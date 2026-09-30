अनूपशहर में 54 हजार लोधी, 42 हजार जाट और 31 हजार ब्राह्मण, 2027 का गणित क्या है?

अनूपशहर सीट की विधानसभा संख्या 67 है. अनूपशहर विधानसभा सीट बुलंदशहर जिले और बुलंदशहर लोकसभा सीट का हिस्सा है. अनूपशहर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ एक ऐतिहासिक और धार्मिक नगरी है. अनूपशहर को मिनी काशी भी कहा जाता है. अनूपशहर कई बड़े ऋषि मुनियों की तपोस्थली भी रही है. अनूपशहर बलभद्र क्षेत्र के नाम से भी मशहूर है.

अनूपशहर में गंगा नदी के किनारे महर्षि भृगु ने भी तपस्या की है. अनूपशहर का प्राचीन गणेश मंदिर और गिरधारी मंदिर में दूर दूर से लोग दर्शन पूजन के लिए आते हैं. उमा भारती भी इन धार्मिक स्थलों का दौरा साल में एक या दो हार जरूर करती है. कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर अनूपशहर में 10 दिन का मेला भी लगता है.

अनूपशहर विधानसभा सीट पर आरएलडी और सपा का खाता अब तक नहीं खुला है. अनूपशहर विधानसभा सीट से बीजेपी, कांग्रेस और बसपा चुनाव जीतती रही है. कांग्रेस आखिरी बार 1996 में अनूपशहर विधानसभा सीट जीती थी और उस समय कांग्रेस के सतीश शर्मा विधायक बने. 1991 में बीजेपी पहली बार अनूपशहर विधानसभा सीट जीती. 1991, 1993, 2017 और 2022 में बीजेपी अनूपशहर में विधानसभा सीट जीतती रही. 2007 और 2012 में बसपा के गजेन्द्र सिंह अनूपशहर से विधायक बने. फिलहाल बीजेपी संजय शर्मा बीते 2 बार से अनूपशहर से विधायक है.

2026 में एसआईआर के बाद अनूपशहर विधानसभा सीट पर 3,38,702 मतदाता बचे हैं. 2024 में लोकसभा चुनाव के समय अनूपशहर विधानसभा सीट पर 3,85,334 मतदाता थे. एसआईआर के बाद अनूपशहर विधानसभा सीट पर 46,632 मतदाता कम हुए हैं.

2022 विधानसभा चुनाव में अनूपशहर विधानसभा सीट पर बीजेपी के संजय शर्मा विधायक बने. समाजवादी पार्टी ने अनूपशहर विधानसभा सीट को एनसीपी के कोटे में दे दी. एनसीपी ने के.के. शर्मा चुनाव लड़े. बसपा से रामेश्वर और कांग्रेस से गजेन्द्र सिंह प्रत्याशी हुए.

2022 विधानसभा चुनाव में अनूपशहर विधानसभा सीट चुनावी नतीजे-

1. बीजेपी- 1,25,602

2. बसपा- 47,979

3. एनसीपी-सपा गठबंधन- 44,180

4. कांग्रेस- 13,221

2022 विधानसभा चुनाव में अनूपशहर विधानसभा सीट पर बीजेपी के संजय शर्मा बड़े अंतर से चुनाव जीते. बीजेपी ने बसपा के रामेश्वर को लगभग 78 हजार वोटों से चुनाव हरा दिया. बीजेपी को 52.64 प्रतिशत और बसपा को 20.11 प्रतिशत वोट मिले. भाजपा और बसपा के बीच लगभग 32 प्रतिशत वोटों का अंतर रहा. सपा गठबंधन के एनसीपी उम्मीदवार तीसरे नंबर पर खिसक गए और कांग्रेस के प्रत्याशी ने अपनी बदौलत 13 हजार वोट लिए.

2022 विधानसभा चुनाव में अनूपशहर विधानसभा सीट पर बीजेपी को ब्राह्मण, लोधी, जाट, गुर्जर, पाल, ठाकुर और बनिया समेत अति पिछड़ी जातियों का वोट मिला. बीजेपी को बसपा के मूल काडर से अलग हटकर एससी वोट मिला. अनूपशहर में लोधी और जाट वोटों का एक साथ बीजेपी को वोट करना ही, बीजेपी की बड़ी ताकत है.

