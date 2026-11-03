यूपी में राजभर की पार्टी दो मुस्लिम चेहरों को देगी टिकट, इन सीटों पर लड़ेंगे चुनाव

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. इसी बीच सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के राष्ट्रीय महासचिव अरविंद राजभर ने बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि 2027 के चुनाव में उनकी पार्टी दो मुस्लिम चेहरों को टिकट देगी. इसके साथ ही उन्होंने बिहार के एनडीए सहयोगी दलों की यूपी में एंट्री को लेकर बीजेपी को चेतावनी भी दी है.

अरविंद राजभर ने साफ कहा कि अगर बिहार के सहयोगी दलों को यूपी में एनडीए का हिस्सा बनाया गया तो सुभासपा दूसरा विकल्प तलाशेगी. बलिया में सुभासपा युवा मोर्चा के कार्यक्रम में पहुंचे अरविंद राजभर ने बताया कि उनकी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव में डुमरियागंज और शोहरतगढ़ सीटों से चुनाव लड़ेगी. उन्होंने दोनों सीटों के लिए पार्टी के उम्मीदवारों के नाम का भी ऐलान कर दिया.

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अरविंद राजभर के मुताबिक, पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आफताब आलम और प्रदेश अध्यक्ष खुर्शीद आलम चुनाव लड़ेंगे. इस तरह सुभासपा ने अभी से दो मुस्लिम चेहरों को मैदान में उतारने का संकेत दे दिया है.

बिहार के NDA सहयोगियों की यूपी में एंट्री पर नाराजगी

अरविंद राजभर ने बिहार के राजनीतिक दलों की यूपी में चुनाव लड़ने की तैयारी पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि बिहार के दो बड़े राजनीतिक दल लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) और जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) यूपी में चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं.

उन्होंने कहा कि बिहार के एनडीए सहयोगी दलों ने सुभासपा को बिहार में एनडीए का हिस्सा नहीं बनने दिया. इसलिए वह भी बिहार के एनडीए सहयोगी दलों को यूपी में एनडीए का हिस्सा नहीं बनने देंगे. अगर बीजेपी उन्हें यूपी में एनडीए का हिस्सा बनाती है तो सुभासपा दूसरा विकल्प तलाशेगी.

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स्वामी प्रसाद मौर्य को दिया सुभासपा में आने का न्योता

अरविंद राजभर ने स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर इंडिया गठबंधन में चल रही खींचतान पर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को सुभासपा में आने का न्योता देते हुए कहा कि उनका पार्टी में स्वागत है. अगर वह चाहें तो बीजेपी से बात करके उन्हें एनडीए का हिस्सा भी बनवाएंगे.

उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य बड़े और अनुभवी नेता हैं, लेकिन वह बेवजह राजनीतिक फुटबॉल बन गए हैं. एक तरफ कांग्रेस कहती है कि हम उनको ले लेंगे, वहीं समाजवादी पार्टी कहती है कि हमें उनकी कोई आवश्यकता नहीं है.