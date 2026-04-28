'जज पर भरोसा नहीं, केस से हटें...', अरविंद केजरीवाल मामले पर संजय सिंह का बड़ा बयान

आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा हाईकोर्ट में पेश न होने के मामले में अब सियासत भी तेज हो गयी है. अरविंद केजरीवाल ने जज की निष्पक्षता को लेकर संदेह जाहिर किया था, अब इस मामले में पार्टी नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने केजरीवाल के सत्याग्रह का समर्थन किया है.

उन्होंने भी अरविंद केजरीवाल की उस मांग का समर्थन किया जिसमें जज को इस केस से हटाने की मांग की गयी थी. इसको लेकर उन्होंने लंबी-चौड़ी दलील दी है. जिसमें उनके बच्चों की इंटर्नशिप और आरएसएस से संबंध को लेकर टिप्पणी की है.

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आरएसएस के कार्यक्रमों में जाने का जिक्र

आप नेता संजय सिंह ने अरविंद केजरीवाल के कोर्ट सत्याग्रह के सवाल पर कहा कि कुछ कारण अदालत में स्वयं अरविंद केजरीवाल ने रखा था कि स्वर्णकान्ता जी को क्यों इस मामले में सुनवाई नहीं करनी चाहिए. कारण- एक जस्टिस स्वर्णकान्ता जी आरएसएस के कार्यक्रम में चार बार जा चुकी हैं. इन्होंने कहा कि तुषार मेहता उनके बच्चों को केस एलाट करते हैं, सरकारी वकील के तौर पर जस्टिस स्वर्णकान्ता जी ने छः बार एक्साइज पालिसी मामले में हमारे खिलाफ फैसला दिया है. जिन्हें बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बदला है.

'सत्येन्द्र जैन मामले में जज बदला'

संजय सिंह ने कहा कि सतेंद्र जैन मामले में जब निचली अदालत में सुनवाई हो रही थी. लगभग पूरी होने वाली थी उस समय ईडी जस्टिस स्वर्णकान्ता के पास पहुंचती हैं, तब कहती है निचली अदालत के जज पर भरोसा नहीं है. उन्होंने तुरंत निचली अदालत का जज बदल दिया. इन्होंने कहा कि हमारी आशंका है कि आप बायस्ड होकर काम करेंगी, तो इसका कानूनी अधिकार सबको भारत में है कि याचिकर्ता मांग कर सकता है तर्क देकर कि जज को मामले से अलग कर लेना चाहिए.

'अब गांधीवादी तरीका अपनाया'

कोर्ट में हाजिर न होने के सवाल पर संजय सिंह ने कहा कि केजरीवाल जी ने तर्क रखा लेकिन नहीं मानी, तब केजरीवाल ने गांधीवादी तरीका अपनाने के लिए कहा. गांधीवादी सत्याग्रह का तरीका है, जो केजरीवाल और मनीष सिसौदिया ने अपनाया है.

चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल

बंगाल चुनाव पर बोलते हुए संजय सिंह ने कहा कि वहां के चुनाव में 20 मुख्यमंत्री पूरी कैबिनेट बीजेपी का कार्यकर्ता ज्ञानेश कुमार लगा हुआ है. सीएपीएफ का दुरुपयोग किया जा रहा है. ममता बनर्जी बंगाल से बीजेपी का सफाया करने जा रही है. बंगाल में आईपीएस अजय पाल शर्मा की चुनावी तैनाती के सवाल पर इन्होंने कहा कि यूपी के अधिकारी है, हो सकता है बीजेपी के प्रभाव में ऐसा कर रहे हो उन्हें चुनाव को संपन्न कराना चाहिए.

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