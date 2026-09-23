गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअपर्णा यादव ने बेटी के जन्मदिन पर जिराफ 'सुजाता' को लिया गोद, सौंपा चेक

अपर्णा यादव ने बेटी के जन्मदिन पर जिराफ 'सुजाता' को लिया गोद, सौंपा चेक

उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने अपनी छोटी बेटी पद्मजा के जन्मदिन पर लखनऊ नवाब वाजिद अली शाह प्राणि उद्यान (चिड़ियाघर) में जिराफ सुजाता को गोद लिया.

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 23 Sep 2026 01:32 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने मंगलवार (22 सितंबर) को अपनी छोटी बेटी पद्मजा के जन्मदिन के मौके पर लखनऊ नवाब वाजिद अली शाह प्राणि उद्यान (चिड़ियाघर) में जिराफ सुजाता को गोद लिया. उन्होंने बेटी के 8वें जन्मदिन पर पशु संरक्षण के लिए 5.51 लाख रुपये दान किए. बेटी पद्मजा ने बताया उसे सुजाता पसंद है इसलिए उसको गोद लेने का फैसला किया. इस दौरान अपर्णा यादव ने स्कूली बच्चे और कर्मचारियों के बीच बेटी का केक काटा.

पिता की स्मृति में दोनों बच्चों में पशु को लिया गोद 

अपर्णा यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनके दोनों बच्चों की इच्छा थी कि अपने स्वर्गीय पिता प्रतीक यादव की स्मृति में किसी पशु को गोद लिया जाए. क्योंकि इनके पिता भी पशु प्रेमी रहे हैं. पशु सेवा और संरक्षण के प्रति प्रतीक यादव की जो भावना थी, परिवार उसे आगे बढ़ाना चाहता है. इसी को ध्यान में रखते हुए छोटी बेटी ने अपने जन्मदिन पर सुजाता को गोद लेने की पहल की है.

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: गणपति विसर्जन में गए तीन दोस्त नदी में डूबे, भक्ति डांस में थे मगन
लखनऊ: गणपति विसर्जन में गए तीन दोस्त नदी में डूबे, भक्ति डांस में थे मगन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड में फिर बदलेगा मौसम, 26 सितंबर को भारी बारिश का अलर्ट
उत्तराखंड में फिर बदलेगा मौसम, 26 सितंबर को भारी बारिश का अलर्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
वाराणसी में पत्नी पर पति को अपमानित करने का आरोप, मामला दर्ज
वाराणसी में पत्नी पर पति को अपमानित करने का आरोप, मामला दर्ज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मायावती ने बसपा में किया बड़ा बदलाव, भतीजे ईशान पर जताया भरोसा
मायावती ने बसपा में किया बड़ा बदलाव, भतीजे ईशान पर जताया भरोसा

आजमगढ़ हत्याकांड में भूत की एंट्री! रेप, अपहरण, हत्या से परेशान अरविंद ने उठाया खौफनाक कदम

रामायण में वानर सेना ने की थी लंका पर विजय हासिल करने में मदद

अपर्णा यादव ने रामायण में भगवान राम का उदाहरण देते हुए कहा कि रामायण में वानर सेना की मदद से लंका पर विजय हासिल हुई थी. पशुओं के आशीर्वाद और सहयोग से भी बहुत कुछ किया जा सकता है. लोगों से पशुओं की देखभाल और संरक्षण के लिए आगे आना चाहिए. मानवता केवल इंसानों तक सीमित नहीं होनी चाहिए.

पशुओं को भी हमारी संवेदना और मदद की जरूरत है. हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार पशुओं के लिए योगदान कर सकता है. उन्होंने कहा कि समाज को और संवेदनशील बनाने के लिए सभी को मिलकर काम करना चाहिए. पशु सेवा और उनके प्रति संवेदना का संदेश प्रतीक यादव भी देते थे.

UP में 11 MLC सीटों पर चुनाव का ऐलान, 23 को मतदान, 27 अक्टूबर को काउंटिंग

About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
Read More
Published at : 23 Sep 2026 01:32 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Aparna Yadav
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: गणपति विसर्जन में गए तीन दोस्त नदी में डूबे, भक्ति डांस में थे मगन
लखनऊ: गणपति विसर्जन में गए तीन दोस्त नदी में डूबे, भक्ति डांस में थे मगन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड में फिर बदलेगा मौसम, 26 सितंबर को भारी बारिश का अलर्ट
उत्तराखंड में फिर बदलेगा मौसम, 26 सितंबर को भारी बारिश का अलर्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
वाराणसी में पत्नी पर पति को अपमानित करने का आरोप, मामला दर्ज
वाराणसी में पत्नी पर पति को अपमानित करने का आरोप, मामला दर्ज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मायावती ने बसपा में किया बड़ा बदलाव, भतीजे ईशान पर जताया भरोसा
मायावती ने बसपा में किया बड़ा बदलाव, भतीजे ईशान पर जताया भरोसा
Advertisement

वीडियोज

IIT छात्र के सुसाइड केस में नया ट्विस्ट !
गरबा पर घमासान..जारी हिंदू-मुसलमान!
'छिट-पुट कांड' में हाफ एनकाउंटर
Greater Noida | UP News: थार वाले का 'मनोविज्ञान'...टशन में लेते हैं जान ? | ABP News
Janhit | Chitra Tripathi: ट्रंप ईरान के साथ डील कब करने वाले हैं ? | Donald Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मैं यही कहूंगा कि...', SIR पर मचे बवाल को लेकर क्या बोले पूर्व चुनाव आयुक्त?
'मैं यही कहूंगा कि...', SIR पर मचे बवाल को लेकर क्या बोले पूर्व चुनाव आयुक्त?
दिल्ली NCR
'चुनाव दोबारा हों...' ECI-SIR विवाद पर अरविंद केजरीवाल ने कर दी बड़ी मांग
'चुनाव दोबारा हों...' ECI-SIR विवाद पर अरविंद केजरीवाल ने कर दी बड़ी मांग
इंडिया
अभिजीत दीपके SIR वाले बवाल पर फायर, बोले- 'ज्ञानेश कुमार चुनाव की...'
अभिजीत दीपके SIR वाले बवाल पर फायर, बोले- 'ज्ञानेश कुमार चुनाव की...'
स्पोर्ट्स
मीराबाई चानू ने 28 साल बाद जीता मेडल, एशियन गेम्स में सिल्वर जीत रचा इतिहास
मीराबाई चानू ने 28 साल बाद जीता मेडल, एशियन गेम्स में सिल्वर जीत रचा इतिहास
बॉलीवुड
The Vvaan Box Office: सिद्धार्थ मल्होत्रा की टॉप 5 ओपनिंग फिल्मों में एंट्री कर पाएगी 'द वन'? जानें- प्रीडिक्शन
सिद्धार्थ मल्होत्रा की टॉप 5 ओपनिंग फिल्मों में एंट्री कर पाएगी 'द वन'? जानें- प्रीडिक्शन
बिहार
SIR पर खुलासे के बाद प्रशांत किशोर की पार्टी भड़की, 'अधिकार छीन रहा EC'
SIR पर खुलासे के बाद प्रशांत किशोर की पार्टी भड़की, 'अधिकार छीन रहा EC'
इंडिया
'ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू हो', SIR के विवाद पर क्या बोला विपक्ष?
'ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू हो', SIR के विवाद पर क्या बोला विपक्ष?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव से पहले SIR पर चुनाव आयोग में ही मतभेद?अखिलेश ने किया दावा, मची हलचल
यूपी चुनाव से पहले SIR पर चुनाव आयोग में ही मतभेद?अखिलेश ने किया दावा, मची हलचल
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget