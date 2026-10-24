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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअखिलेश-आजम की मुलाकात पर अनुप्रिया पटेल के विधायक की प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा?

अखिलेश-आजम की मुलाकात पर अनुप्रिया पटेल के विधायक की प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा?

अपना दल (एस)के विधायक शफीक अंसारी ने 4 नवंबर को पार्टी स्थापना कार्यक्रम को लेकर जानकारी दी. उन्होंने आगमी चुनाव में फिर से जीता का दावा भी किया.

Written By : बाबर खान, रामपुर |  Updated at : 24 Oct 2026 07:33 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के रामपुर में स्वार-टांडा विधानसभा क्षेत्र से अपना दल (एस) के विधायक शफीक अहमद अंसारी ने अपने कैंप कार्यालय पर मीडिया से बातचीत के दौरान 2027 के विधानसभा चुनाव में जीत का दावा किया. उन्होंने कहा कि जनता उनके साथ है और आगामी विधानसभा चुनाव में जनता उन्हें दोबारा जीत दिलाएगी. विधायक ने अपना दल (एस) के स्थापना दिवस कार्यक्रम, अखिलेश यादव की रामपुर दौरा और आजम खान से मुलाकात को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी.

विधायक शफीक अहमद अंसारी ने बताया कि आगामी 4 नवंबर को स्वार विधानसभा क्षेत्र के डांग बंगले में पार्टी का स्थापना दिवस कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. इसमें पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल, आशीष पटेल समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं के शामिल होंगे.  उन्होंने दावा किया कि कार्यक्रम में 35 से 40 हजार से अधिक लोग पहुंचेंगे.  कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता लगातार तैयारियों में जुटे हुए हैं.

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अखिलेश यादव के रामपुर आने पर क्या बोले विधायक?

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के रामपुर पहुंचकर आजम खान और अब्दुल्ला आजम से मुलाकात करने के सवाल पर शफीक अहमद अंसारी ने कहा कि यह उनका और उनकी पार्टी का निर्णय है. चुनाव के समय सभी राजनीतिक दल अपने संगठन का विस्तार करने और अपनी राजनीतिक गतिविधियां बढ़ाने में जुटे रहते हैं. इसमें कोई नई बात नहीं है.

आजम खान के मुकदमों पर दी प्रतिक्रिया

अखिलेश यादव की ओर से आजम खान के खिलाफ मुकदमे दर्ज होने और उनके साथ अन्याय किए जाने के आरोपों को लेकर विधायक ने कहा कि मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं. ऐसे में उन पर टिप्पणी करना उचित नहीं है. जो न्यायसंगत होगा, वह न्यायालय के माध्यम से होगा और अदालत को अपना काम करने देना चाहिए.

हिंदू-मुस्लिम समेत सभी वर्गों का समर्थन मिलने का दावा

विधायक ने कहा कि उन्हें हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई समेत सभी वर्गों का समर्थन मिल रहा है. उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज की विभिन्न बिरादरियों के लोग और हिंदू समाज के लोग भी उनके साथ हैं. उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता का आभार जताते हुए कहा कि कम समय में उन्होंने क्षेत्र में कई विकास कार्य कराए हैं.

शफीक अहमद अंसारी ने कहा कि यदि जनता उन्हें आगे भी मौका देती है तो क्षेत्र में बाकी बचे विकास कार्यों को पूरा कराने का पूरा प्रयास करेंगे. उन्होंने स्वार विधानसभा क्षेत्र की जनता से अपना प्यार और समर्थन बनाए रखने की अपील की.

विधायक के बयान से साफ है कि अपना दल (एस) ने स्थापना दिवस कार्यक्रम के जरिए संगठन को मजबूत करने और आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है.

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About the author बाबर खान, रामपुर

बाबर खान उत्तर प्रदेश के रामपुर की खबरों पर नजर रखते हैं. राजनीतिक, सामाजिक और क्राइम की खबरों पर खास पकड़ है.
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Published at : 24 Oct 2026 07:33 AM (IST)
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