हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'सब ठीक है, जल्द बेनकाब होंगे साजिशकर्ता', प्रतीक से तलाक की खबरों पर बोलीं अपर्णा यादव

'सब ठीक है, जल्द बेनकाब होंगे साजिशकर्ता', प्रतीक से तलाक की खबरों पर बोलीं अपर्णा यादव

Lucknow News: अपर्णा यादव ने स्पष्ट रूप से इसे अफवाह बताया और कहा कि उनका परिवार मजबूती से एक है. इसके साथ ही उन्होंने खुलासा किया कि जिसने भी रिश्ते में दरार डालने की कोशिश की उसकी पहचान हो चुकी है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 22 Jan 2026 05:27 PM (IST)
Preferred Sources

समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव और उनकी पत्नी अपर्णा के बीच रिश्ते को लेकर चल रही खबरों के बीच अब अपर्णा यादव ने खुद प्रतिक्रिया दी है. मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू ने स्पष्ट किया कि उनके और प्रतीक के बीच सबकुछ ठीक है. यही नहीं उन्होंने यह कह कर सनसनी फैला दी कि ये खबरें उनके राजनीतिक कैरियर को कमजोर करने के लिए साजिश के तहत चलवाई जा रहीं हैं.

अपर्णा यादव ने स्पष्ट रूप से इसे अफवाह बताया और कहा कि उनका परिवार मजबूती से एक है. इसके साथ ही उन्होंने खुलासा किया कि जिसने भी हमारे रिश्ते में दरार डालने की कोशिश की उसकी पहचान हो चुकी है, वे जल्द ही इसका खुलासा अभी करेंगी.

साजिशकर्ताओं को जल्द बेनकाब करेंगी  

यूपी तक (UP Tak) से बात करते हुए प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव ने कहा कि कुछ लोग हैं जो यह बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि उनके रिश्ते परिवार से मजबूत बने रहें. यही नहीं उन्होंने चौंकाने वाली बात कही, ऐसे साजिशकर्ता की पहचान हो चुकी है. जल्द ही इसका खुलासा करेंगी.

मुंबई में जीत और धर्मान्तरण का मुद्दा उठाने पर निशाना

अपर्णा यादव ने कहा कि उनकी राजनीतिक सक्रियता कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रही. उन्होंने मुंबई चुनाव में मेहनत की थी और परिणाम आज सबके सामने है,इसके अलावा KGMU में धर्मान्तरण का मुद्दा भी जोर शोर से उठाया था, इसलिये मुझे निशाना बनाया जा रहा है. आगे कहा कि वे पूरी मजबूती के साथ परिवार के साथ हैं.

इंस्टाग्राम पर प्रतीक यादव ने किया था पोस्ट

पिछले दिनों प्रतीक यादव ने अपर्णा यादव पर स्वार्थी महिला बताते हुए रिश्ता खत्म कर तलाक लेने की बात कहते हुए पोस्ट किया था. जिसके बाद दोनों में रिश्तों को लेकर खबरें चल रहीं थीं. प्रतीक ने आरोप लगाया था कि इस महिला की वजह से मै अपने परिवार से दूर चला गया हूं.  प्रतिक्रिया नहीं आई है.

Published at : 22 Jan 2026 05:27 PM (IST)
Embed widget