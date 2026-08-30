अंकित बालियान हत्याकांड में शूटर्स के नाम उजागर, पुलिस गिरफ्त से अभी भी दूर

शामली में हुए अंकित बालियान हत्याकांड के चारों शूटर्स की पहचान हो गई है, लेकिन आरोपी पुलिस से एक कदम आगे निकल गए. यूपी STF ने वारदात को अंजाम देने वाले चारों शूटर्स की पहचान कर ली है. बताया जा रहा है कि सीसीटीवी कैमरे में एक बाइक पर सवार दो हत्यारों के नाम पता चल गए है. लेकिन आरोपी शूटर पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं.

बाइक चला रहे काली शर्ट वाले शूटर का नाम सत्यम है. वहीं उसके पीछे बैठे चैक की सफेद शर्ट में दिखाई देने वाले शूटर का नाम आर्यन संधू है. दोनों करनाल के रहने वाले हैं. यूपी पुलिस ने जैसे ही इनके घरों पर दबिश देकर परिजनों से पूछताछ की तो ये मोबाइल बंद करके फरार हो गए. अब हरियाणा और दिल्ली में लगातार छापेमारी चल रही है. मेरठ जोन के सात जिलों की आठ स्पेशल टीमें आरोपियों की तलाश में लगी हैं.

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आरोपियों की तलाश में 15 टीमें

अंकित बालियान हत्याकांड में 72 घंटे के अंदर 1200 सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा चुकी हैं. वहीं आरोपियों की तलाश 15 टीमें कर रही हैं. जांच में पता चला है कि शूटरों को करनाल में हथियार दिए गए थे. आरोपी कपड़े बदलकर यूपी में घुसे थे.

जांच में यह भी पता चला है कि अंकित के शूटरों को कनाडा से इनपुट मिल रहा था. फिलहाल पुलिस के दिए गए चार दिन रविवार (30 अगस्त) की शाम को पूरे होंगे, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं.

पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी

उत्तर प्रदेश के शामली में हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की हत्या के मामले में पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है. घटना को लेकर गैंग कनेक्शन की आशंका सामने आने के बाद एसटीएफ को भी जांच में लगाया गया है. यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने बताया कि पुलिस को घटनास्थल से जुड़े कई सीसीटीवी फुटेज मिले हैं, जिनका विश्लेषण किया जा रहा है.

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