुरु रामभद्राचार्य द्वारा उन्हें भविष्य में उत्तराधिकार एवं जगतगुरु बनाने की बातें कही गई हैं. जिसके बाद से उन पर दबाव बनाया जा रहा है और मेरी हत्या की साज़िश हो रही है.

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद एवं रामचंद्र दास उर्फ जय मिश्रा एक ही क्षेत्र से संबंधित हैं तथा दोनों के मध्य निकट संपर्क होने के कारण उनके विरुद्ध संयुक्त रूप से दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है. महाराज का कहना है कि उनसे विभिन्न मुकदमों को वापस लेने के लिए भी दबाव बनाया जा रहा है तथा इसके लिए अनेक प्रकार की योजनाएँ बनाई जा रही हैं. उन्होंने पूरे प्रकरण की निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं उच्चस्तरीय जांच की माँग की.