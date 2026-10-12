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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'अयोध्या नहीं, यहां से चुनाव लड़ें अखिलेश-CM योगी', ओवैसी ने दी चुनौती

'अयोध्या नहीं, यहां से चुनाव लड़ें अखिलेश-CM योगी', ओवैसी ने दी चुनौती

AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और सीएम योगी आदित्यनाथ को चुनौती दी है कि अगर उन्हें चुनाव लड़ना है तो अयोध्या छोड़ें और सीएम योगी संबल, अखिलेश गोरखपुर से चुनाव लड़ें.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 12 Oct 2026 11:17 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान तेज होता जा रहा है. इसी क्रम में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान सामने आया है. सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच एक-दूसरे के ख़िलाफ़ चुनाव लड़ने की चुनौती पर ओवैसी ने कहा कि ये नूरा-कुश्ती क्यों हो रही हैं? दोनों में पहले से ही समझौता हो चुका हैं. 

AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा अयोध्या में चुनाव लड़ने की चुनौती को लेकर सीएम योगी और अखिलेश यादव दोनों को ही आड़े हाथों लिया और कहा कि अगर दोनों नेता इतने ही लोकप्रिय, इतने पॉपुलर हैं तो मुख्यमंत्री आकर संभल से चुनाव लड़ लें और अखिलेश जाकर गोरखपुर लड़ लें. दोनों जगहों पर एआईएमआईएम उनको हरा देगी.

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'लाल टोपी ने मुसलमान को सिर्फ...', ओवैसी ने अखिलेश पर साधा निशाना 

सीएम योगी और अखिलेश को दी चुनौती

ओवैसी ने सवाल किया कि "ये नूरा कुश्ती क्यों कर रहे हैं? तुम अयोध्या आ जाओ, हम अयोध्या आ जाए...ये क्या है? हम शुरू से कह रहे हैं सीएम योगी और अखिलेश यादव में आपसी तालमेल बन चुका हैं. अयोध्या राम मंदिर में चोरी हो रही है. एसआईआटी की रिपोर्ट नहीं आई हैं. जो आरोपी हैं वो निकलने के मुहाने पर हैं और आप कह रहे हैं कि तुम आ जाओ..हम आ जाएं." 

यूपी चुनाव को लेकर ओवैसी ने समाजवादी पार्टी को जमकर आड़े हाथों लिया और कहा कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के पीछे लगकर मुसलमानों की दो-तीन नस्लें बर्बाद हो गईं. आप इसी बात में ख़ुश हैं मुसलमान ये नारा लगाए कि भैया आप पर मुसलमान जवानी क़ुर्बान और फिर पूरी ख़ानदान क़ुर्बान. लेकिन, अब एक नई सोच पैदा हो चुकी है, कि मुसलमान ये चाहता कि हम नेता नहीं बनाएंगे हम नेता बनेंगी. हम दरी नहीं बिछाएंगे, हम हिस्सेदारी की बात करेंगे. 

अखिलेश यादव की नाकामी की वजह से हारी सपा

समाजवादी पार्टी 2014, 2017, 2019, 2022, 2024 का चुनाव हार गई और किसको ज़िम्मेदार बता रहे हैं आप? आपकी नाकामियों की वजह से ही तो चुनाव हारे हैं. ये बार-बार कहते हैं कि हम सिर्फ मुसलमानों की क्यों बात करते हैं. मुसलमानों की बात करते हैं दूसरों की भी बात करते हैं. हर कमज़ोर मज़लूम की बात करते हैं. 

क्या उत्तर प्रदेश के मुसलमान भारत का हिस्सा नहीं है. ये चाहते हैं कि आप सिर्फ हमें वोट डालों और अपने घर में जाकर बैठ जाओं, हमें नेताओं बनाओ और अपने ख्वाबों को चकनाचूर कर दो. हम अपना महल बनाएंगे तुम्हारी बर्बादी पर, ये सब नहीं होगा.  

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About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
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Published at : 12 Oct 2026 11:17 AM (IST)
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