ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी में राजभर की पार्टी दो मुस्लिम चेहरों को देगी टिकट, इन सीटों पर लड़ेंगे चुनाव

यूपी में राजभर की पार्टी दो मुस्लिम चेहरों को देगी टिकट, इन सीटों पर लड़ेंगे चुनाव

सुभासपा ने 2027 यूपी विधानसभा चुनाव के लिए डुमरियागंज और शोहरतगढ़ से दो मुस्लिम उम्मीदवारों के नाम घोषित किए. अरविंद राजभर ने बिहार के NDA सहयोगियों की यूपी में एंट्री पर बीजेपी को चेतावनी भी दी.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 03 Nov 2026 05:09 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. इसी बीच सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के राष्ट्रीय महासचिव अरविंद राजभर ने बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि 2027 के चुनाव में उनकी पार्टी दो मुस्लिम चेहरों को टिकट देगी. इसके साथ ही उन्होंने बिहार के एनडीए सहयोगी दलों की यूपी में एंट्री को लेकर बीजेपी को चेतावनी भी दी है.

अरविंद राजभर ने साफ कहा कि अगर बिहार के सहयोगी दलों को यूपी में एनडीए का हिस्सा बनाया गया तो सुभासपा दूसरा विकल्प तलाशेगी. बलिया में सुभासपा युवा मोर्चा के कार्यक्रम में पहुंचे अरविंद राजभर ने बताया कि उनकी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव में डुमरियागंज और शोहरतगढ़ सीटों से चुनाव लड़ेगी. उन्होंने दोनों सीटों के लिए पार्टी के उम्मीदवारों के नाम का भी ऐलान कर दिया.

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बाराबंकी: 42 लाख रुपये के लिए भाई बना बहन का कातिल! पत्नी के साथ मिलकर की हत्या
बाराबंकी: 42 लाख रुपये के लिए भाई बना बहन का कातिल! पत्नी के साथ मिलकर की हत्या
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UGC विवाद और गहराया! केशव मौर्य के कार्यक्रम में थप्पड़ कांड पर विनय कुमार मिश्रा का बड़ा दावा
UGC विवाद और गहराया! केशव मौर्य के कार्यक्रम में थप्पड़ कांड पर विनय कुमार मिश्रा का बड़ा दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'काशी और मथुरा में भी दीपोत्सव मनेगा', दिवाली से पहले संगीत सोम का बड़ा बयान
'काशी और मथुरा में भी दीपोत्सव मनेगा', दिवाली से पहले संगीत सोम का बड़ा बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'संस्कृति मिटाने की कोशिश का मिला जवाब', वाराणसी में जीत पर बोले अखिलेश यादव
'संस्कृति मिटाने की कोशिश का मिला जवाब', वाराणसी में जीत पर बोले अखिलेश यादव

UGC विवाद और गहराया! केशव मौर्य के कार्यक्रम में थप्पड़ कांड पर विनय कुमार मिश्रा का बड़ा दावा

अरविंद राजभर के मुताबिक, पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आफताब आलम और प्रदेश अध्यक्ष खुर्शीद आलम चुनाव लड़ेंगे. इस तरह सुभासपा ने अभी से दो मुस्लिम चेहरों को मैदान में उतारने का संकेत दे दिया है.

बिहार के NDA सहयोगियों की यूपी में एंट्री पर नाराजगी

अरविंद राजभर ने बिहार के राजनीतिक दलों की यूपी में चुनाव लड़ने की तैयारी पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि बिहार के दो बड़े राजनीतिक दल लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) और जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) यूपी में चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं.

उन्होंने कहा कि बिहार के एनडीए सहयोगी दलों ने सुभासपा को बिहार में एनडीए का हिस्सा नहीं बनने दिया. इसलिए वह भी बिहार के एनडीए सहयोगी दलों को यूपी में एनडीए का हिस्सा नहीं बनने देंगे. अगर बीजेपी उन्हें यूपी में एनडीए का हिस्सा बनाती है तो सुभासपा दूसरा विकल्प तलाशेगी.

JDU-LJP (R) की UP में नो एंट्री! चिराग, नीतीश की उम्मीदों को झटका देंगे BJP के सहयोगी

स्वामी प्रसाद मौर्य को दिया सुभासपा में आने का न्योता

अरविंद राजभर ने स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर इंडिया गठबंधन में चल रही खींचतान पर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को सुभासपा में आने का न्योता देते हुए कहा कि उनका पार्टी में स्वागत है. अगर वह चाहें तो बीजेपी से बात करके उन्हें एनडीए का हिस्सा भी बनवाएंगे.

उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य बड़े और अनुभवी नेता हैं, लेकिन वह बेवजह राजनीतिक फुटबॉल बन गए हैं. एक तरफ कांग्रेस कहती है कि हम उनको ले लेंगे, वहीं समाजवादी पार्टी कहती है कि हमें उनकी कोई आवश्यकता नहीं है.

और पढ़ें
Published at : 03 Nov 2026 05:09 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Arvind Rajbhar
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बाराबंकी: 42 लाख रुपये के लिए भाई बना बहन का कातिल! पत्नी के साथ मिलकर की हत्या
बाराबंकी: 42 लाख रुपये के लिए भाई बना बहन का कातिल! पत्नी के साथ मिलकर की हत्या
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UGC विवाद और गहराया! केशव मौर्य के कार्यक्रम में थप्पड़ कांड पर विनय कुमार मिश्रा का बड़ा दावा
UGC विवाद और गहराया! केशव मौर्य के कार्यक्रम में थप्पड़ कांड पर विनय कुमार मिश्रा का बड़ा दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'काशी और मथुरा में भी दीपोत्सव मनेगा', दिवाली से पहले संगीत सोम का बड़ा बयान
'काशी और मथुरा में भी दीपोत्सव मनेगा', दिवाली से पहले संगीत सोम का बड़ा बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'संस्कृति मिटाने की कोशिश का मिला जवाब', वाराणसी में जीत पर बोले अखिलेश यादव
'संस्कृति मिटाने की कोशिश का मिला जवाब', वाराणसी में जीत पर बोले अखिलेश यादव
Advertisement

वीडियोज

Bhopal Crime News: भोपाल के छोला इलाके में खूनी कांड!
Delhi Pollution & Weather Update: फिर वही कहानी, दमघोंटू बनी राजधानी! | Delhi NCR | AQI Today
Dhirendra Shashtri: बागेश्वर का ज्ञान कितना टेढ़ा? | ABP News
Janhit with Chitra Tripathi: यूपी में एक्टिव बीजेपी का 'OPERATION बिहार' | Yogi Vs Akhilesh | UP
UP Election 2027 BJP Plan: SIR पर नई चिंगारी अब यूपी की बारी! | CM Yogi | Amit Shah | Akhilesh Yadav
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आंध्र प्रदेश के निकाय चुनाव में चंद्रबाबू नायडू का जादू, YSR कांग्रेस का क्या है हाल?
आंध्र प्रदेश के निकाय चुनाव में चंद्रबाबू नायडू का जादू, YSR कांग्रेस का क्या है हाल?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UGC विवाद और गहराया! केशव मौर्य के कार्यक्रम में थप्पड़ कांड पर विनय कुमार मिश्रा का बड़ा दावा
UGC विवाद और गहराया! केशव मौर्य के कार्यक्रम में थप्पड़ कांड पर विनय कुमार मिश्रा का बड़ा दावा
न्यूज़
ईरान में परमाणु हमले का खौफ, टीवी चैनलों पर दिए जा रहे बचाव के निर्देश
ईरान में परमाणु हमले का खौफ, टीवी चैनलों पर दिए जा रहे बचाव के निर्देश
टेलीविजन
'सैलरी बढ़ाने के लिए बोला तो हिट शो से निकाला', 'देवों के देव महादेव' फेम सोनारिका भदोरिया का छलका दर्द
'सैलरी बढ़ाने के लिए बोला तो हिट शो से निकाला', सोनारिका भदोरिया का छलका दर्द
क्रिकेट
अफरीदी का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने के करीब रोहित शर्मा, ऑकलैंड में रच सकते हैं इतिहास
अफरीदी का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने के करीब रोहित शर्मा, ऑकलैंड में रच सकते हैं इतिहास
इंडिया
'प्रदर्शन के लिए सार्वजनिक जगह पर अनिश्चितकाल तक कब्जा नहीं हो सकता', SC की अहम टिप्पणी
'प्रदर्शन के लिए सार्वजनिक जगह पर अनिश्चितकाल तक कब्जा नहीं हो सकता', SC की अहम टिप्पणी
विश्व
LIVE: ट्रंप की घटेगी ताकत या चुनाव में मारेंगे बाजी? यूएस मिड-टर्म इलेक्शन के लिए कई राज्यों में वोटिंग शुरू
LIVE: ट्रंप की घटेगी ताकत या चुनाव में मारेंगे बाजी? यूएस मिड-टर्म इलेक्शन के लिए वोटिंग शुरू
क्रिकेट
IND vs NZ ODI Head to Head: भारत या न्यूजीलैंड, वनडे में किसका पलड़ा भारी? जानें रिकॉर्ड 
भारत या न्यूजीलैंड, वनडे में किसका पलड़ा भारी? जानें रिकॉर्ड 
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget