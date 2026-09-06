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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडसहारनपुर मस्जिद पर फिर भड़के ओवैसी, कहा- 'CM योगी को भुगतना पड़ेगा...'

सहारनपुर मस्जिद पर फिर भड़के ओवैसी, कहा- 'CM योगी को भुगतना पड़ेगा...'

असदुद्दीन ओवैसी ने सहारनपुर मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन को लेकर एक बार फिर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि योगी सरकार को हाईकोर्ट जाने से डर लगता है क्योंकि वहां उनका पक्ष एक्सपोज हो जाएगा.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 06 Sep 2026 06:20 PM (IST)
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सहारनपुर में कलेक्ट्रेट परिसर में बनी मस्जिद पर चले बुलडोजर को लेकर सियासी पारा हाई है. इस बीच एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी इस मसले को लेकर फिर भड़के हुए नजर आए. उन्होंने चेतावनी के लहजे में कहा कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा. मस्जिद को गलत तरीके से गिराया गया है. चोरों की तरह सुबह 5:00 बजे मस्जिद तोड़ी गई.

असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया से बातचीत में कहा, ''योगी आदित्यनाथ को इसका खामियाजा राजनीतिक और संवैधानिक दोनों तरह से भुगतना पड़ेगा. चोरों की तरह सुबह 5:00 बजे मस्जिद को शहीद किया गया है. हाईकोर्ट जाने तक की मोहलत नहीं दी गई.''  

योगी सरकार को हाईकोर्ट जाने से डर लगता है- ओवैसी

उन्होंने आगे कहा कि योगी सरकार को हाईकोर्ट जाने से डर लगता है क्योंकि वहां उनका पक्ष एक्सपोज हो जाएगा. ओवैसी ने ये भी कहा, ''सहारनपुर की मस्जिद वक्फ प्रॉपर्टी थी. मस्जिद पहले बनी थी और कलेक्ट्रेट परिसर बाद में बना था. मुस्लिम परिवार ने मस्जिद और मंदिर दोनों के लिए जगह दी थी. सिर्फ मस्जिद को ही गिराया गया है.'' 

'बीजेपी को फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अधिकार से नफरत'

जयपुर में उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा, ''बीजेपी को भारत के संविधान में दिए गए फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अधिकार से नफरत है. इसी वजह से पहले जयपुर की मस्जिद तोड़ी गई. इसके बाद अब सहारनपुर की मस्जिद तोड़ी गई है. इस मामले में कतई कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है. मोदी सरकार जो नया वक्फ कानून लेकर आई है, उसका भी पालन नहीं किया गया है. नया वक्फ कानून असंवैधानिक, गंदा और खराब है.''

UCC को लेकर क्या बोले ओवैसी?

असदुद्दीन ओवैसी ने जयपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का यूसीसी हिंदू परंपराओं को थोपने की कोशिश है. भारत में सिर्फ एक समुदाय के लोग नहीं रहते हैं. ऐसे में सारे लोगों पर एक जैसी परंपराएं थोपना गलत है. उनके मुताबिक बीजेपी कभी भी फंडामेंटल राइट्स की बात को नहीं मानती है. इसी वजह से वह यूनिफॉर्म सिविल कोड की आड़ में काम करना चाहती है. बीजेपी मुसलमानो की परंपराओं को खत्म करना चाहती है. 

आसिम वकार के कांग्रेस में शामिल होने पर क्या बोले ओवैसी?

पार्टी के पूर्व प्रवक्ता आसिम वकार के कांग्रेस में शामिल होने पर बोले AIMIM प्रमुख ओवैसी ने कहा, ''उन्हें बीजेपी की बी टीम 10 साल बाद याद आ रही है. हम दुआ करते हैं कि उन्हें कांग्रेस में इज्जत मिले. पार्टी हमेशा बनी रहती है और लोग आते जाते रहते हैं.'' असदुद्दीन ओवैसी आज (06 सितंबर) राजस्थान में होने वाले नगर निकाय चुनावों में पार्टी का प्रचार करने के लिए जयपुर पहुंचे थे.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 06 Sep 2026 06:20 PM (IST)
Tags :
Asaduddin Owaisi UP NEWS Yogi Adityanath
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