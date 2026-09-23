अपर्णा यादव ने बेटी के जन्मदिन पर जिराफ 'सुजाता' को लिया गोद, सौंपा चेक

उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने मंगलवार (22 सितंबर) को अपनी छोटी बेटी पद्मजा के जन्मदिन के मौके पर लखनऊ नवाब वाजिद अली शाह प्राणि उद्यान (चिड़ियाघर) में जिराफ सुजाता को गोद लिया. उन्होंने बेटी के 8वें जन्मदिन पर पशु संरक्षण के लिए 5.51 लाख रुपये दान किए. बेटी पद्मजा ने बताया उसे सुजाता पसंद है इसलिए उसको गोद लेने का फैसला किया. इस दौरान अपर्णा यादव ने स्कूली बच्चे और कर्मचारियों के बीच बेटी का केक काटा.

पिता की स्मृति में दोनों बच्चों में पशु को लिया गोद

अपर्णा यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनके दोनों बच्चों की इच्छा थी कि अपने स्वर्गीय पिता प्रतीक यादव की स्मृति में किसी पशु को गोद लिया जाए. क्योंकि इनके पिता भी पशु प्रेमी रहे हैं. पशु सेवा और संरक्षण के प्रति प्रतीक यादव की जो भावना थी, परिवार उसे आगे बढ़ाना चाहता है. इसी को ध्यान में रखते हुए छोटी बेटी ने अपने जन्मदिन पर सुजाता को गोद लेने की पहल की है.

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रामायण में वानर सेना ने की थी लंका पर विजय हासिल करने में मदद

अपर्णा यादव ने रामायण में भगवान राम का उदाहरण देते हुए कहा कि रामायण में वानर सेना की मदद से लंका पर विजय हासिल हुई थी. पशुओं के आशीर्वाद और सहयोग से भी बहुत कुछ किया जा सकता है. लोगों से पशुओं की देखभाल और संरक्षण के लिए आगे आना चाहिए. मानवता केवल इंसानों तक सीमित नहीं होनी चाहिए.

पशुओं को भी हमारी संवेदना और मदद की जरूरत है. हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार पशुओं के लिए योगदान कर सकता है. उन्होंने कहा कि समाज को और संवेदनशील बनाने के लिए सभी को मिलकर काम करना चाहिए. पशु सेवा और उनके प्रति संवेदना का संदेश प्रतीक यादव भी देते थे.

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