2022 विधानसभा चुनाव में अनूपशहर सीट पर बसपा को एससी समाज का अपना मूल वोट पूरा मिला. इसके अलावा 10 हजार मुस्लिम वोट भी बसपा ले गई. सपा गठबंधन के एनसीपी उम्मीदवार को सिर्फ मुस्लिम वोट मिले. सपा गठबंधन के एनसीपी प्रत्याशी को आरएलडी से गठबंधन के बाद भी जाट वोट नहीं मिले.

2022 विधानसभा चुनाव में अनूपशहर विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी ने जाट वोट अपने दम पर हासिल किए, जितने भी वोट कांग्रेस को मिले, वो सभी जाट समाज के बताए जा रहे हैं.

2022 विधानसभा चुनाव में आरएलडी और सपा का साथ छूट गया. बीजेपी और आरएलडी की दोस्ती पक्की हो गई. 2024 लोकसभा के चुनाव आ गए और इस चुनाव में बीजेपी ने डॉ भोला सिंह और सपा गठबंधन ने कांग्रेस से शिवराम को बुलंदशहर लोकसभा चुनाव लड़ाया.

2024 लोकसभा चुनाव में अनूपशहर विधानसभा सीट के चुनावी नतीजे-

1. बीजेपी- 1,14,218

2. कांग्रेस-सपा गठबंधन- 68,793

3. बसपा- 23,840

2024 लोकसभा चुनाव में अनूपशहर विधानसभा सीट पर बीजेपी ने बड़े अंतर से जीत दर्ज की. बीजेपी के डॉ भोला सिंह ने कांग्रेस के शिवराम को लगभग 46 हजार वोटों से चुनाव हरा दिया. बसपा को सिर्फ 23 हजार वोट मिले. दरअसल बुलंदशहर लोकसभा सीट एससी समाज के लिए आरक्षित है, इसीलिए 2024 में बुलंदशहर लोकसभा सीट की सभी विधानसभा सीटों पर मतदाताओं को एससी समाज के ही प्रत्याशी को वोट डाले,

2024 लोकसभा चुनाव में अनूपशहर विधानसभा सीट पर बीजेपी को मुस्लिम और एससी मतदाता छोड़कर बाकी सभी समाज का एकमुश्त वोट मिले. चाहे वो लोधी, जाट समाज हो या फिर सामान्य वर्ग का पूरा वोट. इसके अलावा एससी में बसपा के मूल काडर वाला वोट छोड़कर बाकी एससी वोट बीजेपी के साथ आया.

2024 लोकसभा चुनाव में सपा-कांग्रेस गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी को मुस्लिम और एससी समाज का वोट मिला. कांग्रेस ने लगभग 25 फीसदी बसपा का वोट अनूपशहर विधानसभा सीट पर लिया. इसके पीछे वजह कांग्रेस प्रत्याशी का एससी समाज से होना था. अनूपशहर विधानसभा सीट पर बसपा को नुकसान हुआ.

2027 विधानसभा चुनाव में बीजेपी और सपा के बीच राजनीतिक लड़ाई दिखेगी.

अनपूशहर विधानसभा सीट के जातीय समीकरण (अनुमानित)-

1. एससी- 30 हजार

2. जाट- 42 हजार

3. लोधी- 54 हजार

4. मुस्लिम- 82 हजार

5. ब्राह्मण- 31 हजार

6. ठाकुर- 28 हजार

7. बनिया- 11 हजार

8. गुर्जर- 12 हजार

9. पाल- 5 हजार

10. कश्यप- 9 हजार

11. प्रजापति- 6 हजार

12. गिरि गोसाईं- 4.5 हजार

13. अन्य- 15 हजार

अनूपशहर विधानसभा सीट एससी, जाट,लोधी और मुस्लिम बाहुल्य विधानसभा सीट है. ब्राह्मण मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं. सामान्य वर्ग का वोट ठीक ठाक है. अति पिछड़ी जातियों का वोट भी अच्छी खासी संख्या में है. जाट, लोधी और पंडित वोट हार जीत तय करते हैं.