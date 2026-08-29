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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअंकित बालियान मर्डर केस में नया वीडियो, पीला पटका ओढ़े शख्स कौन?

अंकित बालियान मर्डर केस में नया वीडियो, पीला पटका ओढ़े शख्स कौन?

शामली में हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान मर्डर केस में आरोपियों का एक और वीडियो सामने आया है. अंकित के अंतिम संस्कार में पीला पटका ओढ़े हुए शख्स के गोगी गैंग का मेंबर होने का शक.

Written By : पंकज प्रजापति |  Updated at : 29 Aug 2026 03:33 PM (IST)
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यूपी के शामली में हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की हत्या के मामले में जांच जारी है. इस बीच मर्डर केस में एक नया वीडियो सामने आया है. पीला पटका ओढ़े हुए एक शख्स अंकित बालियान के अंतिम संस्कार में शामिल हुआ था. बताया जा रहा है कि अंतिम संस्कार में सिर पर पीले रंग का पटका ओढ़े जो एक शख्स दिखा है, वो गोगी गैंग का सदस्य है. 

हत्या करने के बाद चार बदमाश भागते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए थे, जिसमें एक पीला पटका हाथ में लेकर चल रहा था. अब सवाल है कि क्या ये दोनों शख्स एक ही है? अंकित बालियान की हत्या 26 अगस्त की शाम में गई थी.

वारदात के दौरान हमलावरों ने 18 राउंड की थी फायरिंग!

सिंगर अंकित बालियान मूल रूप से शामली के रहने वाले थे और पिछले कुछ वक्त में हरियाणवी और लोक गायन के क्षेत्र में उन्होंने अपनी पहचान बनाई थी. सोशल मीडिया पर भी वो एक्टिव थे. पुलिस अधिकारी के मुताबिक वारदात को अंजाम देने के लिए हमलावरों ने अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया. घटनास्थल पर करीब 18 राउंड फायर किए गए. 

गोगी गैंग ने ली थी अंकित बालियान की हत्या की जिम्मेदारी

इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी सामने आया, जिसमें कथित तौर पर गोगी गैंग की ओर से हत्या की जिम्मेदारी लेने और सोनू शाहपुरिया द्वारा वारदात को अंजाम देने का दावा किया गया था. घटना को लेकर गैंग कनेक्शन की आशंका सामने आने के बाद एसटीएफ को भी जांच में लगाया गया है.

घटनास्थल और आसपास के इलाकों से मिले सीसीटीवी फुटेज की गहनता से जांच की जा रही है. इसके अलावा कई टीमों द्वारा अलग-अलग स्तर पर सूचनाएं जुटाई जा रही हैं. पुलिस आसपास के राज्यों की पुलिस से भी सहयोग ले रही है, ताकि आरोपियों तक पहुंचने के लिए उपलब्ध सूचनाओं को जोड़ा जा सके.

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Published at : 29 Aug 2026 03:27 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Ankit Baliyan
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