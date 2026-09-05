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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडपूर्व MLA गुड्डू पंडित पर पत्नी के साथ मारपीट का आरोप, FIR दर्ज

पूर्व MLA गुड्डू पंडित पर पत्नी के साथ मारपीट का आरोप, FIR दर्ज

बुलंदशहर में पूर्व विधायक और समाजवादी पार्टी के नेता गुड्डू पंडित और उनकी पत्नी अर्चना पांडा के बीच मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद से मामला चर्चा में है. अर्चना ने मामले में FIR दर्ज कराई है.

Written By : अनुभव शर्मा |  Updated at : 05 Sep 2026 02:20 PM (IST)
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बुलंदशहर में पूर्व विधायक और समाजवादी पार्टी के नेता गुड्डू पंडित और उनकी पत्नी अर्चना पांडा के बीच मारपीट करने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. ये वायरल वीडियो पूर्व बाहुबली विधायक गुड्डू पंडित के आवास का बताया जा रहा है, जिसमें वो अपनी पत्नी के साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं.

अब सामने आ रहा है कि अर्चना पांडा ने पुलिस को लिखित तहरीर देकर गुड्डू पंडित के खिलाफ कोतवाली नगर में लिखित शिकायत की है. पुलिस ने पीड़िता अर्चना पांडा की तहरीर पर गुड्डू पंडित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. 

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क्या है वीडियो में?

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें गुड्डू अपनी पत्नी अर्चना के साथ मापीट करते हुए उनके बाल खींचते हुए दिखाई दे रह हैं. इसके बाद अर्चना भी झाड़ू से गुड्डू को पीटती नजर आ रही हैं. इसके बाद वो कमरे से बाहर भागती दिखाई दे रही हैं और गुड्डू झाड़ू लेकर अर्चना पीछा करते हैं. कमरे से बाहर निकलकर वो चिल्लाती हुईं गुड्डू पर अपना गुस्सा जाहिर कर रही हैं.  ये मामला सितंबर का बताया जा रहा है. 

अर्चना पांडा ने दर्ज कराई FIR

बता दें कि अर्चना पांडा कांग्रेस महिला सभा की प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और वो गुड्डी पंडित की तीसरी पत्नी हैं. दोनों पति पत्नी के बीच विवाद कोई पहली बार नहीं है. पहले भी दोनों पति-पत्नी अपसी विवाद के चलते सुर्खियों में बने रहते है. फिलहाल गुड्डू पंडित और अर्चना पांडा कर बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी. वहींं अर्चना पांडा कैमरे के सामने पर कुछ भी कहने से बच रही है.

बुलंदशहर के सीओ सिटी प्रखर पांडे ने बताया कि 4 सितंबर को एक वीडियो सामने आया था और ये वीडियो पीड़िता के घर की है, जिसमें घरेलू विवाद पर उसका पति उसे पीटता दिखाई दे रहा है. पीड़िता की शिकायत मामला दर्ज कर लिया गया है. 

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Published at : 05 Sep 2026 02:20 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Guddu Pandit Archana Panda
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