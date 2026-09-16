'दर्द की दवा लेंने गए होंगे', संजय निषाद-माता प्रसाद मुलाकात पर आशीष पटेल का तंज

यूपी के प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल ने सहयोगी दल के मंत्री संजय निषाद की सपा नेता माता प्रसाद पांडेय से मुलाकात को लेकर बयान दिया है. उन्होंने कहा, 'देखिए, अगर किसी को दर्द होगा तो दर्द की दवाई लेने तो जाएगा ही. मैं इतना निश्चित तौर पर कह रहा हूं कि अभी कोई चुनावी चीजें नहीं हुई हैं और अगर उनको किसी प्रकार का दर्द है तो अपनी वो दवा लेने गए होंगे.'

टअगर किसी को दर्द है तो वो अपनी दवा लेने जा रहा है'

अत्याचार से जुड़े सवाल पर आशीष पटेल ने कहा कि अगर किसी के साथ अत्याचार हो रहा है और अत्याचार के विरोध में कोई खड़ा हो रहा है तो यह बिल्कुल गलत बात है. उन्होंने कहा, 'मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा ना, अगर किसी को दर्द है तो वो अपनी दवा लेने जा रहा है.'

UCC को लेकर सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और जब उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई विषय आएगा, तब वह इस पर जवाब देंगे. धर्म और जाति की राजनीति के सवाल पर आशीष पटेल ने कहा कि उनकी पार्टी किसी धर्म या जाति पर बात नहीं करती है.

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'हमारी पार्टी पिछड़ों और दलितों के सम्मान की लड़ाई लड़ती रही'

उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी हमेशा पिछड़ों और दलितों के सम्मान की लड़ाई लड़ती रही है और जब कोई ऐसा विषय आएगा, उस समय उसका जवाब दिया जाएगा. राष्ट्रवादी वाले सवाल पर उन्होंने कहा कि किसी के बारे में किसी की क्या टिप्पणी है, वह उस पर कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि राष्ट्र के प्रति जिसका समर्पण है और जो राष्ट्र के लिए हमेशा मन से, धन से और तन से खड़ा है, वही राष्ट्रवादी है.

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