समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव की पत्नी लखनऊ पहुंच गईं हैं. प्रतीक का बुधवार सुबह 6 बजे के करीब निधन हो गया. अपर्णा यादव, मुंबई से लखनऊ आईं.

भारतीय जनता पार्टी की नेता और यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा उस वक्त लखनऊ स्थित आवास पर नहीं थीं, जब प्रतीक का निधन हुआ.

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दूसरी ओर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से प्रतीक यादव का शव भी अपर्णा के विक्रमादित्य मार्ग स्थित आवास पर लेकर जाया जा रहा है.इन सबके बीच अपर्णा यादव के घर पर सुरक्षा घेरा बढ़ा दिया गया है.

अखिलेश यादव ने प्रतीक के निधन पर शोक व्यक्त किया और मामले की जांच कराए जाने के बारे में पूछने पर कहा कि परिवार जो फैसला करेगा, उसी के अनुरूप काम किया जाएगा. वहीं, सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा ने मामले की जांच उच्च न्यायालय के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश से कराने की मांग की है.

पारिवारिक सूत्रों के मुताबिक तबीयत खराब होने पर प्रतीक को सुबह सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. उनकी मौत की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है.

सियासत से दूर रहते थे प्रतीक

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प्रतीक यादव सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव और उनकी दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के पुत्र थे. प्रतीक की पत्नी भाजपा नेता अपर्णा यादव इस वक्त उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं. ‘फिटनेस’ के शौकीन प्रतीक बेहद प्रभावशाली राजनीतिक परिवार से होने के बावजूद सियासत से दूर रहते थे. हालांकि प्रतीक की पत्नी अपर्णा बिष्ट यादव भाजपा में शामिल हो गई थीं और वर्तमान में वह राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं.