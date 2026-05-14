पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी की करारी हाल के बाद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम अब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में मुसलमानों को लामबंद करने में जुट गई हैं. यूपी में एआईएमआईएम के पूर्वांचल अध्यक्ष इसरार अहमद ने राज्य में मुस्लिमों की हालत को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा है.

एआईएमआईएम नेता इसरार अहमद ने मुसलमानों के अस्तित्व पर खतरे का आरोप लगाते हुए सीएम योगी व अखिलेश यादव पर तीखा हमला किया. उन्होंने कहा कि यूपी में लगातार मुसलमानों पर अत्याचार किया जा रहा है, मुसलमानों के कब्रिस्तान उखाड़े जा रहे, मदरसे और मस्जिदों को गिराया जा रहा है लेकिन सपा मुखिया इस पर चुप्पी साधे हैं.

सीएम योगी और अखिलेश यादव पर साधा निशाना

इसरार अहमद ने यूपी के एक जिला एक व्यंजन की लिस्ट को लेकर भी राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सरकार ने इस सूची में एक भी नॉनवेज खाने को शामिल नहीं किया है. ODOC की सूची से नॉन वेज हटा दिया गया यहीं नहीं मुस्लिमों की नमाज पर भी पाबंदी लगाई जा रही है. यूपी में मुसलमानों को योगी सरकार परेशान कर रही है और अखिलेश चुप है.

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AIMIM नेता के इस बयान को यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है. जिसे देखते हुए एआईएमआईएम राज्य में मुस्लिमों को लामबंद करने में जुटी हैं. पार्टी की ओर लगातार सपा मुखिया पर मुस्लिमों की अनदेखी का आरोप लगाया जाता है. एआईएमआईएम कई बार ये कह चुकी हैं समाजवादी पार्टी चुनाव जीतने के लिए मुसलमानों का वोट तो हासिल कर लेती हैं लेकिन मुस्लिमों से जुड़े मुद्दों पर सपा मुखिया कुछ नहीं बोलते.

बता दें कि एआईएमआईएम यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई हैं. पार्टी की नजर उन सीटों पर है जहां मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में हैं. इन सीटों पर अब तक समाजवादी पार्टी की स्थिति मजबूत रहती है.

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