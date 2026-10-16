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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअंकिता भंडारी की मां ने जारी किया वीडियो, नार्को टेस्ट की मांग की

अंकिता भंडारी की मां ने जारी किया वीडियो, नार्को टेस्ट की मांग की

सिक्किम राज्यपाल दुष्यंत कुमार गौतम की नियुक्ति पर विवाद बढ़ गया है. अंकिता भंडारी की मां ने वीडियो जारी कर इस मामले में नार्को टेस्ट की मांग की है.

Written By : धीरज गुप्ता |  Updated at : 16 Oct 2026 09:48 PM (IST)
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भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम को सिक्किम का नया राज्यपाल नियुक्त किए जाने पर राजनीतिक विवाद गरमा गया है. जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है, वहीं दूसरी ओर अंकिता भंडारी की मां सोनी भंडारी ने दुष्यंत कुमार गौतम की नियुक्ति रद्द करने की मांग राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की है.

अंकिता भंडारी की मां ने एक वीडियो जारी कर कहा है, "मैं अपनी समस्त उत्तराखंड की जनता एवं देश की जनता को प्रणाम करती हूं. जैसा कि मेरे भाई-बहनों आप सभी लोगों को पता है कि हमने सरकार को 24 घंटे का टाइम दिया था और वो टाइम 16/10/2026 को समाप्त होने वाला है. हम तथा हमारी जनता चाहती है कि सुरेश राठौर तथा उर्मिला सनावर की सीबीआई जांच एवं नार्को टेस्ट एक हफ्ते के अंदर करवाया जाए." उन्होंने अपने वीडियो संदेश में कहा, "मेरी तथा मेरी जनता राष्ट्रपति महोदय से निवेदन है कि सिक्किम के राज्यपाल की नियुक्ति तुरंत रद्द की जाए." 

क्या है पूरा मामला?

उत्तराखंड में ऋषिकेश के वनतारा रिसॉर्ट में 18 सितंबर, 2022 को 19 साल की अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गयी थी. वह वहां ‘रिसेप्शनिस्ट’ के तौर पर काम करती थी. अंकिता के परिवार और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बार-बार भाजपा नेता दुष्यंत गौतम का नाम इस मामले में कथित वीआईपी के तौर पर घसीटा है. साल 2022 में हत्या के चार दिन बाद अंकिता का शव चिल्ला नहर से बरामद किया गया था. इस मामले में रिसॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य और उसके दो साथियों को दोषी ठहराया गया और उन्हें उम्रकैद की सज़ा सुनाई गई. पुलकित आर्य पूर्व बीजेपी नेता विनोद आर्य का बेटा है. 

इस मामले ने तब राजनीतिक सुर्खियां बटोरीं जब आरोप लगे कि इस अपराध में कोई अज्ञात वीआईपी शामिल था. अंकिता के परिवार और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस कथित वीआईपी कोण की जांच की मांग की है . इन आरोपों के सिलसिले में दुष्यंत गौतम का नाम सामने आया है. दुष्यंत गौतम ने इन आरोपों से इनकार किया है और ऐसा आरोप लगाने वालों के खिलाफ मानहानि की कार्रवाई शुरू की है.

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Input By : PTI

About the author धीरज गुप्ता

धीरज गुप्ता सितंबर 2023 से एबीपी न्यूज में कंसल्टेंट के तौर पर स्टेट टीम का हिस्सा हैं. वे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से जुड़ी राजनीति और अपराध की खबरें कवर करते हैं. सतना से पत्रकारिता की शुरुआत करने के बाद उन्होंने भोपाल में न्यूज चैनल और डिजिटल मीडिया में काम किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले धीरज गुप्ता ने रीवा स्थित अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय से B.Com और M.Com किया है. इसके बाद उन्होंने चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में डिप्लोमा किया है.
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Published at : 16 Oct 2026 09:47 PM (IST)
Tags :
Ankita Bhandari UTTARAKHAND NEWS
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