अंकिता हत्याकांड: BJP का कांग्रेस पर पलटवार, कहा- 'अपुष्ट वीडियो पर शर्मनाक राजनीति'

अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने कड़ा पलटवार किया है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर अपुष्ट और वायरल वीडियो के आधार पर शर्मनाक राजनीति करने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस चुनाव से पहले वीआईपी का राग अलाप कर अपनी राजनीतिक नाकामियों से ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है.

भट्ट ने कहा कि जब अंकिता हत्याकांड सामने आया था, उस समय तत्कालीन डीजीपी ने सार्वजनिक रूप से अपील की थी कि यदि किसी को भी कथित वीआईपी के बारे में जानकारी है तो सामने आकर बताए लेकिन उस समय कांग्रेस ने कोई ठोस जानकारी या सबूत नहीं दिया. अब जब मामला अदालत में निर्णायक मोड़ तक पहुंच चुका है, तब अपुष्ट वायरल वीडियो के सहारे राजनीति की जा रही है.

'जांच के दौरान पीठ दिखा दी'

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यदि कांग्रेस इस मामले में वास्तव में गंभीर होती तो वह जांच के दौरान या अदालत में साक्ष्यों के साथ बयान देती. लेकिन कांग्रेस ने तब पीठ दिखा दी और अब बिना पुष्टि वाले वीडियो को राजनीतिक हथियार बना रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह की राजनीति से अंकिता जैसी मासूम बेटी की आत्मा का भी अपमान किया जा रहा है.

वायरल वीडियो में छेड़छाड़ की शिकायत

महेंद्र भट्ट ने कहा कि वायरल वीडियो और ऑडियो को लेकर संबंधित पक्ष ने छेड़छाड़ और फर्जी होने की शिकायत दर्ज कराई है. इसके बावजूद कांग्रेस इसे मुद्दा बनाकर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है. उन्होंने यह भी कहा कि जिस महिला के ऑडियो का जिक्र किया जा रहा है, उसके पिछले कृत्य और राजनीतिक षड्यंत्र किसी से छिपे नहीं हैं.

'आरोपी आज तक जमानत पर बाहर नहीं आए'

भट्ट ने दावा किया कि बीजेपी सरकार की कड़ी कार्रवाई का ही परिणाम है कि इस जघन्य हत्याकांड के आरोपी आज तक जमानत पर बाहर नहीं आ पाए हैं. सरकार ने अंकिता के परिजनों की हर मांग को गंभीरता से लिया और उनकी पसंद के सरकारी वकील तक नियुक्त किए गए. उन्होंने कहा कि कांग्रेस जिम्मेदार राजनीतिक दल की भूमिका निभाने के बजाय राजनीतिक स्टंटबाजी कर रही है.

कांग्रेस ही बताए कि वीआईपी कौन है?

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने चुनौती देते हुए कहा कि यदि कांग्रेस के पास वीआईपी से जुड़ी कोई ठोस जानकारी है तो वह सार्वजनिक रूप से नाम बताए. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए 24 घंटे के भीतर आरोपियों को जेल भेजा और न्यायिक प्रक्रिया को मजबूत किया. भट्ट ने कांग्रेस से अपुष्ट आरोपों पर माफी मांगने की भी मांग की है.