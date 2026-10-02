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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी चुनाव: सीट शेयरिंग पर अनुप्रिया पटेल बोलीं, 'गठबंधन के भीतर...'

यूपी चुनाव: सीट शेयरिंग पर अनुप्रिया पटेल बोलीं, 'गठबंधन के भीतर...'

अपना दल (एस) की नेता और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने लखनऊ में कार्यकर्ता सम्मेलन किया. इस दौराना पार्टी के विस्तार पर जोर दिया. साथ ही यूपी में गठबंधन की हैट्रिक लगाने का दावा किया.

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 02 Oct 2026 10:27 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 (UP Assembly Election 2027) को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है. बड़ी पार्टियों सहित क्षेत्रीय पार्टियों ने भी अब अपनी चुनावी मैदान में कसरत शुरू कर दी है. लखनऊ में अपना दल (सोनेलाल) की राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कार्यकर्ता सम्मेलन किया.

कार्यकर्ताओं के इस सम्मेलन के दौरान केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने विधानसभा चुनाव में पार्टी के विस्तार की बात कही है. उन्होंने यूपी विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर भी बड़ा बयान दिया है. अनुप्रिया पटेल ने कहा कि सीटों के बंटवारे को लेकर गठबंधन के भीतर बातचीत जल्द होगी. उन्होंने कहा कि इस बार भी यूपी में गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाए.

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सीटों के बंटवारे पर जल्द होगा फैसला

अनुप्रिया पटेल ने कहा कि उनकी पार्टी ने जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने की तैयारियां तेज कर दी हैं. इस बार पार्टी विधानसभा चुनाव में अपने संगठन और राजनीतिक प्रभाव का विस्तार करना चाहती है. गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर उन्होंने कहा कि इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं. उनका जोर इस बात पर है कि गठबंधन के सभी दल मिलकर चुनाव मैदान में उतरेंगे.

राज्यसभा चुनाव पर भी बोलीं अनुप्रिया पटेल

उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर अनुप्रिया पटेल ने कहा कि समाजवादी पार्टी के कई विधायक गठबंधन के संपर्क में हैं. हमारे जितने भी प्रत्याशी उतरेंगे पार्टी उन्हें जीतने पर काम करेगी. SIR के कांग्रेस और विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे सवालों पर अनुप्रिया पटेल ने कहा, कांग्रेस अपनी हार को पचा नहीं पा रही है, इसलिए अफवाह फैलाने का काम कर रही है. पंजाब, केरल और कर्नाटक में भी सरकारें हैं. विपक्ष को जनता को गुमराह करने की कोशिश है.

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About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
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Published at : 02 Oct 2026 10:26 PM (IST)
Tags :
Anupriya Patel UP NEWS LUCKNOW NEWS
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