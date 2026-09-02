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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअंकित बालियान मर्डर केस: पत्नी बोलीं- सभी आरोपियों का हो एनकाउंटर

अंकित बालियान मर्डर केस: पत्नी बोलीं- सभी आरोपियों का हो एनकाउंटर

हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की पत्नी ने मांग करते हुए कहा कि जब तक गिरोह के सभी लोगों का खात्मा नहीं होता है, समाज में ये समस्या बनी रहेगी. हमारे साथ इंसाफ तभी होगा जब सभी आरोपियों का एनकाउंटर हो.

Written By : पंकज प्रजापति |  Updated at : 02 Sep 2026 09:48 PM (IST)
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हरियाणवी गायक अंकित बालियान की हत्या की जांच जारी है. पुलिस ने अंकित की हत्या में शामिल दो संदिग्ध शार्प शूटर को शामली जिले में सोमवार (31 अगस्त) को तड़के मुठभेड़ में मार गिराया था. इस बीच अंकित बालियान की पत्नी ने कहा है कि वो मरते दम तक अपने पति के हत्यारों के खिलाफ लड़ती रहेंगी. इसके साथ ही उन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि बाकी बचे सभी बदमाशों का एनकाउंटर किया जाना चाहिए.

अंकित बालियान की पत्नी सीमा बालियान ने एबीपी न्यूज के साथ खास बातचीत में कहा, ''जितना जिनसे बन रहा है वो सहयोग करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ न्याय तभी होगा जब सभी आरोपी सलाखों के पीछे हों या एनकाउंटर में मारे जाएं. कुछ न कुछ तो उनके साथ होना ही चाहिए क्योंकि ऐसा कब तक चलेगा? 

'जेल से कैसे किसी के मर्डर की प्लानिंग हो जाती है?'

उन्होंने आगे कहा, ''ऐसे लोगों को जेल में डाल भी देंगे तो फिर वो यही करेंगे. इनके पास करने के लिए क्या है? ये फिर क्राइम करेंगे. ये बहुत जरूरी है ऐसे लोगों को समाज से हटाना. हमारे सिस्टम में खामी है कि कुछ न कुछ करके आरोपी जेल के बाहर आ जाएंगे या जेल के अंदर से ही पूरा प्लान तैयार कर लेते हैं. ये समझ में नहीं आ रहा है कि जेल के अंदर से कैसे किसी के मर्डर की प्लानिंग हो जाती है?''

सभी आरोपियों का एनकाउंटर हो- सीमा बालियान

जब उनसे पूछा गया कि यूपी पुलिस से आप क्या बोलना चाहेंगी? इस पर उन्होंने कहा, ''यूपी पुलिस से मैं यही बोलना चाहूंगी कि जल्द से जल्द सभी आरोपियों को पकड़ें और उनका सीधा एनकाउंटर करें. पूरा गिरोह अगर खत्म नहीं होगा तो हमारी सुरक्षा भी खतरे में है. हम नॉर्मल लाइफ कैसे जिएं. हमारे नॉर्मल लाइफ का अब क्या बचा है? जीपीएस गाड़ी में लग जाती है, पीछे गुंडे भाग रहे हैं. अब मैं भी जैसे बोल रही हूं कि अपने पति के इंसाफ की लड़ाई लडूंगी. हो सकता है कि कल मेरी भी लाश मिल जाए, मेरे भी मर्डर की प्लानिंग हो जाए. 

हो सकता है कि मेरा भी मर्डर हो जाए- सीमा बालियान

सीमा बालियान ने ये भी कहा कि जब किसी निर्दोष पर गोलियां चल सकती हैं तो मैं तो सरेआम बोल रही हूं कि जब आरोपी जिंदा हैं, मैं सांस नहीं लूंगी, मैं ये लड़ाई लड़ती रहूंगी और आखिरी तक लड़ूंगी. तो हो सकता है कि मेरा भी मर्डर हो जाए. इस देश में सभी चीजें संभव है. जब राह चलते एक निर्दोष आदमी पर 20 राउंड फायरिंग की जा सकती है तो फिर क्या असंभव है? कुछ भी असंभव नहीं है.'' 

पैसों की जरूरत पड़ी थी तो मैंने गहने बेच दिए थे- सीमा बालियान

जब उनसे पूछा गया कि आप अंकित बालियान की अपने गहने बेचकर आर्थिक रूप से मदद कर रही थीं. इस पर उन्होंने कहा, ''उन्हें अचानक से पैसों की जरूरत पड़ गई और पैसे हो नहीं पा रहे थे तो हमने अपनी ज्वेलरी बेच दी. 

अंकित बालियान की पत्नी ने एक बार फिर दोहराया कि जब तक गिरोह के सभी लोगों का खात्मा नहीं होता है, समाज में ये समस्या बनी रहेगी. प्रदेश पुलिस पर भी दबाव रहेगा. खुद सीएम योगी के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठते रहेंगे. राह चलते निर्दोष आदमी पर 20 राउंड फायरिंग होना कोई आम घटना नहीं है. ये बहुत बड़ी बात है. उनका क्या जुर्म था. वो गाना बना रहे थे, क्या यही जुर्म है? बता दें कि अंकित बालियान की हत्या 26 अगस्त की शाम में गई थी.

Published at : 02 Sep 2026 09:48 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Ankit Baliyan
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