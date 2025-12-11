कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की बढ़ीं मुश्किलें, महिलाओं पर विवादित टिप्पणियों को लेकर दूसरा केस दर्ज

अपने विवादित बयानों की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहने वाले कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं. महिलाओं और लड़कियों को लेकर की गई उनकी टिप्पणियों ने एक बार फिर बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है. उन पर महिलाओं का अपमान करने के गंभीर आरोप लगे हैं. लगातार चल रहे विवादों के बीच अब उनके खिलाफ मथुरा कोर्ट में एक और केस दर्ज हो गया है.

हिंदूवादी नेता गुंजन शर्मा पहुंची कोर्ट

अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ यह नया मामला हिंदूवादी नेता गुंजन शर्मा की याचिका पर दर्ज हुआ है. इससे पहले भी हिंदूवादी नेता मीरा राठौड़ उनकी कथित बदजुबानी को लेकर अदालत पहुंच चुकी हैं. इस तरह आचार्य पर अब तक दो कोर्ट केस दर्ज हो चुके हैं.

शिकायतकर्ता गुंजन शर्मा ने आरोप लगाया कि आचार्य की विवादित टिप्पणियां सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही थीं. उन्होंने कहा कि अगस्त में एक मामला सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था, "चौदह साल की बेटियों की शादी कर देनी चाहिए वरना वो चार जगह मुंह मारती हैं."

गुंजन शर्मा ने कहा, "जो यह इतना गलत था और हमें यह इतना गलत लगा कि हमने इसके लिए पहले पुलिस से, प्रशासन से गुजारिश की थी कि इनको कम से कम एक वार्निंग दी जाए कि आगे से ऐसी कोई टिप्पणी ना करें. लेकिन मुझे पता चला कि वह कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है तो इसलिए उनके खिलाफ कुछ नहीं हो सकता."

प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की, इसलिए कोर्ट जाना पड़ा- गुंजन शर्मा

गुंजन शर्मा ने बताया कि पुलिस व प्रशासन की ओर से कार्रवाई न होने के बाद उन्होंने अगस्त में कोर्ट में वाद दायर किया. उन्होंने कहा, "हमें यह बात नहीं अच्छी लगी तो हमने फिर कोर्ट में जाना पड़ा. अगस्त के महीने में और सितंबर के महीने के एंड में ही मुझे परवाद में इसको डाल दिया गया. अक्तूबर के महीने में जब मेरी फिर से डेट पड़ी तो उस वक्त नो वर्क चल रहा था. एक बार और डेट आई तब कांडोलेंस थी और अब नेक्स्ट वीक में हमारा जो उसके मुझे बयान दर्ज कराने है."

उन्होंने आगे कहा, "उसके बाद हम आशा करते हैं कि जैसे अब तक हमारे केस में हमें जो जीत हासिल हुई है उसी तरीके से आगे भी मेरे बयानों के बाद उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होगी. क्योंकि मेरे पास पूरे प्रूफ है. मैंने ऑलरेडी जो अपना जो केस फाइल किया है उसमें प्रूफ डाले हैं."

गुंजन शर्मा ने कहा कि अनिरुद्धाचार्य ने महिलाओं पर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं. उन्होंने कहा कि अनिरुद्ध महिलाओं के विरुद्ध कहा है, चाहे उसमें हमारी सीता माता हो, चाहे नन्ही बच्चियां हों, चाहे उसमें घरेलू महिलाएं हो. उन्होंने सभी बीवियों के लिए, पत्नियों के लिए बोल दिया कि वो किसी की भी गोद में जाकर बैठ सकती हैं. तो इस तरीके की जो अभद्र भाषा हमेशा उसे करते हैं वो उन्होंने की और उसका उनको सबक बहुत जल्दी मिलने वाला है."

पहले भी मीरा राठौड़ पहुंच चुकी हैं कोर्ट

इससे पहले हिंदूवादी नेता मीरा राठौड़ भी आचार्य की कथित अभद्र टिप्पणियों को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुकी हैं. उनका कहना था कि कथावाचक की भाषा महिलाओं के सम्मान का उल्लंघन करती है और इस पर सख्त कार्रवाई जरूरी है.