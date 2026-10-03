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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी कांग्रेस अध्यक्ष बनने पर आराधना मिश्रा की प्रतिक्रिया, पिता प्रमोद तिवारी का भी आया बयान

यूपी कांग्रेस अध्यक्ष बनने पर आराधना मिश्रा की प्रतिक्रिया, पिता प्रमोद तिवारी का भी आया बयान

यूपी कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद आराधना मिश्रा ‘मोना’ की प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने नई जिम्मेदारी के लिए शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया. पिता प्रमोद तिवारी ने भी उनके नेतृत्व पर भरोसा जताया.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 03 Oct 2026 06:58 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी (UPCC) की नई अध्यक्ष बनाए जाने के बाद कांग्रेस विधायक अराधना मिश्रा ‘मोना’ की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है. नई जिम्मेदारी मिलने के बाद उन्होंने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया और कहा कि वह पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाएंगी. उन्होंने माना कि 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए उनके सामने समय कम है और चुनौतियां ज्यादा हैं. साथ ही उन्होंने गठबंधन धर्म निभाने की बात भी कही.

आराधना मिश्रा ने अपनी पहली प्रतिक्रिया में कहा, "मैं सबसे पहले अपने शीर्ष नेतृत्व आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करूंगी कि उन्होंने यह बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी है. मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ इस जिम्मेदारी को निभाऊंगी. हां, समय कम है और चुनौतियां ज्यादा हैं."

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2027 के चुनाव को लेकर क्या बोलीं आराधना मिश्रा?

आराधना मिश्रा ने कहा कि 2027 का विधानसभा चुनाव सामने है और ऐसे में संगठन को कई स्तरों पर काम करना होगा. उन्होंने गठबंधन धर्म निभाने की चुनौती का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा, "2027 का चुनाव है और गठबंधन धर्म भी निभाना है. मुझे पूरा भरोसा है कि इन सभी चीजों के साथ कांग्रेस पार्टी, हमारे वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन और हमारे बड़े परिवार के सभी सदस्यों के साथ-साथ नौजवानों और युवाओं को साथ लेकर हम इस चुनौती को पूरा करेंगे और 2027 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे."

उन्होंने चुनौतियों को लेकर भी अपनी बात साफ तौर पर रखी. आराधना मिश्रा ने कहा, "चुनौतियां तो हर रास्ते में होती हैं. इस रास्ते में भी चुनौतियां हैं और आगे भी चुनौतियां आएंगी. मैंने इन चुनौतियों को स्वीकार किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि इनका सामना करते हुए इन्हें परास्त भी करूंगी.

पिता प्रमोद तिवारी ने भी जताया भरोसा

आराधना मिश्रा को प्रदेश कांग्रेस की कमान मिलने के बाद उनके पिता और कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने भी उनके नेतृत्व पर भरोसा जताया है. उन्होंने कहा कि मोना उस परिवार की चौथी पीढ़ी हैं, जो लगातार कांग्रेस के साथ खड़ा रहा है.

प्रमोद तिवारी ने कहा, “मोना उस परिवार की चौथी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो कांग्रेस पार्टी के हर दौर में उसके साथ रहा है. मोना ब्लॉक प्रमुख, विधायक और कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता के रूप में जिम्मेदारियां निभा चुकी हैं. उनमें पार्टी की ओर से दी गई किसी भी जिम्मेदारी को संभालने की क्षमता है.”

प्रमोद तिवारी ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की संभावनाओं को लेकर भी भरोसा जताया. उन्होंने कहा, “वह कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार के प्रतिनिधि के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ निभाएंगी. मुझे पूरा विश्वास है कि मोना जी के नेतृत्व में अगली सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा.”

अजय राय की जगह मिली जिम्मेदारी

कांग्रेस ने अराधना मिश्रा ‘मोना’ को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है. उन्होंने निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की जगह ली है. अराधना मिश्रा वरिष्ठ कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी की बेटी हैं. वह इससे पहले उत्तर प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस विधानमंडल दल (CLP) की नेता की जिम्मेदारी भी संभाल चुकी हैं.

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कांग्रेस की ओर से किए गए संगठनात्मक बदलाव में लोकसभा सांसद इमरान मसूद को UPCC का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है. वहीं देविंदर निषाद और आलोक प्रसाद को वरिष्ठ उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है.

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About the author पंकज यादव

मेरा नाम पंकज यादव है. मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रहने वाला हूं. मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और बीबीएयू यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. मुझे पत्रकारिता में लगभग 8 साल का अनुभव है. मैंने इस दौरान अलग-अलग मीडिया संस्थानों लाइव टुडे न्यूज चैनल, इनशॉर्ट्स न्यूज ऐप और दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए काम किया है. मुझे पॉलिटिकल, खेल और फीचर से जुड़े लेख लिखना पसंद है.
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Published at : 03 Oct 2026 06:58 AM (IST)
Tags :
Aradhana Mishra UP NEWS UP Congress President
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