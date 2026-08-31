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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअंकित बालियान के शूटर्स का एनकाउंटर, पत्नी ने CM योगी से अब मांगी यह मदद

अंकित बालियान के शूटर्स का एनकाउंटर, पत्नी ने CM योगी से अब मांगी यह मदद

अंकित बालियान हत्याकांड के दो आरोपी शूटर्स के मारे जाने के बाद पत्नी स्वाति, मां अमरेश और पिता सतबीर बालियान ने योगी सरकार का धन्यवाद किया. हालांकि उन्होंने यह अपील की है कि इसकी जड़ तक जाएं.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 31 Aug 2026 11:21 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के शामली में हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की हत्या के बाद से हड़कंप मचा हुआ है. इस मर्डर केस के दो आरोपी शूटर्स को शामली पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है. इसके बाद अंकित बालियान की पत्नी स्वाति और मां अमरेश की प्रतिक्रिया आई है.

अंकित बालियान की पत्नी स्वाति बालियान का कहना है, "जो भी कार्रवाई अभी तक हुई है, उससे हमें कुछ संतुष्टि मिली है कि पुलिस प्रशासन कुछ काम कर रहा है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया है. सीएम योगी के सहयोग के लिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगी"

यह भी पढ़ें: अंकित बालियान मर्डर: पिता सतबीर बोले- 'कहीं मेरी मौत न हो जाए'

'अंकित के हत्यारों को पकड़ना जरूरी'

स्वाति ने आगे कहा, "मैं यह भी कहना चाहूंगी कि अभी तक काम पूरा नहीं हुआ है. कुछ आरोपी मारे गए हैं और कुछ फरार हुए हैं. अभी जड़ तक जाना जरूरी है. कुछ लोग बचे हुए हैं, वो काम पूरा होना भी जरूरी है."

अंकित बालियान की पत्नी की सीएम योगी से अपील

सीएम योगी से अपील करते हुए स्वाति बालियान ने कहा, "हमारे परिवार की हालत को भी समझिए सर. हमारा परिवार किस दौर से गुजर रहा है. हमारी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है. अंकित तो चला गया है, लेकिन उसका नाम रहना चाहिए. मां-बाप बुजुर्ग हैं, भाई  बेरोजगार है. हमपर भी लोन चल रहा है. हमने अपनी सारी संपत्ति अंकित को ऊपर उठाने में लगा दी थी. सीएम योगी से अपील है कि इस मामले को ढीला मत छोड़िएगा. परिवार की जो भी सहायता हो सके, करिएगा."

अंकित बालियान की मां ने क्या कहा?

गायक अंकित बालियान हत्या के मामले में दो मुख्य शूटर्स के एनकाउंटर पर अंकित की मां अमरेश ने कहा, "2 आरोपी मारे गए हैं जो आरोपी बचे हैं उन्हें भी पकड़ा जाए." साथ ही उन्होंने यूपी सरकार से अपने छोटे बेटे को नौकरी दिए जाने की मांग की है. 

इसके अलावा, अंकित बालियान के पिता सतबीर ने शूटर्स के एनकाउंटर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को और यूपी पुलिस को धन्यवाद दिया. हालांकि उन्होंने आगे कहा, "यह धन्यवाद आधा है, हम चाहते हैं कि इस गैंग को उखाड़ फेंकना है. 2 अन्य आरोपियों का भी एनकाउंटर करना है."

यह भी पढ़ें: 'अंकित के हत्यारे नर्क में', जाट समाज का मुद्दा उठाने पर अखिलेश पर भड़के राजभर

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान निमिषा ने राजनीति, क्राइम, पॉलिटिकल एनालिसिस और इलेक्शन रीसर्च पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी लाइव में स्टेट्स सेक्शन में बतौर शिफ्ट हेड अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा इतिहास और साहित्य की किताबों में रुचि रखती हैं और खबरों से हटकर भी लिखना पसंद करती हैं. 
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Published at : 31 Aug 2026 11:21 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Shamli News Ankit Baliyan
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