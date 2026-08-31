अंकित बालियान के शूटर्स का एनकाउंटर, पत्नी ने CM योगी से अब मांगी यह मदद

उत्तर प्रदेश के शामली में हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की हत्या के बाद से हड़कंप मचा हुआ है. इस मर्डर केस के दो आरोपी शूटर्स को शामली पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है. इसके बाद अंकित बालियान की पत्नी स्वाति और मां अमरेश की प्रतिक्रिया आई है.

अंकित बालियान की पत्नी स्वाति बालियान का कहना है, "जो भी कार्रवाई अभी तक हुई है, उससे हमें कुछ संतुष्टि मिली है कि पुलिस प्रशासन कुछ काम कर रहा है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया है. सीएम योगी के सहयोग के लिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगी"

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'अंकित के हत्यारों को पकड़ना जरूरी'

स्वाति ने आगे कहा, "मैं यह भी कहना चाहूंगी कि अभी तक काम पूरा नहीं हुआ है. कुछ आरोपी मारे गए हैं और कुछ फरार हुए हैं. अभी जड़ तक जाना जरूरी है. कुछ लोग बचे हुए हैं, वो काम पूरा होना भी जरूरी है."

अंकित बालियान की पत्नी की सीएम योगी से अपील

सीएम योगी से अपील करते हुए स्वाति बालियान ने कहा, "हमारे परिवार की हालत को भी समझिए सर. हमारा परिवार किस दौर से गुजर रहा है. हमारी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है. अंकित तो चला गया है, लेकिन उसका नाम रहना चाहिए. मां-बाप बुजुर्ग हैं, भाई बेरोजगार है. हमपर भी लोन चल रहा है. हमने अपनी सारी संपत्ति अंकित को ऊपर उठाने में लगा दी थी. सीएम योगी से अपील है कि इस मामले को ढीला मत छोड़िएगा. परिवार की जो भी सहायता हो सके, करिएगा."

अंकित बालियान की मां ने क्या कहा?

गायक अंकित बालियान हत्या के मामले में दो मुख्य शूटर्स के एनकाउंटर पर अंकित की मां अमरेश ने कहा, "2 आरोपी मारे गए हैं जो आरोपी बचे हैं उन्हें भी पकड़ा जाए." साथ ही उन्होंने यूपी सरकार से अपने छोटे बेटे को नौकरी दिए जाने की मांग की है.

इसके अलावा, अंकित बालियान के पिता सतबीर ने शूटर्स के एनकाउंटर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को और यूपी पुलिस को धन्यवाद दिया. हालांकि उन्होंने आगे कहा, "यह धन्यवाद आधा है, हम चाहते हैं कि इस गैंग को उखाड़ फेंकना है. 2 अन्य आरोपियों का भी एनकाउंटर करना है."

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